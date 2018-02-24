عائلة تسمى مولدها أوزيل والنجم الألماني يرد التحية

ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن النجم الألماني مسعود أوزيل، بعث رسالة خاصة إلى أسرة من الهند أطلقت اسم "أوزيل" على ابنها الحديث الولادة، وأضاف الموقع البريطاني أن لاعب أرسنال الإنجليزي تأثر كثيرا بموقف الأسرة الهندية.

وكتب مسعود أوزيل (29 عاما) على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شرف عظيم أن أكون مصدر إلهام لهذا الطفل"، وأضاف صاحب القدم اليُسرى الساحرة أنه يبعث أطيب تمنياته إلى الهند، وأردف أنه يتمنى أن يجلب الطفل الهندي المولود لعائلته السعادة، والكثير من الذكريات الجيدة في السنوات القادمة.

من جهة أخري، قال إنزمان الحق والد الطفل الهندي "أنا أشجع دائما فريق أرسنال، الذي لعب في صفوفه الأسطورة الفرنسية تييري هنري...لقد جذبني نادي أرسنال منذ أيام دراستي"، وأضاف إنزمان أنه منذ حملت زوجته فيدا وهو يُفكر في اختيار اسم لابنه يكون للاعب يحمل قميص فريق أرسنال، مؤكدا أن الكثير من أصدقاء الأسرة توقعوا أن يقع الاختيار على النجم المصري محمد النيني، بيد أنه اختار اسم أوزيل.

جدير بالذكر أن مسعود أوزيل استعاد مؤخرا بعضا من تألقه المعهود، في ظل توقعات بوصول الفريق اللندني إلى مراحل متقدمة من الدوري الأوروبي، حيث يسعى فريق أرسنال إلى التتويج بهذه البطولة من أجل إنقاذ موسمه الكروي، وحجز مكان في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.