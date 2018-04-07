طيف ثلاثية 2013 يحلق في سماء بايرن ميونيخ

قبل عودة عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران من جديد، كانت كل التوقعات تُرشح فريق بايرن ميونيخ إلى مواصلة سيطرته المحلية، والذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي فاز باللقب مع فريقي إيه سي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
ومع توالي جولات الدوري الألماني بدا واضحا أن الفريق البافاري ليس في أحسن أحواله، إذ فسح المجال لمنافسيه لايبزيغ وبوروسيا دورتموند للانقضاض على الصدارة، فضلا عن هزيمة بايرن ميونيخ المفاجئة بثلاثية نظيفة أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، برسم دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ولم تتأخر إدارة الفريق البافاري كثيرا، إذ أقالت مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي وعينت المخضرم يوب هاينكيس خلفا له على رأس الفريق، الذي حقق معه ثلاثية تاريخية سنة 2013.
ولم يخيب هاينكيس (72 عاما) الآمال المعقودة عليه، واستطاع العودة بقطار البايرن إلى سكته الصحيحة في وقت وجيز، ما أعاد الحديث مجددا عن إمكانية تحقيق الثلاثية مرة ثانية مع المدرب الألماني هاينكيس.
حسم "البوندسليغا"
وتمكن بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني مبكرا، بعد فوزه نهاية هذا الأسبوع على مضيفه أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد، فقد واصل الفريق البافاري كتابة التاريخ بتحقيقه اللقب السادس على التوالي والـ 28 في تاريخيه.
ورغم بدايته المتعثرة في "البوندسليغا"، أثبت فريق بايرن ميونيخ أنه زعيم ألمانيا بامتياز، حيث تبدو الهوة كبيرة بينه وبين الفرق الألمانية، التي يتنافس بعضها على احتلال الوصافة، في ظل توقعات بمواصلة البايرن سيطرته في المستقبل القريب.
موعد مع الثانية
وتبدو حظوظ الفريق البافاري مواتية في التتويج بلقب كأس ألمانيا، حيث يُواجه البايرن نظيره بايرن ليفركوزن في نصف نهائي هذه المسابقة، التي يمتلك فيها بايرن ميونيخ خبرة كبيرة، كما أنه تعود على الفوز بها في مرات عديدة.
كتيبة فريق بايرن ميونيخ المُرعبة هذا الموسم.
ورغم أن أندية بايرن ليفركوزن وشالكه وآينتراخت فرانكفورت، تشكل أضلاع نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا، إلا أن فريق بايرن ميونيخ تمكن هذا الموسم من هزيمة هذه الفرق، التي ستحاول الوقوف أمام المد البافاري، الساعي إلى التتويج بلقبه الثاني مع المدرب هاينكيس، والإبقاء على حلم الثلاثية قائما.
المهمة الصعبة
أما في دوري أبطال أوروبا أعرق المسابقات الأوروبية، فتبدو مهمة بايرن ليست مفروشة بالورود، فالفريق البافاري حسم بشكل كبير تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي، بعد تغلبه في لقاء الإياب على مضيفه إشبيلية بـ2-1.
لكن، تبدو حظوظ الأندية الإسبانية وافرة في الذهاب بعيدا في مسابقة "الكأس ذات الأذنين"، إذ يُقدم فريق ريال مدريد أداء قويا تحت قيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استعاد توهجه مؤخرا. علاوة على ذلك، فإن فريق برشلونة هو الآخر عاقد العزم على الوقوف على منصة التتويج الأوروبية، خاصة وأن "البلوغرانا" وبقيادة نجمه ميسي يُقدم موسما كبيرا مع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.
زيادة على ذلك، لا يمكن إسقاط فريق ليفربول الإنجليزي من المنافسة على اللقب، خاصة وأنه ضمن بشكل كبير مكانا في المربع النهائي، بعدما هزم فريق مانشستر سيتي القوي هذا الموسم.
والأكيد أن لاعبي بايرن ميونيخ سيحاولون الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإهداء اللقب إلى المدرب المخضرم يوب هاينكيس، الذي قد يُعيد الكرّة مجددا ويقود النادي البافاري إلى ثلاثية تاريخية.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان