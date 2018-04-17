 طهران تحذر من رد ″غير سار″ إذا أسقطت واشنطن الاتفاق النووي | أخبار | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

طهران تحذر من رد "غير سار" إذا أسقطت واشنطن الاتفاق النووي

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني تحذيرا من إيران للولايات المتحدة من عواقب "غير سارة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، فيما حض مئات النواب الأوروبيين واشنطن على عدم التخلي عن الاتفاق.

Iran Schwerwasserreaktor in Arak (Getty Images/AFP/A. Kenare)

نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله لدى وصوله إلى نيويورك أن "إيران لديها عدة خيارات إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وبموجب اتفاق إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وافقت طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وتم رفع أغلبها في يناير/ كانون الثاني 2016.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو / أيار لإصلاح ما وصفه بأنه عيوب مروعة في الاتفاق النووي، وإلا سيرفض تمديد تعليق عقوبات الولايات المتحدة على إيران. وتقول إيران إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن.

في سياق متصل، حض نحو 500 نائب من المانيا وبريطانيا وفرنسا الكونغرس الأميركي على دعم الاتفاق النووي الإيراني. وكتب النواب في رسالة مشتركة إلى الكونغرس أن "من مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة تشهد تقلبات والحفاظ على الشراكة عبر المحيط الأطلسي كمحرك موثوق ويمكن التعويل عليه للسياسة العالمية".

 
مشاهدة الفيديو 01:39

خبير ألماني: المواجهة الايرانية الاسرائيلية قادمة وهذا هو شكلها

 

 ورأى النواب من برلمانات الدول الثلاث أن اتفاق العام 2015 التاريخي شكل "اختراقا دبلوماسيا رئيسيا" أوقف التهديد الوشيك الذي تشكله ايران في حال تحولها الى دولة مسلحة نوويا. وكتبوا "تمكنا من فرض رقابة غير مسبوقة على البرنامج النووي الايراني وتفكيك معظم منشآت التخصيب التي لديهم والتقليل بشكل كبير من خطر اندلاع حرب (...) من دون سفك نقطة دم" لتحقيق ذلك.

 وحذروا في الرسالة المفتوحة التي نشرتها عدة صحف من أن إلغاء الاتفاق قد ينتج عنه "مصدر نزاع مدمر آخر في الشرق الأوسط وابعد من ذلك". وحذر النواب من أن إنهاء الاتفاق "سيضر بشكل طويل الامد بمصداقيتنا كشركاء دوليين في المفاوضات وبشكل عام بالدبلوماسية كأداة لتحقيق السلام وضمان الامن".

 ويتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل إلى واشنطن الأسبوع المقبل في زيارتين رسميتين منفصلتين تهدفان جزئيا إلى مناقشة ملف ايران مع ترامب.

 

ح.ز/ ع.خ (رويترز/ أ.ف.ب)

 

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    في 11 شباط/ فبراير 1979، أعلنت الإذاعة الإيرانية "انتهاء 2500 سنة من الاستبداد وسقوط ديكتاتورية الملوك"، وبذلك إعلان الجمهورية الإسلامية في الأول من نيسان/ أبريل. كان ذلك بعد عشرة أيام على عودة آية الله الخميني إلى طهران.

  • Iran Besetzung der US-Botschaft 1979

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979، احتجز طلاب إسلاميون 52 دبلوماسيا أميركيا رهائن في سفارة الولايات المتحدة في طهران، مما أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين في 1980. وفرضت واشنطن في 1995 حظرا كاملا على إيران التي اتهمتها بدعم الإرهاب.

  • Thema Krieg Irak Iran 1980

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    اندلعت الحرب بين العراق وإيران في أيلول/سبتمبر 1980، وأدت خلال ثمانية أعوام (حتى 20 آب/أغسطس 1988) إلى سقوط أكثر من مليون قتيل في البلدين. وكانت هذه الحرب واحدة من أطول النزاعات وأكثرها دموية في الشرق الأوسط.

  • Iran Teheran Ajatollah Sejjed Ali Chamenei SW

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    في الثالث من حزيران/يونيو 1989، توفي الخميني وأصبح علي خامنئي المرشد الأعلى. انتخب المحافظ المعتدل هاشمي رفسنجاني رئيسا في تموز/ يوليو ثم أعيد انتخابه في 1993 وأصبح مهندس انفتاح نسبي. وواجه خلفه الإصلاحي محمد خاتمي صعوبات خلال ولايتيه الرئاسيتين (1997-2005) بسبب عراقيل وضعها المحافظون. في تموز/يوليو 1999 قمعت تظاهرات طلابية بعنف.

  • Iran Teheran Rede Mahmud Ahmadinedschad

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    في 25 حزيران/يونيو 2005، انتخب محمود أحمدي نجاد رئيسا. في آب/أغسطس دعا إلى "محو" إسرائيل "من الخارطة". وأدى استئناف تخصيب اليورانيوم إلى أزمة مع الغرب وفرضت الأمم المتحدة عقوبات في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006. تم تعزيز هذه العقوبات في 2007 و2008 و2010.

  • Treffen Syrien Iran: Assad und Zarif

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    في 16 أيلول/سبتمبر 2012، أعلن الجنرال علي جعفري قائد الحرس الثوري، إرسال "مستشارين" إلى سوريا لمساعدة النظام في مواجهة الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 2011. وتشمل هذه المساعدة العسكرية أيضا إرسال "متطوعين" وخصوصا أفغان. وإيران هي الداعم الرئيسي لدمشق في المنطقة.

  • Österreich Wien Atomverhandlungen USA Iran

    المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

    في 14 تموز/يوليو 2015، وقعت إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) اتفاقا تاريخيا ينهي خلافا استمر 13 عاما حول الملف النووي. الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016 يضمن الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجيا خلال عشرة أعوام.


مختارات

ماس من إسرائيل: ألمانيا ترفض حيازة إيران لأسلحة نووية

أكدت برلين رفضها لامتلاك إيران أسلحة نووية. كما عبرت على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس عن رفضها لموقف طهران الذي يدعو "لإبادة" دولة إسرائيل. ويسعى ماس لتحسين العلاقات مع إسرائيل عقب تراجعها في عهد سلفه غابرييل. (25.03.2018)  

بن سلمان يُشَبِّه خامنئي بهتلر ويهدد إيران بصنع قنبلة نووية

تعتزم السعودية بناء أول مفاعلين نوويين، وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده ستطور بسرعة قنبلة نووية إن فعلت إيران ذلك. وقبل لقائه بترامب شَبَّه الأمير الشاب مرشد الثورة الإيرانية بالزعيم النازي أدولف هتلر. (15.03.2018)  

تهديد بـ"النووي".. صراع السعودية وإيران يهدّد بتفجير الشرق الأوسط

تعلن الرياض وطهران أن برامجهما النووية ليست سوى للاستخدام السلمي، لكن الصراع بين المعسكرين وتهديدات بن سلمان الأخيرة، قد تُدخل منطقة الشرق الأوسط، الغارقة في النزاعات، ضمن دوامة غير مسبوقة من التوتر. (20.03.2018)  

المحطات الرئيسية في تاريخ الجمهورية الإيرانية

تحاول إيران التي تنظم انتخابات تجديد أعضاء مجلس الشورى ومجلس الخبراء استعادة مكانتها في المجموعة الدولية بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى ورفع العقوبات عنها. في صور أهم المحطات الرئيسية في تاريخ إيران. (26.02.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

خبير ألماني: المواجهة الايرانية الاسرائيلية قادمة وهذا هو شكلها  

مواضيع ذات صلة

Saudi Arabien Grenze Jemen Saudische Armee Bodentruppen Soldat

قوة عربية مشتركة في سوريا بإيعاز أمريكي.. فرص الفشل والنجاح 17.04.2018

يجري الحديث عن قوة عربية مشتركة سترسل إلى شمال سوريا بإيعاز من واشنطن، تتكون من السعودية ومصر والإمارات وقطر. فكيف ستعمل هذه القوة في ظل الخلافات بين أطرافها؟ وكيف ستؤثر على الوضع السوري المعقد أصلا؟

Präsident Trump Sitzung Syrien

خبير ألماني: تحرك ترامب المرتقب في سوريا هدفه الأول إيران 11.04.2018

الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد بعد الهجوم بالغاز السام المفترض اتخاذ خطوات عسكرية ضد سوريا. إلا أن خبير الشؤون الأمريكية يوزيف برامل يعتقد أن الأمر يدور حول قضية أخرى.

جبهة ساخنة بين إسرائيل وإيران في سوريا؟ 14.04.2018

إسرائيل قصفت سوريا أكثر من مائة مرة في السنوات الأخيرة وهدفها القادم هو تدمير 250 ألف صاروخ إيراني هناك.. فهل ستندلع الحرب الأسوأ منذ عقود؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  