طريقة لشواء اللحم تجنب الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

مع تحسن الأحوال الجوية يفكر كل منا في الخروج عن المألوف والاستغناء عن تناول الوجبات داخل البيت، ويساعدنا الجو على القيام بالشواء في الحدائق المنزلية والمتنزهات. البروفيسور هاينر فيدرماير، مدير قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في المستشفى الجامعي بمدينة إيسن الألمانية، ينصح عشاق الشواء بأخذ الحذر عند شواء اللحم. ويقول البروفيسور فيدرماير في دراسة نشرتها الجامعة، أنه عد وضع لحم الخنزير مثلا مباشرة فوق الجمر للتسريع في عملية الشواء وعدم شوائه جيدا يؤدي ذلك إلى الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي.
وعرفت السنوات الأخيرة ارتفاع حالات التهاب الكبد الفيروسي في ألمانيا، وسجل معهد روبت كوخ في برلين إصابة ثلاثة آلاف شخص عام 2017، أي حوالي أربعة أضعاف الحالات المسجلة عام 2013. ويقدر الخبراء عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بحوالي أربعمئة ألف حالة سنويا. ويضيف العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الكبد المزمنة يمكن أن تشكل الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي خطرا على حياتهم.
وينصح البروفيسور هاينر فيدرماير، المختص في أمراض الكبد من المركز الطبي بجامعة إيسن، عشاق الشواء ببعض الخطوات الضرورية التي يجب اعتمادها لشوي اللحم بطريقة صحية وسليمة، من خلال ترك اللحم على الشواية عند درجة سبعين مئوية لمدة عشرين دقيقة كي يتم نضجه جيدا.
ع.اع. /ع.خ (DW)
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
الصيف.. فصل الشواء
مثل العديد من البلدان الأخرى، يحب الألمان الشواء. ويفضلون النقانق بالطبع وأنواع اللحوم المختلفة، بالإضافة إلى الخضروات وجبنة الحلوم. كما يلتزم الكثيرون بطرق الشواء التقليدية على الفحم، وفي فصل الصيف تنتشر في الحدائق العامة حفلات الشواء.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
سلطة الكرنب
كلمة "Kraut" كانت مهينة للألمان خلال الحربين العالميتين، فهي تعني أيضاً (أعشاب)، وتشير إلى نوع آخر من الخضروات (الملفوف)، ويوجد طبق ألماني آخر قريب من هذا الاسم وهو الملفوف المخلل والمقطع بدقة واسمه "زاوركراوت". ويضيف الألمان الخل إلى هذه السلطة عوضاً عن الصلصة، وبعضهم يضيف إليها التفاح والبصل أيضا!
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
سلطة البطاطا
توجد وصفات كثيرة جدا ومختلفة لتحضير سلطة البطاطا في ألمانيا. إذ يتبع الألمان غالباً في تحضير سلطة البطاطا وصفات الجدات، وبعض الوصفات التقليدية تضيف إليها عوضاً عن المايونيز والخل وزيت الزيتون.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
طبق آخر من البطاطا
في حرارة فصل الصيف، لا رغبة لأحد بالطبخ. لذلك ابتكر الألمان وجبة خفيفة تعتمد على البطاطا أيضاً. ولتوفير الوقت تسلق البطاطا مع قشرتها، التي تُزال قبل الأكل. وتقدم مع لبن سميك شبيه بالزبادي، يخلط مع الأعشاب الطازجة.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
سلطة اللحوم
الآن على النباتيين أن يغمضوا أعينهم. فقد تمكن الألمان من جعل اللحم مكونا أساسيا في بعض أنواع السلطة. بعض الأشخاص يضعونها على الخبز مثل سلطة السجق، حيث يقطع اللحم ويضاف إليه المايونيز والحامض والمخلل والبصل والتوابل.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
تحدٍ آخر وسلطة غريبة!
سلطة سمكة الرنجة المخللة، رغم من أنها لا ترضي جميع الأذواق، إلا أنها معشوقة الساحل الألماني الشمالي. في هذه الوصفة التقليدية، يجمع السمك المخلل مع مكعبات البصل والتفاح والشبت ومنتجات ألبان دسمة. ويقدم هذا الطبق الصيفي المنعش إلى جانب البطاطا.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
الأعشاب بالكريما
ربما قد لاحظت الاتجاه الجديد للألمان. إذ يميليون إلى إضافة الصلصة إلى أطباق البطاطا، والبيض. وهذه الصلصة التقليدية الخضراء من فرانكفورت، تحتوي على الأعشاب الطازجة المتوفرة في فصل الصيف. وللصلصة أيضاً مواسم ومهرجانات خاصة تفتتح يوم خميس العهد قبل عيد الفصح.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
حساء الصيف
الكمثرى والفاصولياء ولحم الخنزير المقدد، طبق قادم من شمال ألمانيا. تطهى هذه المكونات الثلاثة مالحة وحلوة، لتقدم وجبة صحية مع قليل من الدسم. تحافظ الكمثرى على شكلها اثناء الطهي.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
منافسة نجوم الصيف
ربما بإمكان بعض الألمان تخطي الوجبة الأساسية ببساطة، والاعتماد على الفاكهة طوال فصل الصيف، لأنه فصل أنواع التوت المختلفة والطازجة. والأكثر شعبية بين هذه الأنواع الفريز (الفراولة) والكرز والتوت البري والمشمش.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
كعكة الخوخ
فاكهة أخرى يعتمدها الألمان كثيراً في صنع كعكات مذهلة، الخوخ أو البرقوق. ولكن هناك نوع مميز خاص لصنع الكعكات يدعى تسفيتشه. والاختلاف هنا شكلي، حيث يكون هذا النوع صغير بيضوي بينما البرقوق التقليدي كروي.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
الحلوى الحمراء
إذا شعرت بتوق لتناول هذا النوع من الحلويات، فقد تأقلمت مع المطبخ الألماني. وهذا الطبق الكلاسيكي عبارة عن فاكهة التوت الصيفية الحمراء المطبوخة مع السكر ونشاء الذرة. وتقدم هذه الحلوى مع صلصة الفانيلا والكريما أو الآيس كريم. إنها بسيطة جداً، غير أن الصيف في ألمانيا قد يبدو مختلفاً من دونها. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا