طريقة لشواء اللحم تجنب الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

مع تحسن الأحوال الجوية يفكر كل منا في الخروج عن المألوف والاستغناء عن تناول الوجبات داخل البيت، ويساعدنا الجو على القيام بالشواء في الحدائق المنزلية والمتنزهات. البروفيسور هاينر فيدرماير، مدير قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في المستشفى الجامعي بمدينة إيسن الألمانية، ينصح عشاق الشواء بأخذ الحذر عند شواء اللحم. ويقول البروفيسور فيدرماير في دراسة نشرتها الجامعة، أنه عد وضع لحم الخنزير مثلا مباشرة فوق الجمر للتسريع في عملية الشواء وعدم شوائه جيدا يؤدي ذلك إلى الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي.

وعرفت السنوات الأخيرة ارتفاع حالات التهاب الكبد الفيروسي في ألمانيا، وسجل معهد روبت كوخ في برلين إصابة ثلاثة آلاف شخص عام 2017، أي حوالي أربعة أضعاف الحالات المسجلة عام 2013. ويقدر الخبراء عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بحوالي أربعمئة ألف حالة سنويا. ويضيف العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الكبد المزمنة يمكن أن تشكل الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي خطرا على حياتهم.

وينصح البروفيسور هاينر فيدرماير، المختص في أمراض الكبد من المركز الطبي بجامعة إيسن، عشاق الشواء ببعض الخطوات الضرورية التي يجب اعتمادها لشوي اللحم بطريقة صحية وسليمة، من خلال ترك اللحم على الشواية عند درجة سبعين مئوية لمدة عشرين دقيقة كي يتم نضجه جيدا.

ع.اع. /ع.خ (DW)