طريقة تحمي الأسنان اللبنية من التسوس

التسوس الذي تصاب به أسنان اليافعين والبالغين يمكن أن يتراجع ويقل انتشاره حتى يختفي. ولكن الأمر يختلف، وخاصة مع أسنان الأطفال الصغار (تحت سن ثلاث سنوات). حوالي 14 % من الأطفال تحت سن الثالثة تصاب أسنانهم بالتسوس. ورنيش الفلورايد يساهم في إعادة تمعدن سطح السن ويمنع بالتالي من نشوء وانتشار التسوس.
ورنيش الفلورايد له منافع كبيرة، خصوصا للأطفال الصغار، لأنه يجف ويقوي سطح السن بسرعة. وليس من الواضح بعد ما إذا كان للفلورايد تأثير على الحفاظ على ميناء السن أو الألم في السن. هذا ما توصل إليه الباحثون في معهد الجودة والجدوى الاقتصادية في القطاع الصحي في ألمانيا.
وينشأ التسوس بفعل البكتيريا الموجودة على اللويحة السنية، والأطعمة السكرية وعدم الاعتناء بنظافة الفم. والأسنان اللبنية أكثر عرضة للإصابة بالتسوس، مقارنة بالأسنان الدائمة، لأن ميناء الأسنان في اللبنية أكثر حساسية. وأيضا الأسنان الدائمة تصبح حساسة إذا تعرضت للكسر، وبالتالي تصبح عرضة للتسوس.
وإذا تعرضت الأسنان اللبنية للتسوس فكثيرا ما ينتقل التسوس للأسنان اللاحقة الدائمة. ولكن تنظيف أسنان الأطفال الصغار غالبا ما يكون صعبا، وتصبح بالتالي مكافحة التسوس صعبة ايضا.
تم تقسيم الأطفال تحت ست سنوات إلى قسمين: 5002 تم وضع ورنيش الفورايد على أسنانهم، مقابل 4705 أطفال لم يحصلوا على الفلورايد. وتم مراقبة الأطفال في المجموعتين حتى بلوغ سن السادسة. وبالنتيجة أثبتت الدراسة أن الأسنان التي وُضع عليها ورنيش الفلورايد تكون أقل عرضة بشكل كبير للإصابة بالتسوس.
فعشرة بالمئة من الأطفال سجل التسوس عندهم تراجعا، وتم إيقافه انتشاره عند التسعين بالمئة الآخرين.
ف.ي/
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفاكهة المجففة
على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ