ضرب مسلم في الهند حتى الموت اتهمه هندوس بذبح بقرة

عمدت حشود من الهندوس الى ضرب مسلم اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة الهندية. وتعتبر هذه الجريمة آخر جرائم الاقتصاص الجماعي المعروفة حتى الآن بخصوص الحيوان الذي يعد مقدسا لدى الهندوس.

وقال الضابط في الشرطة المحلية أرفيند تيواري لوكالة فرانس برس إن الخياط سراج خان البالغ من العمر 45 عاما تعرض لهجوم في ولاية ماديا براديش وقتل في موقع الهجوم.

ونقل شاكيل مقبول صديق خان الذي أصيب في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطرة. وأوضح تيواري: "أوقفنا أربعة أشخاص، وهم الآن في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم".

وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن يقدم مزيدا من التوضيح. ويعتبر الهندوس لحم البقر مقدسا. وذبح الأبقار أو حيازة واستهلاك لحمها أمر ممنوع في معظم الولايات الهندية.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في عدة ولايات هندية أخرى.

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وفي العامين الأخيرين، قتل أكثر من 12 مواطنا هنديا مسلما في مختلف أنحاء الهند بعد الاشتباه بأنهم أكلوا لحم بقر او قاموا بتهريب أبقار، من بينهم فتى ضرب حتى الموت في قطار مزدحم العام الفائت.

ويقول المراقبون إن أعمال العنف ازدادت منذ انتخاب حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عام 2014. وتقول منظمات حقوقية إن الناشطين الهندوس ازدادوا جرأة لاقتراف جرائمهم في عهد هذا الحزب.

ع.م / ع.ش (أ ف ب)