 ضابط شرطة يبادل نفسه برهينة في الهجوم المسلح بفرنسا | أخبار | DW | 23.03.2018
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أخبار

ضابط شرطة يبادل نفسه برهينة في الهجوم المسلح بفرنسا

شهدت بلدة تريب جنوبي فرنسا عملية بطولية من قبل أحد ضباط الدرك الفرنسي بعد أن قام بمبادلة نفسه برهينة وذلك أثناء عملية احتجاز رهائن في أحد متاجر البلدة. وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرون.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (Reuters/La Vie à Trèbes)

بادل ضابط شرطة كبير نفسه برهينة كان محتجزاً من قبل مسلح، هاجم أحد المتاجر الكبرى الفرنسية اليوم الجمعة (23 مارس/ آذار)، ما سمح للرهينة بالخروج سالماً، حسب ما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بعد انتهاء الحادث.

مختارات

أكد وزير الداخلية جيرار كولوم أن الشرطة الفرنسية قتلت مسلحا تحصن في متجر بجنوب فرنسا احتجز فيه رهائن في وقت سابق اليوم الجمعة. (23.03.2018)

وقال الوزير إن ضابط الشرطة، ليفتنانت كولونيل (45 عاماً) ترك هاتفه المحمول في وضع الاتصال على طاولة ما سمح لقوات الأمن لسماع ما يحدث داخل المكان. وعندما سمعوا إطلاق نار تدخلت قوات خاصة "وأسقطت" المسلح. وأشاد كولومب بـ "السلوك البطولي" للضابط.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة تريب في جنوب فرنسا شهدت عملية احتجاز رهائن دامت نحو ثلاث ساعات في متجر البلدة من قبل شخص مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". وأدت العملية إلى مقتل  ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أربعة آخرون.

س. آ/ف.ي (د ب أ)

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  • Screenshot Bilal Hadfi Frankreich Paris Attentäter Terrorist ***NUR ALS BILDZITAT ZU VERWENDEN***

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    الكاتب: ريم ضوا


مختارات

وجوه الإرهاب في اعتدءات فرنسا الدموية

نُفذت اعتداءات باريس مجموعة من الجهاديين من ذوي الملامح والمسارات المختلفة، هم المدبر وتسعة منفذين و"صاحب سوابق" لإعلان التبني إضافة إلى عدد من المتواطئين، الذين تكشف الشرطة هوياتهم تدريجياً. (19.11.2015)  

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