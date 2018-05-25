 صندوق النقد الدولي يقرُّ قواعد ″التمويل الإسلامي″ في تقييماته | أخبار | DW | 25.05.2018

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أخبار

صندوق النقد الدولي يقرُّ قواعد "التمويل الإسلامي" في تقييماته

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية.

Islamische Länder und Globalisierung Schilder islamischer Banken in Dubai (DW/A. Brenner)

اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره يوم الخميس (24 أيار/مايو) إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية.

وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية.

ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس عام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق.

م.ح/ م.س (رويترز)

  • Kahler Gang mit rundem Querschnitt, Durchmesser ca. 3Meter, an Decke und Wänden Rohre und Kabel, mehrere Zwischentüren (Foto: picture-alliance/dpa/T.Frey)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    في أوج الحرب الباردة في بداية ستينيات القرن الماضي، قرر البنك الاتحادي الألماني إنشاء مخزن سري يحفظ فيه احتياطاته المالية حتى تكون في مأمن من هجمات الخصوم. وقع الاختيار على بقعة أرض بلغت مساحتها 9000 متر مربع في حي سكني بمدينة كوخم بالقرب من نهر موزيل غرب المانيا.

  • Das Foto zeigt einen Büroraum mit hellen Holzmöbeln (Foto: picture-alliance/dpa/T.Frey)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    اتُخذ المنزل الذي شيد فوق المخزن كـ"مركز تدريب" لتأهيل موظفي البنك الاتحادي. ولم يكن أحد من الموظفين القلائل الذي كانوا يعملون في الطابق العلوي يعلم بما يوجد في القبو. وبلغت مساحة الخزانة تحت الارض 1500 مترا مربعا، وييستقر المخزن الكونكريتي المسلح على عمق 30 مترا تحت سطح الأرض .

  • Schutzanzüge und Gasmasken (Foto: picture-alliance/dpa/T.Frey)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    السترات الواقية والأقنعة الواقية من الغازات السامة كانت حاضرة لحماية طاقم المخبأ في حال وقوع هجوم نووي أو أي خطر مشابه. كما كانت هناك غرفة تضم بعض المعدات لقياس حجم الإشعاعات وتطهير المكان بالماء.

  • Bundesbank Bunker Cochem Deutschland Rheinland-Pflaz

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    القبو لم يكن مخبأ سريا لحفظ الاحتياطات المالية فحسب، بل كان بالإمكان استخدامه كمكان لاختباء 175 شخصاً في حال وقوع هجوم نووي.

  • Der Kommunikationsraum mit Funkanlage, Telefon und Fernschreiber. (Foto: picture-alliance/dpa/T.Frey)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    هذه الغرفة كانت تتيح لطاقم المخبأ الاتصال بالعالم الخارجي من خلال 4 أجهزة تلفون وجهازين لارسال التلغراف، بالإضافة إلى خط مباشر ساخن يربط المخبأ بوزارة الداخلية. وهي تسهيلات اسطورية بمقاييس ذلك الزمن.

  • Bunkerhistoriker Jörg Diester öffnet die tonnenschwere Stahltür zum Tresorraum (Foto: picture-alliance/dpa/T.Frey)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    وراء هذا الباب الحديدي كان البنك الاتحادي يخفي احتياطاته النقدية في الخزانة السرية. مراقبو البنك وحدهم كانوا يعرفون الأرقام السرية لفتحه. وبالفعل كان هذا الباب يفتح بشكل منتظم لحساب الأموال المخبأة. المفاتيح القليلة المكملة لارقام الفتح السرية لم تكن تحفظ في المبنى الملحق بالخزانة السرية، بل كانت موجودة في البنك الاتحادي.

  • Mehrere Stapel 100-DM-Scheine, die natlos in die Reihe der verschiedenen Serien passen würden, die es über die Jahrzehnte gab.(Foto: Picture-alliance/dpa/T. Fry)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    الأوراق النقدية المخبأة وقيمتها 15 مليار مارك الماني كانت بمثابة أوراق مالية احتياطية جاهزة للضخ الى الاسواق والمصارف إذا ما حاولت قوة خارجية زعزعة الاستقرار المالي لألمانيا الغربية آنذاك من خلال إصدار أوراق مالية مزورة. لكن هذا السيناريو ظل بعيدا عن الواقع. بعد انتهاء اخطار الحرب الباردة، اتلفت الاوراق النقدية المخزونة، ولم تبق منها سوى بضع اوراق حفظت كوثائق تاريخية.

  • Die Bunkerbesitzer Petra und Manfred Reuter stehen an einer Panzertür (Foto: picture-alliance/dpa/T.Frey)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    اشترى الزوجان بيترا ومانفريد رويتر عام 2014 بقعة الأرض التي تضم الخزنة السرية والمباني التي بنيت فوقها . وينوي الزوجان تحويل المكان الي فندق لاستقبال السياح الوافدين الى بلدة كوخم الواقعة على نهر موزيل، الفندق ومنشآته سيتيح للزائرين زيارة الخزنة الكونكريتية المخبأة في قبوه

  • Cochem an der Mosel mit Reichsburg (Foto: Picture-alliance/dpa/Franz-Peter Tschauner)

    المخبأ السري القديم لاحتياطي البنك الاتحادي الألماني

    أُدرج هذا المخبأ ضمن لائحة البنايات الأثرية المحمية التي تتميز بها بلدة كوخم، ومن بينها المدينة القديمة التي تعود للقرون الوسطى وقلعة البلدة.

    الكاتب: Jan D. Walter/ ع.ش


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