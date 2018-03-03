″صلاح في طريقه ليصبح أفضل لاعب في العالم ولا يريد مقارنته مع ميسي″ | عالم الرياضة | DW | 18.03.2018

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي لكرة القدم ان مهاجمه المصري محمد صلاح في طريقه لأن يصبح في يوم ما أفضل لاعب في العالم.

ويقدم صلاح موسما رائعا مع ليفربول حتى الآن اكده السبت برباعية تاريخية في مرمى واتفورد (5-صفر) قاده فيها إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز.

مشاهدة الفيديو 01:24 شارك محمد صلاح ينافس على لقب أفضل هداف في إنجلترا وأوروبا إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2tjcx محمد صلاح ينافس على لقب أفضل هداف في إنجلترا وأوروبا

وانفرد الدولي المصري، أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، بصدارة ترتيب هدافي البطولة الانجليزية برصيد 28 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين المصاب.

وأصبح صلاح أفضل مسجل في موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده الى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الاسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.

ويرى كلوب انه بامكان صلاح (25 عاما) أن يخلف الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم بقوله "اعتقد انه في طريقه لتحقيق ذلك".

واضاف "لا اعتقد ان محمد صلاح أو أي لاعب آخر يريد ان تتم مقارنته بليونيل ميسي". ودعا كلوب لاعبه إلى أن يحافظ على المستوى الذي وصل اليه هذا الموسم، كما فعل ميسي ورونالدو لعقد من الزمن.

وتابع "كما هو الحال دائما في الحياة، فاذا كان لديك الموهبة، عليك ان تظهر ذلك باستمرار، وهذا جيد جدا لنا ويساعدنا كثيرا".

مشاهدة الفيديو 01:43 شارك انتقاد لحية وتسريحة محمد صلاح يثير غضب معجبيه إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2uL3q انتقاد لحية وتسريحة محمد صلاح يثير غضب معجبيه

وكان صلاح قال بدوره قبل استلامه جائزة افضل لاعب في المباراة "المهم اننا استفقنا من خيبة الامل بعد مباراة يونايتد. اشكر الجميع وزملائي. هي ليست مسألة أرقام فنحن نسعى في كل مباراة لحصد النقاط الثلاث".

وفي تعليقه على مباراة سابقة ضد تشيلسي حيث أحرز هدفين قال صلاح: "يجب أن أشكر الجميع وكافة لاعبي الفريق بشكل خاص فبدونهم لما وصلت إلى هذا الرقم".

وأصبح صلاح اول لاعب يسجل رباعية لليفربول في الدوري لليفربول منذ الاوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش 2013، وأول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت اشراف يورغن كلوب.

ويواجه ليفربول مواطنه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يشكل أكبر تحدٍّ في وجه كتيبة الألماني يورغن كلوب ونجمه محمد صلاح.

م.س/ ح.ز ( أ ف ب)