صراع تكنولوجيا الأسلحة في سوريا.. من الأقوى؟  

يجري الاستعداد على قدم وساق لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد ما قيل عن استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية فما هي الأسلحة التي من الممكن استخدامها لقصف الجيش السوري وحلفائه؟ وما هي الأسلحة المضادة؟
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نددت واشنطن وعواصم أوروبية بالهجوم المفترض بـ"غازات سامة" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. سوريا وروسيا تنفيان استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. منظمات إنسانية ونشطاء يؤكدون سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.
قالت نيكي هيلي سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة إن بلادها "سترد" على هجوم مميت بأسلحة كيماوية في سوريا سواء قام مجلس الأمن بتحرك أم لا. وفيما نفت روسيا وقوع أي هجوم كيماوي حذرت أمريكا من تداعيات خطيرة إذا هاجمت سوريا.
أصبح مجلس الأمن الدولي ساحة صراع بين روسيا وأميركا حول قرارات بشأن التحقيق في اتهامات باستعمال النظام السوري غازات سامة في دوما، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها سترسل لجنة تحقيق إلى سوريا "قريباً".
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