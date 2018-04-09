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صراع تكنولوجيا الأسلحة في سوريا.. من الأقوى؟

يجري الاستعداد على قدم وساق لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد ما قيل عن استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية فما هي الأسلحة التي من الممكن استخدامها لقصف الجيش السوري وحلفائه؟ وما هي الأسلحة المضادة؟

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