صراع "الأنا" بين مورينيو وبوغبا يصل مرحلة كسر العظم

تسببت "آنا" بول بوغبا المتضخمة في نشوء صراع علني بينه وبين مدرب الفريق جوزيه مورينيو، الذي يُوصف بـ"المغرور"، فيما يبدو أن صراع "الأنا" بين المدرب البرتغالي، والنجم الفرنسي قد وصل نقطة اللاعودة.
وطفت مشاكل مورينيو مع لاعبه بول بوغبا إلى السطح يوم (31 يناير/كانون الثاني 2018) في مباراة جمعت بين مانشستر يونايتد وفريق توتنهام فورست، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. إذ استشاط المدرب البرتغالي غضبا على النجم الفرنسي، الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته في "البريميرليغ"، حيث سلّم مفاتيح خط الوسط بالكامل للفريق المنافس، وظهر بمستوى متواضع جداً، حسب العديد من المراقبين.
ويؤكد موقع "ديلي ميل" الإنجليزي أن مستوى بول بوغبا تراجع كثيراً منذ تلك المباراة، رغم مستواه الكبير في مباراة الديربي الأخيرة أمام الجار البطل مانشستر سيتي.
أجواء باردة بين بوغبا ومورينيو.
طلاق وشيك
وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن العلاقة بين مورينيو وبوغبا قد وصلت إلى مرحلة صعبة. إذ يؤكد موقع "ديلي ميل" أن وكيل أعمال بوغبا ، رايولا، قد عرض على فريق مانشستر سيتي خدمات بوغبا من أجل الهروب من جحيم مورينيو، وأضاف الموقع أن وكيل النجم الفرنسي ما كان ليقوم بهذه الخطوة من دون معرفة بوغبا.
في المقابل، يبدو أن مورينيو مستعد للتخلي عن لاعبه الفرنسي في أكثر من أي وقت مضى. فالمدرب البرتغالي لا يقبل أن يقف أي لاعب مهما كان حجمه في طريقه. إذ يُريد مورينيو دائما أن يظل ممسكا بكل خيوط الفريق، وأن يتمتع بصلاحية مُطلقة تتيح له إمكانية فرض فلسفته التدريبية الخاصة. وهذا ما يرفع من احتمالية أن يكون بوغبا خارج أسوار ملعب "أولد ترافورد" في الموسم المقبل.
الرابح والخاسر
وقد يحفظ خروج بوغبا من فريق مانشستر يونايتد ماء وجه اللاعب ومدربه معا. فمن جهة، يحتاج اللاعب الفرنسي إلى مدرب يثق فيه بشكل كبير، ويُساعده على استخراج أقصى ما في جعبته، وهو ما فشل فيه مورينيو نوعا ما في الموسمين الأخيرين مع بوغبا. من جهة ثانية، سينجح مورينيو، في حال مغادرة بوغبا الفريق، في بعث رسالة إلى باقي أعضاء الفريق، بأنه المتحكم الأول والأخير في دواليب النادي الإنجليزي العريق، وأنه من يُحدد غالبا مصير كل لاعب يحمل قميص "الشياطين الحمر"، حتى وإن كان نجما كبيرا بقيمة بول بوغبا.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة