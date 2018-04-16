صدمة للمراهقين: فئات عمرية لن تتمكن من استخدام واتسآب

يعاني المراهقون عادة من صراعات عديدة، ستضاف إليها الآن مشكلة جديدة بعد أن قرر تطبيق واتسآب التابع لشركة فيسبوك، عدم إتاحة خدمة المراسلات الفورية في أوروبا لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما. وحتى الآن كان يجب أن يكون عمر مستخدمي خدمة الرسائل الفورية 13 عامًا على الأقل.

وسيُطلب ابتداء من الشهر المقبل من المستخدمين الجدد والقدامى في أوروبا، تأكيد أعمارهم التي يجب أن لا تقل عن 16 عاما. غير أنه ليس من الواضح كيف ستتمكن شركة واتسآب من التحقق من أعمار المستخدمين.

وسيبقى الحد الأدنى لسن استخدام تطبيق واتسآب 13 عاما خارج أوروبا. أما الشركة الأم فيسبوك فقد نهجت طريقة أخرى، إذ تطلب من أحد آباء الأطفال البالغة أعمارهم مابين 13 و15 عاما الموافقة بالسماح لأطفالهم باستخدام الخدمة.

وأعلن واتسآب الذي وصل عدد مستخدميه إلى 1.5 مليار مستخدم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إنه لن يطلب أي حقوق جديدة لجمع المعلومات الشخصية.

ر.ن/ ا.ف (د.ب.أ)