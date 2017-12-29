صحيفة: متوسط دخل اللاجئين العاملين أقل من نظرائهم من غير اللاجئين | أخبار | DW | 22.03.2018

نقلت صحف "مجموعة ميديا فونك" الإعلامية عن "الهيئة الاتحادية للعمل" الاثنين (19 آذار/مارس 2018) أن "متوسط دخل اللاجئين العاملين بدوام كامل أقل من متوسط الكثير من العاملين من غير اللاجئين". وحصل لاجئون من ثمان دول في عام 2016على 1916 يورو في الشهر قبل اقتطاع الضرائب وباقي المستقطعات كالتأمين الصحي والتأمين على التقاعد. هذا في حين يكسب العامل غير اللاجئ وسطياً 3133 يورو في الشهر.

وحل اللاجئون من إيران في مقدمة اللاجئين من الدول الثمانية الأخرى في هذا المضمار؛ إذ بلغ متوسط دخلهم الشهري 2541 يورو، في حين جاء اللاجئون من إريتريا في المرتبة الأخيرة بواقع 1704 يورو شهرياً.

وتعليقاً على تلك الأرقام قالت زابينا تسيمرمان من حزب اليسار الألماني أنه "يجب فعل المزيد لفتح آفاق أمام اللاجئين في سوق العمل".

خ.س/ س.ك (أ ف ب، وكالة الأنباء البروتستانتية الألمانية)