صحيفة: متوسط دخل اللاجئين العاملين أقل من نظرائهم من غير اللاجئين | أخبار | DW | 22.03.2018

نقلت صحف "مجموعة ميديا فونك" الإعلامية عن "الهيئة الاتحادية للعمل" الاثنين (19 آذار/مارس 2018) أن "متوسط دخل اللاجئين العاملين بدوام كامل أقل من متوسط الكثير من العاملين من غير اللاجئين". وحصل لاجئون من ثمان دول في عام 2016على 1916 يورو في الشهر قبل اقتطاع الضرائب وباقي المستقطعات كالتأمين الصحي والتأمين على التقاعد. هذا في حين يكسب العامل غير اللاجئ وسطياً 3133 يورو في الشهر.
وحل اللاجئون من إيران في مقدمة اللاجئين من الدول الثمانية الأخرى في هذا المضمار؛ إذ بلغ متوسط دخلهم الشهري 2541 يورو، في حين جاء اللاجئون من إريتريا في المرتبة الأخيرة بواقع 1704 يورو شهرياً.
وتعليقاً على تلك الأرقام قالت زابينا تسيمرمان من حزب اليسار الألماني أنه "يجب فعل المزيد لفتح آفاق أمام اللاجئين في سوق العمل".
خ.س/ س.ك (أ ف ب، وكالة الأنباء البروتستانتية الألمانية)
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
رغم ظروف الحياة القاسية استقر الحال بحوالي 2000 من اللاجئين السوريين على حواف الحقول والمزارع في منطقة توربيل بإزمير، شرقي تركيا، حيث يكسبون قوتهم من العمل في الحصاد.
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
بعد أن فقد هؤلاء سبل العيش في بلادهم، سيما أولئك الذين أتوا من الأرياف حيث كانوا يعملون بالأجر اليومي، أصبحوا يعملون مقابل نصف الحد الأدنى من معدل الأجر اليومي المتبع في تركيا، كما أنهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم وظروفهم.
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
"في ظل الحرب في بلادنا، ليس لدينا خيار آخر"، يقول ديهال النازح من الحسكة السورية، لذلك هو سيبقى هنا مع عائلته، مع أن إزمير الخيار الأفضل بالنسبة إليه. ورغم أن الأجور في هذا الميناء جيدة إلا أنه لا يعرف المدينة ولا يجد سوى العمل في الزراعة، ومع ذلك يقول "لا بأس".
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.
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الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية
يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.
الكاتب: ديغو كوبولو/ع.ج.م