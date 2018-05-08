صحيفة: ترامب أبلغ ماكرون عزمه الانسحاب من الاتفاق النووي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء (الثامن من أيار/ مايو 2018) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. كما أفاد مسؤول حكومي أميركي وكالة فرانس برس أن ترامب سيعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته ان "الرئيس قرر الانسحاب من الاتفاق" الذي وقع العام 2015.

بيد أن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) نفى مساء اليوم صحة هذا التقرير. وقال في بيان: "لقد نفينا ذلك" دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. كما نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض تقرير صحيفة نيويورك تايمز. وقال المسؤول إن "الرئيس لم يبلغ ماكرون بهذه الأمور".





وفي وقت سابق اليوم، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي، قبيل صدور قرار الأخير الخاص بالاتفاقية النووية مع إيران. وأعلن قصر الإليزيه اليوم أن الرئيسين تحدثا حول قضايا تتعلق بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولم يشر القصر إلى تفاصيل أخرى عن المحادثة الهاتفية، كما خلا البيان المقتضب للقصر الرئاسي الفرنسي من الإشارة إلى الاتفاقية النووية مع إيران. وكان ماكرون دعا الرئيس الأمريكي مرارا إلى عدم الخروج من الاتفاقية.

ويعتزم ترامب، الذي انتقد الاتفاقية بشكل حاد أكثر من مرة، إعلان قراره الخاص بمسألة بقاء بلاده في الاتفاقية من عدمه، في وقت لاحق من اليوم.

وينص الاتفاق النووي مع إيران على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع طهران من أن يكون لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية، و ذلك مقابل رفع العقوبات عنها.

غير أن الولايات المتحدة لم تلغ عقوباتها ضد إيران وإنما اكتفت بتعليقها.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)