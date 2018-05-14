صحيفة ألمانية رصينة تفصل رساماً بسبب "معاداة للسامية"

فصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" رسام الكاريكاتير ديتر هانيتش، بعد أن عمل بها أعواماً طويلة، على خلفية انتقادات وجهت إليه بأنه نشر رسماً معادياً للسامية. وقالت هيئة تحرير الصحيفة اليوم الخميس (17 أيار/ مايو 2018) إن "السبب في ذلك هو الخلافات التي لا يمكن حلها بين السيد هانيتش وبين إدارة التحرير حول الكليشيهات المعادية للسامية التي تضمنها أحد رسوماته".

وأضافت هيئة التحرير أن "هذا الأمر لم يتضح فقط في الرسم الكاريكاتيري المنشور وإنما أيضاً في المحادثات التي جرت مع السيد هانيتش". وأوضحت الصحيفة أنها ستراجع عملياتها التحريرية الداخلية في نشر الرسوم الكاريكاتيرية وتغيير النهج إذا لزم الأمر.

وكانت صحيفة "نويه تسوريشه تسايتونغ" السويسرية المعروفة والصادرة في زيورخ أول من نشر خبراً عن هذا الأمر. ولم يرغب هانيتش في التعليق على الموقف الخميس بعد سؤال من وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الرسم الكاريكاتيري قد أظهر، في طبعة الثلاثاء الماضي من الصحيفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في هيئة المغنية الإسرائيلية نيتا الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية "اليوروفيجن" للعام الجاري وهو يقول: "العام المقبل في القدس" بينما يمسك في يده صاروخاً.

ورسم هانيتش على الصاروخ نجمة داود كما وضعها على عبارة خلف نتانياهو بدلاً من حرف (في - V) في عبارة (يوروفيجن سونج كونتست). وتعتبر نجمة داود رمزاً لشعب إسرائيل وللديانة اليهودية. ووجه الكثيرون النقد للرسم الكاريكاتيري باعتباره معادياً للسامية.

وكرد سريع اعتذر رئيس تحرير الصحيفة فولفغانغ كراخ يوم الثلاثاء عن نشر الكاريكاتير عبر بيان معلن باسم الصحيفة، وذلك قبل إقالة الفنان رسمياً اليوم.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)