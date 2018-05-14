 صحيفة ألمانية رصينة تفصل رساماً بسبب ″معاداة للسامية″ | أخبار | DW | 17.05.2018
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أخبار

صحيفة ألمانية رصينة تفصل رساماً بسبب "معاداة للسامية"

بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة بخصوص رسوم كاريكاتورية، تخلت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الرصينة عن الرسام ديتر هانيتش. والسبب حسب الصحيفة يتعلق بـ "الكليشيهات المعادية للسامية التي تضمنها أحد رسوماته".

SZ Karikatur ESC (Foto: DW)

فصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" رسام الكاريكاتير ديتر هانيتش، بعد أن عمل بها أعواماً طويلة، على خلفية انتقادات وجهت إليه بأنه نشر رسماً معادياً للسامية. وقالت هيئة تحرير الصحيفة اليوم الخميس (17 أيار/ مايو 2018) إن "السبب في ذلك هو الخلافات التي لا يمكن حلها بين السيد هانيتش وبين إدارة التحرير حول الكليشيهات المعادية للسامية التي تضمنها أحد رسوماته".

وأضافت هيئة التحرير أن "هذا الأمر لم يتضح فقط في الرسم الكاريكاتيري المنشور وإنما أيضاً في المحادثات التي جرت مع السيد هانيتش". وأوضحت الصحيفة أنها ستراجع عملياتها التحريرية الداخلية في نشر الرسوم الكاريكاتيرية وتغيير النهج إذا لزم الأمر.

مختارات

في كلمة مثيرة للجدل حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليهود مجددا مسؤولية التسبب بالمحرقة النازية لهم في ألمانيا، معتبراً أن ذلك لم يكن بفعل معاداة السامية، لكنه أستدرك بأنه لا "يجب إزالة إسرائيل من الوجود". (01.05.2018)

أقلق تزايد حوادث معاداة السامية في ألمانيا المجتمع والساسة. ففظائع النظام النازي مازالت قائمة في المتاحف الألمانية، وتروي تفاصيل أحلك فصل في تأريخ البلاد. فكيف يجب التعامل مع رموز النازية؟ (06.05.2018)

وكانت صحيفة "نويه تسوريشه تسايتونغ" السويسرية المعروفة والصادرة في زيورخ أول من نشر خبراً عن هذا الأمر. ولم يرغب هانيتش في التعليق على الموقف الخميس بعد سؤال من وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الرسم الكاريكاتيري قد أظهر، في طبعة الثلاثاء الماضي من الصحيفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في هيئة المغنية الإسرائيلية نيتا الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية "اليوروفيجن" للعام الجاري وهو يقول: "العام المقبل في القدس" بينما يمسك في يده صاروخاً.

ورسم هانيتش على الصاروخ نجمة داود كما وضعها على عبارة خلف نتانياهو بدلاً من حرف (في - V) في عبارة (يوروفيجن سونج كونتست). وتعتبر نجمة داود رمزاً لشعب إسرائيل وللديانة اليهودية. ووجه الكثيرون النقد للرسم الكاريكاتيري باعتباره معادياً للسامية.

وكرد سريع اعتذر رئيس تحرير الصحيفة فولفغانغ كراخ يوم الثلاثاء عن نشر الكاريكاتير عبر بيان معلن باسم الصحيفة، وذلك قبل إقالة الفنان رسمياً اليوم.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)

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    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    ولكن مساجد المسلمين بدورها تعرضت أيضا للاعتداء بالحرق وتهشيم النوافذ وحتى لهجوم بالمتفجرات. ففي فرنسا مثلا ارتفع عدد الأعمال "المعادية للإسلام" بنسبة 70 بالمائة منذ الاعتداءات التي قام بها جهاديون في باريس في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بعام 2014، وفقا لجمعية التصدي لمعاداة الإسلام الفرنسية.

  • Jüdische Gräber im Elsass geschändet

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى المقابر اليهودية لم تسلم من اعتداءات بعض المتطرفين إما بدافع العنصرية أو بدافع معاداة السامية. على أحد القبور اليهودية في مقاطعة الآلزاس الفرنسية كتب باللغة الألمانية "أرحلوا أيها اليهود" إلى جانب الصليب المعقوف، رمز النازيين الذين أبادوا ستة ملايين من يهود أوروبا.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى وإن كان هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية مطلقة داخل المجتمع الألماني، إلا أن النازيين الجدد، الذين يستلهمون أفكارهم من النازية واليمين المتطرف، يشكلون مصدر قلق في ألمانيا، خاصة وأنهم لا يتوانون عن استخدام العنف ضد الأجانب أو من كان شكله أو مظهره يوحي بأنه ليس ألمانيا. وفي الفترة الأخيرة سجل في عدد من الدول الأوروبية صعود التيارات اليمينية المتطرفة، مستغلة أعمال الإرهابيين للإسلاميين المتطرفين.

  • NSU Prozess Zschäpe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Brand in künftiger Asylbewerberunterkunft in Remchingen bei Karlsruhe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    بعض المتطرفين اليمينيين أصبح يعمد بدل الاحتجاج إلى إضرام النيران في البنايات والمقرات التي من شأنها أن تأوي اللاجئين. حتى وإن لم تسفر عمليات إحراق المباني عن أي أضرار بشرية، إلا أن تكرارها في عدد من الولايات والمدن الألمانية أثار قلقا وجدلا واسعا في البلاد.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

لئن عاشت الأغلبية العظمى في أوروبا من أوروبيين ومن أصول مهاجرة من مختلف الأديان والثقافات في كنف السلام والاحترام، إلا أنها لم تخل أيضا من مظاهر للعنف تحت ذرائع مختلفة: دينية وقومية وغيرها، لكنها مرفوضة من الأغلبية. (28.07.2015)  

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