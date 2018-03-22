 صحيفة: ألمانيا تجلب القليل من اللاجئين من مناطق الأزمات | أخبار | DW | 04.04.2018
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أخبار

صحيفة: ألمانيا تجلب القليل من اللاجئين من مناطق الأزمات

أشارت صحيفة ألمانية في تقرير لها إلى أن الحكومة الألمانية لا تعيد توطين سوى عدد قليل من اللاجئين المقيمين في المخيمات الموجودة في مناطق الأزمات سواء بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين أو في إطار برامج إنسانية حكومية.

Jordanien Flüchtlingslagers Zatari (picture-alliance/dpa/J. Nasrallah)

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (الرابع من نيسان/ أبريل عام 2018) إن الحكومة الألمانية لا تستقبل سوى عدد قليل من اللاجئين في البلدان التي تشهد أزمات. وجاء في التقرير أن ألمانيا ومنذ عام 2013 لم تستقبل سوى 2700 شخص في إطار عمليات إعادة التوطين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حسبما جاء في رد لوزارة الداخلية على سؤال الصحيفة.

مختارات

في الوقت الذي انقسمت فيه الآراء في الداخل الألماني حول سياسة منح اللجوء التي اتبعتها البلاد، حظيت الجمهورية الفيدرالية في الخارج بالاحترام والتقدير إزاء ماتقوم به للاجئين. (23.03.2018)

يتساءل كثيرون عما إذا كان المرء يستطيع أن يقدم طلب اللجوء إلى دولة ما دون أن يكون متواجداً على أراضيها، فهل ذلك ممكن عمليا؟ وماذا عن عمليات إعادة توطين اللاجئين كيفت يتم ذلك؟ (15.01.2018)


وذكر التقرير نقلاً عن وزارة الداخلية أن ألمانيا استقبلت 23500 شخص من سوريا والدول المجاورة لها بما فيها تركيا، في إطار برنامج القبول الإنساني للحكومة الاتحادية منذ عام 2013، بالإضافة إلى إصدار 23000 تأشيرة في إطار برامج الولايات الألمانية لاستقبال لاجئين السوريين ممن لهم أقارب في ألمانيا.
لكن هذه الأعداد لا تقارن بأعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة، حسبما أفاد التقرير، إذ إنه وفي العام الماضي وحده وصل 186.664 شخصا إلى ألمانيا طلباً للجوء.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد تعهدت للأمم المتحدة في أواسط العام الماضي 2017 بإعادة توطين 40 ألف لاجئ في أوروبا، على أن تستقبل ألمانيا الجزء الأكبر منهم بما يتناسب مع حجمها. لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي "قرار محدد" في هذا الشأن، حسب ما جاء في رد للحكومة على سؤال للكتلة البرلمانية لحزب الخضر.

م.ع.ح/ ع.ج
المصدر: مهاجر نيوز

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  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

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