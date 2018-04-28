 صحف ألمانية: لقاء ميركل بترامب لطيف لكن دون نتائج | أخبار | DW | 28.04.2018
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أخبار

صحف ألمانية: لقاء ميركل بترامب لطيف لكن دون نتائج

لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ودودا ودافئا، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى إحراز تقدم على صعيد الاتفاق النووي الإيراني أو على صعيد العلاقات التجارية مع أوروبا، كما ذكرت صحف ألمانية.

USA Washington | Präsident Donald Trump & Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Reuters/B. Snyder)

وصفت الصحف الألمانية الصادرة اليوم السبت (28 نيسان/أبريل 2018) لقاء المستشارة أنغيلا ميركل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان لقاء لطيفا، لكنه فشل في نهاية المطاف في تحقيق تقدم في عدد من القضايا الملحة، مثل الموقف من الاتفاق النووي الإيراني بالإضافة إلى الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية فرض رسوم إضافية أمريكية على الصادرات الأوروبية.

وعلى الرغم من أن المستشارة ميركل والرئيس ترامب قد تبادلا الترحيب والقبلات أمام الكاميرات في مستهل زيارتها أمس الجمعة في واشنطن، وتشدديهما على أهمية العلاقة بين بلديهما، إلا أن الخلافات بدت واضحة في عدم اتفاقهما على رؤية مشتركة.
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ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج

ووصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الاجتماع بأنه "اجتماع عادي تجديدي" ومر على الأقل "دون حوادث" وحتى إذا لم يسفر عن أي تقدم ملموس. وكتب تورستن دينكلر، مراسل الصحفية في نيويورك يقول:"لقد مررت ميركل بالفعل بتجارب أكثر سوءا مع ترامب" مذكرا "بتجاهل الرئيس الأمريكي لطلب الصحفيين بمصافحة ميركل" في لقائها قبل عام في نفس المكان. وذكر أن "ترامب يقوم بكل ما وسعه هذه المرة لجعل الزيارة تبدو وأنها زيارة عمل عادية بين رئيسي حكوميتين... ".

وكان على جدول أعمال الاجتماع بين المستشارة ميركل والرئيس ترامب، الصفقة النووية مع إيران، والتي هدد ترامب بإلغائها في 12 من شهر أيار/مايو القادم. وكذلك القرار الأمريكي المرتقب حول ما إذا سيتم إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الإضافية العقابية على الألومنيوم والصلب. ولم يحسم الزعيمان في كلا الموضوعين.
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مسائية DW: ميركل تسعى لتقريب وجهات النظر مع واشنطن بلقائها ترامب

وقال يوليان هايسلر مراسل صحيفة "دي تسايت" في واشنطن، إنه على الرغم من أن الرئيس ترامب عبر عن "مجاملة خاصة" لميركل، إلا أنه لم يتزحزح عن موقفه بخصوص إيران. وأضاف:" تختلف رؤية الرئيس ترامب بصورة جوهرية عن رؤية المستشارة ميركل في الكثير من القضايا، ولا أحد في برلين يعتقد على أية حال أن ترامب يمكن أن يثنيه أحد عن قناعاته عبر النقاشات".

وأشار مراسل "دي تسايت" إلى أن "الأوقات الصعبة للشراكة التقليدية بين الولايات المتحدة وألمانيا ما زالت بعيدة عن نهايتها".

مختارات

بقيت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية حليفين مقربين، إلى حين انتخاب دونالد ترامب. بعد ذلك تغير هذا التقارب وبدأت تظهر العديد من نقاط الخلاف الساخنة بين البلدين، بدءاً من الإنفاق العسكري ومروراً إلى التجارة العالمية. (27.04.2018)

أثنى الرئيس الأمريكي بالكثير من كلمات الود والتقدير على ضيفته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لكنه في الجوهر بقي على مواقفه الخلافية بشأن ملفات عديدة بينها ملف النووي الإيراني وملف التجارة بين جانبي الأطلسي. (27.04.2018)

غير أن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أشارت إلى أن الرئيس ترامب بدا أكثر "اعتدالا" في لغته، واختار عدم تكرار انتقاداته للاتفاق النووي الإيراني وتكرار وصفه بأنه أسوء اتفاق على الإطلاق على الرغم من أن الاتفاقية ما زالت تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وكتبت مجلة دير شبيغل بهذا الصدد تقول:" يمكن تفسير ذلك على أنه تلميحا من ترامب بالانسحاب فعلا من  الاتفاق". كما اتفقت مجلة دير شبيغل مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" على أن ترامب استخدم لغة "دبلوماسية غير معتادة" أثناء لقائه بميركل، لا سيما عند مناقشة موضوع الشركاء في حلف الناتو – بما في ذلك ألمانيا – اوعدم دفعهم لنصيبهم في مجال الدفاع، والذي قيمته 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتجنب ترامب بالإضافة إلى ذلك انتقاد ميركل أو ألمانيا مباشرة، فيما أثنى على دول مثل بولندا لمساهمتها في دفع أكثر من المبلغ المحدد.

أما كلاوس – ديتر فرانكنبيغر محرر الشؤون الخارجية في صحيفة " فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ" المحافظة فذكر أن اعتراف ميركل بأن الولايات المتحدة لم تعد راغبة في ضمان أمن أوروبا جعل من الواضح أن تكون "ألمانيا مضطرة إلى مساعدة نفسها على نحو متزايد". وتسائل كلاوس – ديتر فرانكنبيغر عن معنى ذلك بالنسبة إلى تماسك حلف الناتو ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي؟ وذكر أن ذلك يعني لترامب تقريبا: لا خدمة دون مقابل. وهذا هو الواقع الجديد".

ز.أ.ب/ه.د

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    يريدون منا أن نتصافح؟

    طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بلطف مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/ مارس عام 2017 خلال زيارتها الأولى بعد انتخابه أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. لكن مضيفها لم يتفاعل مع طلبها وأشار في اتجاه مختلف. وفي وقت لاحق قال ترامب أنه لم يسمع سؤال ميركل آنذاك.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    ميركل في مواجهة عناد ترامب

    في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في تموز/ يوليو عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب العنيدة بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات غير مجدية لإقناعه بأسلوب هادئ، كان الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو توثيق نقاط الاختلاف حول ملف حماية المناخ من خلال خطاب واضح.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    بداية نهاية التقارب

    خلال زيارته الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة في برلين، بدا التقارب بين المستشارة والرئيس الأمريكي باراك أوباما واضحا للغاية. لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، وبعد أيام قليلة من انتخاب دونالد ترامب، بدا أن أوباما أراد نقل مسؤولية الديموقراطية الغربية إلى أنغيلا ميركل. وسائل إعلام أمريكية علقت على الموضوع بسخرية ووصفت ميركل بقائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    أرفع جائزة في أمريكا

    في ثوب سهرة تلقت ميركل في حزيران/ يونيو عام 2011 ميدالية الحرية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وهي أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. ميركل حصلت على هذا الوسام بسبب إسهامها في السياسة الأوروبية. كما وصف المراقبون هذه الجائزة بأنها دليل على العلاقات الألمانية الأمريكية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    اختفاء ملامح العلاقة الودية

    أثناء قمة مجموعة السبع الكبار في حزيران/ يونيو عام 2015 في جبال الألب البافارية، ظهرت بالفعل ملامح علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتمكنت المستشارة من كسب دعم الولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة تغير المناخ. لكن سرعان ما انتهت نقطة التقارب هذه فجأة مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

  • Merkel mit Ehemann zu Besuch auf George W. Bushs Ranch in Texas (picture-alliance/dpa/S. Kugler)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    الدعوة إلى تكساس

    في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007، زارت أنغيلا ميركل وزوجها يواخيم زاور سلف الرئيس باراك أوباما، جورج دبليو بوش في مزرعته في كراوفورد، تكساس. استعرض بوش لهما مزرعته، وما يوجد داخلها ومنها أحد الأودية الصغيرة. وعلى المستوى السياسي، كان الوضع في إيران هو موضوع محادثات كل من ميركل وبوش في ذلك الوقت. ولكن هذه النقطة تحولت أيضاً في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى نقطة خلاف بين البلدين.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    ميركل المحبة للحرية

    بعد اجتماعهما الأول، كان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش متحمساً لحب أنغيلا ميركل للحرية، والذي أوضحه لوسائل الإعلام من خلال مشوارها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي قمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو عام 2006، أمسك بوش ميركل من الظهر ممررا بيده باتجاه الرقبة ، لتبعد المستشارة ذراعه على الفور وهي في حالة صدمة. غير أن تصرف بوش كان بدافع الود والمحبة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    الدعوة إلى حفلة الشواء

    في تموز/ يوليو عام 2006، كان واضحاً مدى استمتاع جورج دبليو بوش بدعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل له في حفلة شواء داخل دائرتها الانتخابية الواقعة على ساحل ولاية مكلنبورغ فوربومرن على بحر البلطيق. وفي الصورة يظهر بوش وهو يضع على طبق ميركل قطعة من لحم الخنزير.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    ميركل يد بيد مع بيل كلينتون

    في حفل تأبين هيلموت كول في تموز/ يوليو عام 2017، ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب حداد مؤثر عن المستشار الألماني السابق. و قال خلال خطابه هذه بنبرة حزينة "أنا أحببته". وعندما تحرك بيل كلينتون من منصة الخطاب والعودة للجلوس مرة أخرى، أمسك بيد المستشارة أنغيلا ميركل.

  • Ivanka Trump und Angela Merkel (picture alliance/P. Benic/Consolidated News Photos)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    الوصول إلى الأب عبر الابنة؟

    ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، التقت أيضاً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض في واشنطن في آذار/ مارس عام 2017. وبدا أن محادثة المستشارة وإيفانكا كانت على نحو أفضل من محادثتها مع والدها. في الشهر التالي، شاركت إيفانكا ترامب في مؤتمر المرأة لقمة مجموعة العشرين في برلين وجمعتها المحادثات الحماسية للمرة الثانية مع أنغيلا ميركل.

  • Deutschland Hamburg - G20 mit Merkel Macron und Trump (Reuters/J. Macdougall)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    تحدي الأوروبيين

    أسفر تعامل الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثناء وسائل الإعلام الأمريكية على الضيف الفرنسي هذا الأسبوع. ومن ناحية المضمون فقد بدا أن ماكرون لم يستطع التأثير على رأي مضيفه لا حول موضوع الرسوم الجمركية أو حتى الصفقة الإيرانية. وإذا بقيت الأمور على هذا النحو، فإن لدى ألمانيا وفرنسا مخاوف مشتركة. إعداد: أندريا غروناو/ إيمان ملوك.


مختارات

ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

تميزت علاقة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مع سادة البيت الأبيض السابقين بالتقارب والصداقة عبر أكثر من عقد من الزمن إلى أن حط ترامب رحاله في واشنطن. وفجأة تتحول نقاط التقارب بين برلين وواشنطن إلى ملفات خلافية. (27.04.2018)  

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