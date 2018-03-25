 صحف ألمانية: المشاريع الملموسة بغزة كفيلة بخفض التصعيد مع إسرائيل | سياسة واقتصاد | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: المشاريع الملموسة بغزة كفيلة بخفض التصعيد مع إسرائيل

سلطت الصحف الألمانية الضوء في تعليقاتها على تفجر العنف إثر "مسيرة العودة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وإلى جانب حركة حماس وُجهت الانتقادات أيضا للسياسة الإسرائيلية.

Gazastreifen Ausschreitungen (Reuters/I. A. Mustafa)

علقت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" على مقتلالكثير من الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل خلال "مسيرة العودة" الفلسطينية قائلة: "إن تقارير الأمم المتحدة تحذر منذ وقت طويل من أن قطاع غزة ربما يصبح غير قابل للعيش بحلول عام 2020؛ إذا ظل الوضع على ما هو عليه في القطاع".

ورأت الصحيفة أن "الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الجمعة العظيمة عندما احتشد 30 ألف فلسطيني من غزة في "مسيرة العودة" بالقرب من الحواجز الحدودية مع إسرائيل جعلت المشكلة تعود للأضواء الدولية من جديد، ولن تجدي هنا المناشدات الموجهة للجانبين بضبط النفس".

وذهبت الصحيفة إلى أن "مشاريع محددة مثل إقامة ميناء بحري ومحطات تنقية صالحة للعمل وربما تشغيل محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ستكون مساهمة حقيقية لخفض التصعيد". وشددت الصحيفة على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة "حتى لا يفقد الناس في غزة كل أمل".

مختارات

ارتفعت حصيلة القتلى في أحداث غزة، وإسرائيل ترفض دعوات دولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين. ومئات من أنصار السلام يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على نهج الجيش الاسرائيلي. (02.04.2018)

على خلفية المواجهات عند الحدود بين إسرائيل وغزة تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتهامات والحرب الكلامية فيما يمثل تصعيدا جديدا بين البلدين قد يدفع لتأزم العلاقات مجددا. (01.04.2018)

بعد مقتل 15 فلسطينيا في "مسيرة العودة"، تقول إسرائيل إن جنودها كانوا يردون على شغب المتظاهرين. ودعت ألمانيا الفلسطينيين لعدم انتهاك المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل وطالبت إسرائيل بالدفاع عن تلك المصالح بصورة معتدلة. (31.03.2018)

وكانت حركة حماس قد دعت الاثنين (الثاني من أبريل/ نيسان 2018) إلى مواقف أوروبية "مسؤولة وجريئة" في كشف "انتهاكات" إسرائيل بحق الفلسطينيين.

 صحيفة "هانوفرشه ألغماينه" سلطت في تعليقها الضوء على العجز في تجاوز الأفق المسدود، وكتبت تقول:

"حماس ليس لديها حاليا خيار عسكري ضد إسرائيل، وبالتالي فهي تدعم "مسيرة العودة" السلمية. وهذا قد ينفعها، لأن صانعي الاستراتيجيات المتأكدين في النصر في إسرائيل قد يغفلون أن كل فلسطيني مقتول برصاصة إسرائيلية يدعم الراديكاليين. فالمشاهد المثيرة للقلق لقناصة يطلقون النار على مدنيين ما هي في النهاية إلا تعبيرا عن العجز: إسرائيل ليس لها جواب على السؤال، الذي مفاده كيف يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش يوما ما في كرامة وسلام مع بعض أو على الأقل بجانب بعضهم البعض".

أما صحيفة "نوردفيست تسايتونغ" الصادرة بأولدنبورغ فقد وجهت الانتقاد لحماس، وكتبت تقول:

"من جديد تظهر الخرافة حول الغضب المستعصي والعفوي لعرب غزة ضد إسرائيل. إنها من جديد كذبة. فنحن نعايش في الحقيقة على الحدود مع إسرائيل حسابات سياسية لمنظمة حماس الإرهابية، ويظهر الهدف الحقيقي لأولئك الذين يدفعون بلا ضمير عشرات الآلاف إلى الخطر. ولصرف النظر عن الفشل السياسي أيضاً، يتم هنا تأجيج الكراهية ضد إسرائيل. ودم المواطنين المغرر بهم يتم استخدامه كمحفز للتعجيل بالحريق".

صحيفة "نورنبرغر ناخريشتن" كتبت في هذا السياق وانتقدت أيضا سياسة الحكومة الإسرائيلية:

" انظروا كيف تتحرك إسرائيل بعنف ـ هكذا هو أحد أهداف الحملة (مسيرة العودة). نعم إسرائيل تتصرف بعنف. لكن البلاد تدافع عن نفسها ضد أعداء يريدون محوها. وهدف الاحتجاجات ـ عودة الفلسطينيين المهجرين فعلا في 1946 ـ هو غير واقعي بالكامل، وهذا سيؤدي إلى ما تريده حماس أي نهاية إسرائيل، كما هي موجودة اليوم. والفاعلون المفترضون على كلا الجانبين لا يريدون أي تقارب ويراهنون على العناد. إنه تصرف خطير. الإحباط يزداد في غزة، فالناس هناك يحنون إلى إشارات ظروف عيش أفضل. وهذا ما يرفضه نتانياهو. وحماس تسهل عليه تبني هذا العناد".

ر.ز/ م.أ.م

  • Westjordanland Grenze Israel Checkpoint Hawara Gewalt Palästinenser

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    هل هي انتفاضة ثالثة؟ سؤال يتردد في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تصاعد موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الصورة شبان فلسطينيون يرمون الجيش الإسرائيلي الحجارة بالقرب من حاجز عسكري.

  • Gaza Bombenangriff Israel Palästina Konflikt

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    طفل فلسطيني يتكئ على ثلاجة بقيت في المكان الذي كان يوجد فيه بيته قبل قصف القوات الاسرائيلية لمواقع في غزة، والتي اندلعت فيها أيضا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

  • Gaza Demonstration Solidarität

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    شهدت غزة عدة مظاهرات مؤيدة للاحتجاجات في القدس والضفة الغربية، خاصة بعد سقوط قتلى في صفوف فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة. ويسعى الكثير من الشباب في غزة للانضمام إلى ما يرونه "انتفاضة جديدة".

  • Palästina, Trauer nach Zusammenstoß mit israelischem Militär

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.

  • Israel Jerusalem Sicherheitskräfte Gewalt Ausschreitungen

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.

  • Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.

    الكاتب: ريم نجمي


 

مختارات

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

مواضيع ذات صلة

Israel Kampfjet der Luftwaffe

طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في غزة 25.03.2018

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على اقتراب شبان فلسطينيين من قطاع غزة من الجدار الفاصل، بالمقابل اعتبرت حماس التصعيد الإسرائيلي محاولة لإفشال "مسيرة العودة الكبرى".

Israel Palästina | Proteste am Tag der Trauer | Gaza

وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض مطالب بالتحقيق في أحداث غزة 01.04.2018

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي المطالب بإجراء تحقيق في قتل 15 فلسطينياً خلال مظاهرة شابتها أعمال عنف يوم الجمعة الماضي عند الحدود مع غزة، مضيفاً أن تسعين بالمئة من المشاركين في المسيرة كانوا من عناصر حماس وأبناء عائلاتهم.

Sitzung UN Sicherheitsrat zu Gaza-Unruhen Riyad Mansour Vertreter Palästinenser

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان بشأن غزة وغوتيريش يدعو إلى تحقيق مستقل 31.03.2018

فشل مجلس الأمن في الاتفاق على بيان مشترك حول الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد مقتل 16 فلسطينياً في مظاهرات "يوم الأرض"، وغوتيريش يدعو إلى إجراء "تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة".

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  