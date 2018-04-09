 صحف ألمانية: الأسد يمارس القتل الجماعي ضد شعبه ليس فقط بالكيماوي | سياسة واقتصاد | DW | 09.04.2018
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سياسة واقتصاد

صحف ألمانية: الأسد يمارس القتل الجماعي ضد شعبه ليس فقط بالكيماوي

تمحورت تعليقات الصحف الألمانية حول الهجوم الأخير بالغازات السامة في سوريا الذي يعتقد مراقبون دوليون أن النظام في دمشق يقف وراءه، في الوقت الذي تنفي فيه ذلك روسيا والحكومة السورية.

People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

مجلة "شبيغل" في موقعها الإلكتروني كتبت تعليقا جاء فيه أن "الأسد يتجاوز الخط الأحمر اللاحق"، ولاحظت تقول:

" الدكتاتور في دمشق غير مجبر على خشية عواقب. فترامب أوضح قبل أيام فقط أنه لا مصلحة له في الالتزام عسكريا لوقت أطول في سوريا. صحيح أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون "حدد خطا أحمر بالنظر إلى الأسلحة الكيميائية"، وأعلن أن بلاده ستشن الهجوم في حال استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين ـ إلا أن فرنسا قلما ستجرؤ على تنفيذ تحرك عسكري منفرد. "اتركوا أناسا آخرين يهتمون بذلك"، كما قال ترامب خلال الأسبوع المنصرم حول سوريا. كيف يظهر ذلك عندما يهتم الأسد وفلادمير بوتين بسوريا، هذا ما تعكسه المشاهد الآتية من دوما".

صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" علقت على التطورات في سوريا في الاتجاه نفسه، وكتبت تقول:

"يمكن للنظام السوري أن يعتمد على حليفته روسيا: فكيفما كانت الجرائم التي ترتكبها وحدات الأسد بحق السكان المدنيين، فإن المبرر يأتي فورا من موسكو. وماذا عن التقارير الأخيرة حول استخدام أسلحة كيميائية ومشاهد الأطفال المصابين؟ هذه حسب قراءة روسية رسمية هي فقط "استفزازات" لحماية الإرهابيين ولتبرير الضربات العسكرية الأجنبية. ولا وجود حتى لمحاولات العمل من أجل تليين موقف نظام الأسد الذي على ما يبدو لا يعرف أي ورع. ومن هنا فإن القيادة الروسية تتحمل مسؤولية كبيرة في الجرائم ضد الشعب السوري. ومن ناحية أخرى يُطرح السؤال هل الأسد سيزعن إذا ما أرادت الحكومة الروسية وقفه. فهو يعرف في النهاية أن نفوذ موسكو الجديد في الشرق الأوسط رهين بأن يبقى في السلطة. والفرصة الأخيرة لوقف الأسد ضيعها الغرب ربما قبل بضع سنين عندما تفرج بدون تحريك ساكن على تجاوز الوحدات الحكومية السورية خطا أحمر تلو الآخر".

Deutsche Presse (DW/R.Sollich)

أما صحيفة "كيلر ناخريشتن" فقد حذرت من القيام برد عسكري على استخدام الأسلحة الكيميائية، وكتبت تقول:

"الأمر لا ينم عن منطق معين عندما تعلو في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأصوات التي تدعو إلى ضرورة أن يظهر ترامب أن أمريكا قادرة على إتباع تهديداتها بأفعال. ولكن ما هي هذه الأفعال التي يجب أن تصدر؟ فالوضع في الشرق الأوسط  ـ مرة أخرى ـ متفجر للغاية. وفي الحرب السورية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكذلك إيران وتركيا وإسرائيل والعربية السعودية متورطة. وقد يتطور نزاع إقليمي محدود بسرعة إلى ما هو أكثر. وعليه يجب أن يقتصر الأمر على المزج بين الدبلوماسية والمساعدة الإنسانية".

من جانبها أكدت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" في تعليقها ما يلي:

"من يعيد إلى الذاكرة أي مذبحة تسبب فيها بشار الأسد في بلده، يمكن له أن يتصور أنه لا يتردد ولو ثانية في خنق رجال ونساء وأطفال بغاز السارين وغاز الكلور أو وسائل شيطانية أخرى. لكن بدون أدلة ملموسة لا تكون لهذه القناعات أية قيمة. ما يهم هي الخزعات وعينات من الأرض ـ ومن الصعب الحصول عليها في منطقة الحرب. وفي النهاية لا يتعلق الأمر في سوريا بالاستخدام المحظور قانونيا للأسلحة الكيميائية. فالأمر مرتبط بسبع سنوات من القتل الجماعي بحق السكان. والفرق يبقى ضعيفا عندما يُقتل أطفال ببراميل متفجرة أو قذائف أو أيضا بالغاز السام. ولو أن الرأي العام العالمي الغاضب على هذا النحو وحكوماته أرادوا فعلا التدخل، لوجدوا طوال سبع سنوات أسبابا لذلك. هم لم يريدوا فعل ذلك".

ر.ز/ م.أ.م

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أثارت تقارير حول هجوم مفترض بـ"غازات سامة" استهدف السبت الماضي (السابع من نيسان/أبريل 2018) مدينة دوما في الغوطة الشرقية تنديداً دولياً. وطلبت 9 دول، بمبادرة من فرنسا، عقدَ اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين لبحث تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض في دوما.

  • Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt (picture alliance/AP Photo/Syrian Civil Defense White Helmets)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "21 حالة وفاة جراء الاختناق وإصابة 70 آخرين" من دون أن يتمكن من "تأكيد أو نفي" استخدام الغازات السامة. إلا أن الحصيلة التي أوردتها منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) تراوحت بين 40 و70 قتيلاً جراء القصف بـ"الغازات السامة"، وفق قولها.

  • People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    فيما تحدثت المنظمة والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) عن وصول "500 حالة" إلى النقاط الطبية. وأشارتا إلى أعراض "زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور".

  • US Präsident Donald Trump vor Industriearbeitern in Ohio (Reuters/Y. Gripas)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أدان الرئيسان الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون "الهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما". وكتب ترامب على تويتر "قتل كثيرون بينهم نساء وأطفال في هجوم كيميائي متهور في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وايران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا". فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يأتي تصريح ترامب بعد عام ويوم على ضربة أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري رداً على هجوم كيماوي في خان شيخون أودى بالعشرات في شمال غرب البلاد. وأبدى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "قلقه البالغ"، مؤكداً أن بلاده "ستتحمل مسؤولياتها كاملة باسم الكفاح ضد انتشار الأسلحة الكيماوية".

  • Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    دمشق اعتبرت أنّ الاتهامات الموجهة لها في هذا السياق هي "أسطوانة مملة غير مقنعة"، فيما وجهت روسيا تحذيرا لواشنطن من تدخل عسكري "بذرائع مختلقة" نافية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وتزامن الاستخدام المفترض لـ"غازات سامة" قبيل إعلان دمشق أمس الأحد اتفاقًا لإجلاء فصيل جيش الإسلام "خلال 48 ساعة" من دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

  • Chemiewaffen (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يذكر أن محققي جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة وثقوا في السابق 33 هجوما كيماويا في سوريا ونسبوا 27 منها إلى الحكومة السورية التي نفت مرارا استخدام هذا النوع من الأسلحة. وفي عام 2013 قتل 1429 شخصا من بينهم أطفال في هجوم كيميائي بغاز السارين في الغوطة الشرقية، بحسب الولايات المتحدة. كما تم رصد غاز السارين في هجوم في أبريل 2017 على بلدة خان شيخون أدى إلى مقتل اكثر من 80 شخصا.

    الكاتب: زمن البدري


 

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