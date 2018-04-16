صاحب هدف ألمانيا أمام الأرجنتين في مونديال 2014 في ورطة!

نادي السيارات الألماني (ADAC)، المعروف في البلاد بشعار "الملاك الأصفر"، في إشارة إلى لون الشركة وشعارها، قدم مساعدة لا تنسى لبطل العالم، وصاحب هدف المنتخب الألماني الوحيد في شباك الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014.

فماريو غوتسه وفي طريقه إلى مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس (26 أبريل/ نيسان 2018)، أراد قيادة سيارته المرسيدس كوبيه، فوجدها مقفلة والمفاتيح في داخلها. ولم يجد بطل العالم حلا آخر أمامه سوى طلب النجدة من نادي السيارات الألماني. ليقوم العامل بهذا النادي فيما بعد بكسر قفل باب السيارة بآلة الضغط الهوائي.

وبعد العديد من المحاولات فتح الباب، فسارع العامل إلى التقاط صور مع بطل العالم والمصور المرافق له. ففرصة ملاقاة أبطال العالم لا تتاح يوميا، يقول الرجل مؤكدا أنه وبدون صور "لن يصدقني أحد!".

وفي حوار أجراه موقع "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" مع تيلو هوفمان العامل الذي أنقذ غوتسه من ورطته، كشف الأخير أنه وعندما رأى اسم غوتسه على لوحة المعلومات اتصل بالمركز وسأل عما إذا كان الأمر يتعلق ببطل العالم نفسه أم أن هناك تشابه في الأسماء. وعندما تأكد أن الأمر يتعلق بالفعل بالدولي غوتسه، هرع على الفور إلى مكان السيارة بسرعة قياسية أثارت استغراب اللاعب نفسه.

وبعد فترة قصيرة من نشر صورته إلى جانب غوتسه حصل تيلو هوفمان على أكثر من ثمانية ملايين متابع على موقع انستغرام.

و.ب/ ع.ج