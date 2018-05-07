 شوكولاتة في حذاء تتسبب في استياء دبلوماسي إسرائيلي ياباني | عالم المنوعات | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

شوكولاتة في حذاء تتسبب في استياء دبلوماسي إسرائيلي ياباني

أثناء زيارة رئيس وزراء اليابان إلى إسرائيل، قدم أحد أشهر الطهاة مأدبة عشاء مع الحلوى للضيوف في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي. واختار الطباخ أن يقدم الحلوى لضيوف الشرف بصورة غريبة سببت استياء دبلوماسيا في البلدين.

Frankreich Schokolade-Modeschau in Paris (picture alliance/landov/D. Silpa)

قوالب شنط وأخذية مصنوعة من الشوكلاته (الصورة رمزية من الإرشيف)

عند زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره الياباني إلى مأدبة عشاء على شرفه في مقر إقامته. وقدم الطاهي الإسرائيلي المعروف سيغيف موشي الطعام للضيوف، لكن طبق الحلوى الذي قُدم في حذاء سبب استياء بين البلدين، وذلك لأن الأحذية تعتبر بغيضة في الثقافة اليابانية. 

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ" عن تلفزيون إسرائيلي القول إن ممثلين من البلدين أعربوا عن استيائهم من الحادثة. وكان الطباخ شيغيف موشي قد نشر صورة له في موقع أنستغرام مع الضيوف بعد تقديمه وجبة الحلوى. وكتب موشي يقول: رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته يضيفان رئيس الوزراء الياباني. شرف كبير لي لتحضيري الطعام لهم. من الواضح بالنسبة لي إنها ليلة لن تنسى". وظهرت في الصورة الأحذية المليئة بالشوكولاتة.

وتلقى الطباخ الكثير من الردود على الصورة  والانتقادات له على سوء اختياره لهذا الشكل من الحلوى، وخاصة في مأدبة خاصة لزعماء حكومات دول. وقال أحد المشتركين في أنستغرام واسمه "دوبسماشاكتور": هل هذه مزحة... ألا يدل العشاء الحكومي الرسمي على الاحترام ويمكن أن يخلق أجواء تمهد لعلاقات وثيقة؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟".

مختارات

هل مللت من تناول الشوكولاتة في عيد الحب؟ جرب مشروب الحشرات أو العناكب المغطاة بالكراميل، ويمكنك بهذه المناسبة أن تدعو من تحب إلى مشاركتك أكل طبق من الحلويات بالحشرات، فلربما كانت تلك ذكرى لا تنسى. (13.02.2017)

تمرعلاقة كوريا الجنوبية واليابان حالياً بمرحلة جمود على خلفية نزاع قديم. هذا الجمود شابه التوتر بشكل خاص في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها سول. (05.02.2018)

فيما ذكر مشترك أخر اسمه "ريفالوس143": القي نظرة فقط على وجه رئيس الوزراء الياباني في الصورة. كيف يبدو أنه يحاول بصعوبة عدم إظهار نفسه بأنه مهان... لن أكون مندهشا عندما سيكون من الصعب بالنسبة لك من جديد الحصول على فرصة لإظهار مهاراتك كطاهٍ في المجال الدبلوماسي".

فيما نقلت صحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ" عن دبلوماسي ياباني قوله لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية:" لا يضع المرء الأحذية على المائدة في جميع الثقافات". وذكر الدبلوماسي أنه لا يفهم مغزى الطاهي من عمل ذلك. وأضاف:" إذا كان من المفترض أن تكون مضحكة. فنحن لم نجدها مضحكة. المرء يشعر بالإهانة بالنيابة عن رئيس حكومتنا".

يذكر أن أدلة السفر إلى اليابان تذكر باستمرار بنزع الأحذية في العديد من المناسبات في اليابان، وذلك عند دخول المنازل أو المطاعم أو الفنادق التقيليدية "ريوكان"، وكذلك في العيادات الطبية وفي المعابد.

من جانبه، أعرب الطاهي موشي عن اسفه للحادثة. ونشر منشورا آخرا في موقع أنستغرام يذكر أن الحلوى لم تقدم في أحذية حقيقية، بل كانت في مجسمات معدنية تشبه شكل الأحذية.

فيما ذكر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقديم الحلوى بهذه الطريقة كان "قرار غبيا وغير حساس". وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي "إنها مثل تقديم الشوكولاتة إلى ضيف يهودي في صحن على شكل خنزير".

وكان رئيس الوزراء الياباني آبي قد ألتقى بنظيره الإسرائيلي نتانياهو في القدس يوم الأربعاء الماضي (الثاني من أيار/مايو 2018) وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات اليابانية في إسرائيل. وأتفق الزعيمان على السعي لبدء رحلات مباشرة بين البلدين لتعزيز السياحة والاستثمار والأعمال، بحسب بيان من مكتب نتانياهو.

ز.أ.ب/ ع.م(د ب أ، DW)

  • Foodtrends - Eiscreme mit Fritten (Instagram/Devoncafe)

    شاورما الشوكولاتة وآيس كريم الفحم..تقاليع "مجنونة" حول العالم

    البطاطا المقلية بالآيس كريم

    هل تحب إضافة الكاتشب أم المايونيز للبطاطا المقلية؟ لم تعد الخيارات محدودة لعشاق أصابع البطاطا الساخنة التي يمكنهم الحصول عليها الآن بجانب الآيس كريم المثلج. بدأت هذه الفكرة في سيدني لاسيما خلال أيام الصيف الساخنة التي يزيد فيها الإقبال على المثلجات.

  • Foodtrends - Schokofritten bei McDonalds in Japan (Getty Images/C. Jue)

    شاورما الشوكولاتة وآيس كريم الفحم..تقاليع "مجنونة" حول العالم

    بطاطا مغطاه بالشوكولاتة

    كثيرون يعشقون البطاطا المقلية وهو نفس الأمر بالنسبة للشوكولاتة السائلة، الخليط ربما يكون غريبا على الكثيرين، لكنه بالرغم من ذلك يلقى رواجا في مطاعم مختلفة تقدمه في العالم ومن بينها أحد مطاعم الوجبات السريعة في اليابان والذي ابتكر هذا الخليط تحديدا لأيام الشتاء الباردة.

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شاورما الشوكولاتة وآيس كريم الفحم..تقاليع "مجنونة" حول العالم

    بيتزا الشوكولاتة..خليط مقبول أم مقزز؟

    لا تخطر الشوكولاتة غالبا ببال عشاق تناول أو طبخ البيتزا كمكون لهذه الوجبة الشهيرة، لكن إحدى الشركات بدأت في تقديم "بيتزا الشوكولاتة" المغطاة بسائل الشوكولاتة بدلا من صلصلة الطماطم ومزينة بقطع الشوكولاتة البيضاء والداكنة بدلا من الخضروات أو اللحوم المقطعة.

  • Foodtrends - Aktivkohle Eiscreme (Instagram/little.damage)

    شاورما الشوكولاتة وآيس كريم الفحم..تقاليع "مجنونة" حول العالم

    آيس كريم أسود

    ظهرت فكرة الآيس كريم الأسود في الولايات المتحدة التي يمكن الحصول فيها على آيس كريم الفحم المنشط، المصنوع من بقايا قشر جوز الهند المتفحمة. المظهر غير المألوف لهذا المنتج جذب الانتباه إليه علاوة على القيمة الصحية العالية للفحم المنشط.

  • Foodtrends - Zucchini Spaghetti (Imago/L. Veronesi)

    شاورما الشوكولاتة وآيس كريم الفحم..تقاليع "مجنونة" حول العالم

    كوسة إسباغيتي

    لا يقاوم عشاق الإسباغيتي طعمها اللذيذ حتى رغم رغبتهم في تقليل النشويات، ولذا خرج ابتكار "إسباغيتي الكوسة" إذ يتم تقطيع الكوسة بواسطة ماكينة معينة لتأخذ نفس شكل الإسباغيتي ولكن دون نسبة النشويات العالية فيها. يقبل عشاق الطعام الصحي على هذه الوجبة بينما يعتبرها البعض "إهانة" للمطبخ الإيطالي.


مختارات

شاورما الشوكولاتة وآيس كريم الفحم..تقاليع "مجنونة" حول العالم

خلط الآيس كريم بالبطاطا المقلية أوإضافة الشوكولاتة للشاورما..تقاليع جديدة تقدمها مطاعم تتميز بالجرأة على مستوى العالم. يتسابق عشاق المغامرة لتجربة هذه التقاليع فيما يصفها البعض بـ"المجنونة"، فما هي أغرب هذه التقاليع؟ (22.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

Frau isst Schokolade

شوكولاتة باللون الوردي بلا ألوان صناعية 07.05.2018

تنضم الشوكولاتة الوردية للمملكة التي يعشقها الجميع، وردية حقاً ولكن دون ألوان صناعية، بل باللون الطبيعي. هل هي خاتمة رحلة الشوكولاتة التي بدأت بلون الكاكاو الأكثر شيوعا، ثم ظهرت الشيكولاتة السوداء، وبعدها البيضاء؟

Japan Insektenspezialitäten zum Valentinstag

الاحتفال بـ"عيد الحب" بحلوى مصنوعة من الحشرات 13.02.2017

هل مللت من تناول الشوكولاتة في عيد الحب؟ جرب مشروب الحشرات أو العناكب المغطاة بالكراميل، ويمكنك بهذه المناسبة أن تدعو من تحب إلى مشاركتك أكل طبق من الحلويات بالحشرات، فلربما كانت تلك ذكرى لا تنسى.

USA Cleveland Republikaner Nominierungsparteitag Video Trump

ترامب – تصريحات مثيرة بشأن المسلمين واللاجئين والعرب 09.11.2016

خلال حملته الانتخابية أطلق الجمهوري الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الكثير من التصريحات المثيرة للجدل خاصة تلك التي تحدث فيها عن المسلمين والعرب ومستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

Themenbild Facebook

 