 شوكولاتة باللون الوردي بلا ألوان صناعية | عالم المنوعات | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

شوكولاتة باللون الوردي بلا ألوان صناعية

تنضم الشوكولاتة الوردية للمملكة التي يعشقها الجميع، وردية حقاً ولكن دون ألوان صناعية، بل باللون الطبيعي. هل هي خاتمة رحلة الشوكولاتة التي بدأت بلون الكاكاو الأكثر شيوعا، ثم ظهرت الشيكولاتة السوداء، وبعدها البيضاء؟

Frau isst Schokolade (Colourbox)

الصورة رمزية

السوق الألماني سوف يعرض قريباً شوكولاتة وردية من إنتاج ألواح كيت كات الشهيرة. ما سر اللون الوردي يا ترى؟

الجانب الأهم في المنتج الجديد أنّ لونه طبيعي، وليس صبغة كيماوية مُضافة، وقد كانت اليابان سبّاقة لعرضه في أسواقها، ثم انتقل مطلع هذا العام إلى الأسواق الأوروبية.

اللون الوردي مرتبط بمذاق التوت والفراولة ومصدره حبوب الكاكاو الوردية الغامقة التي تنتج في مناطق عدة من العالم ومنها ساحل العاج والإكوادور والبرازيل وهذا دفع بالعلماء إلى ابتكار نوع جديد من الشوكولاتة .

النوع الجديد من "معشوقة الأطفال"، وحسب تقرير ظهر على موقع مجلة فوكوس الألمانية الالكتروني، سيدخل السوق الألمانية عبر سلسلة أحد المتاجر، التي تعرض اللوح رباعي الأصابع من كيت كات بلونها الوردي الداكن وتنتجه معامل نسلته السويسرية الشهيرة، حيث ما برح باحثوها وعلماؤها ومنذ عقد كامل يحاولون ويتفننون لإخراج نوع جديد من الشوكولاتة، حتى ولد المنتج الجديد.

Rosa Schokolade (picture-alliance/dpa/G. Wendt)

صناعة ألواح كيت كات الوردية في عرض تجريبي

وبعد ثمانين عاما من انتاج الشوكولاتة البيضاء، ظهرت الشوكولاتة الوردية خالية من الألوان والعطور والمطيبات، بل طبيعية تماماً. اللون يبقى سر الوصفة الجديدة، التي هي سر صناعي كبير لن يتاح لأحد الكشف عنه، فهو متعلق بصنعة شركة فاق عمرها قرن من الزمن، وتشغل مختبراتها ومراكز ابحاثها وعلماؤها ليل نهار لتصل بمنتجاتها الى ما يرضي ذائقة الناس، بل ما يغير تلك الذائقة.

واذا رجعنا لقرنين من الزمن، لم يكن أحد قد سمع بمنتج اسمه شوكولاتة، ولم يكن أحد يتخيل كيف ستبسط هذه الحلوى التي يعشقها الصغار والكبار عبر العالم ولها سلطتها على الذائقة الجمعية للشعوب.

م.م/ س.ك DW

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    فوائد الشوكولاتة

    يبلغ معدل استهلاك الشوكولاته في ألمانيا حوالي 116 كيلو غراما لكل شخص سنويا. ويزيد معدل الاستهلاك هذا لدى السويسريين. وتتضمن الشوكولاتة الكثير من الدهون والسكر، ما يعني أن قطعة شوكولاتة صغيرة بمثابة قنبلة كبيرة من الحريرات، إلا أن مادة الكاكاو مفيدة للأوعية الدموية، فهي تحمي القلب والدورة الدموية.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشوكولاتة وتأثيرها القوي على إرادتنا

    تحتوي الشوكولاتة على مكونات تشبه الحشيش. ولكن بجرعة منخفضة جدا، و تناول 20 غراما من الشوكولاته على الأقل يجعل المرء يشعر بالاندفاع الشديد نحوها. ولا توجد أي دراسة علمية تثبت أن الشوكولاتة تدفعنا للإدمان عليها. ورغم ذلك لا يمكن للكثيرين التخلي عن تناول الشوكولاتة ذات الماذاق الحلو.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشعور بالسعادة والراحة

    قطعة من شوكولاتة الحليب بوزن 100 غرام، تحتوي على حوالي 30 غراما من الدهون و 50 غراما من السكر. ويضمن هذا المزيج تدفق كميات كبيرة وبسرعة من البروتين إلى الدماغ. ويقوم الجسم بتحويل البروتين إلى هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة في جسمنا، ما يمنحنا شعورا بالراحة .

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    دواء للأعصاب

    تبلغ نسبة الكاكاو في شوكولاتة الحليب 25 بالمئة، وتحتوي بداخلها على الكربوهيدات. وتعد بالنسبة للكثيرين بمثابة معدل للمزاج ووسيلة مهدئة ومغذية للأعصاب. ما يدفع البعض للإدمان ولو قليلا.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشعور بالمتعة

    "ملك الشمس" الفرنسي لويس الرابع عشر كانت لديه قناعة بأن الشوكولاتة تحفز الرغبة. إذ كان يقسم بالكاكاو ويشرب منها عدة مرات يوميا. في الواقع تحتوي الكاكاو على مكونات تزيد من نبضات القلب وتجعل المرء أكثر حيوية. ولكن لا توجد أية أدلة على أن الشوكولاتة تزيد من المتعة.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    التدليك بالشوكولاتة

    ربما اللذة هي سبب الشعور بالراحة، ومن الممكن أن يشعر المرء بالسعادة عبر جلسات تدليك الشوكولاته، بعيدا عن اكتساب الكثير من الحريرات.

  • default

    الفوائد الصحية للشوكولاتة

    أصل الشوكولاته ومنشؤها

    يعود أصل الشوكولاتة إلى المكسيك، فقبل أكثر من 3000 سنة قام سكان المكسيك القدماء بمزج الكاكاو المطحون مع الماء، لينتج بذلك شراب لزج ومرّ له تأثير منشط حسب اعتقادهم. و مادة الأزتيك هي التي تكسب الكاكاو أهميته.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

الشوكولاته .. مفيدة جداً رغم سمعتها السيئة!

تُتهم الشكولاته بأنها سبب للبدانة وتسوس الأسنان وسبب محتمل لأمراض السكري. كما يوصي جميع المختصين بالامتناع عنها. لكن دراسة حديثة كشفت أن في الشوكولاته فوائد جمة توجب تناولها. (25.02.2016)  

دراسة: اكشتاف فائدة جديدة للشوكولاته الداكنة

نادرا ما نجد شخصا لا يحب الشوكولاته، وعادة ما يختار الناس نوعهم المفضل حسب الطعم الذي غالبا ما يكون حلو المذاق دون معرفة أن الداكنة المرة المذاق هي الأكثر فائدة. وتقول دراسة حديثة إن الشوكولاته الداكنة تقوي البصر أيضا. (01.05.2018)  

قليل من الشوكولاتة يحميك من اضطرابات القلب!

إذا كنت من عشاق تناول الشوكولاتة لكنك تخاف من زيادة وزنك، فلا تنس أنه ورغم وجود هذا الخطر إلا أن فوائد الشوكولاتة لا تحصى، ودراسة حديثة تؤكد ذلك. (24.05.2017)  

تناول الشوكولاتة يجعلك أكثر ذكاء!

هناك العديد من الاختبارات التي يقوم بها الباحثون لقياس درجة الذكاء عند الإنسان، آخرها التوصل إلى مركبات نباتية في نبات الكاكاو تُحسن الأداء الإدراكي عند الإنسان. (19.04.2016)  

الفوائد الصحية للشوكولاتة

للشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو تأثير إيجابي على صحتنا، فتناول 7.5 غرام في اليوم الواحد منها يضمن انخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، المزيد عن فوائد الشوكولاتة في جولة مصورة (19.05.2013)  

مواضيع ذات صلة

Schwarze Schokolade auf Holztisch

دراسة: اكشتاف فائدة جديدة للشوكولاته الداكنة 01.05.2018

نادرا ما نجد شخصا لا يحب الشوكولاته، وعادة ما يختار الناس نوعهم المفضل حسب الطعم الذي غالبا ما يكون حلو المذاق دون معرفة أن الداكنة المرة المذاق هي الأكثر فائدة. وتقول دراسة حديثة إن الشوكولاته الداكنة تقوي البصر أيضا.

Hunger verändert die Wahrnehmung

الشوكولاتة في خطر .. وقد تختفي من الأسواق خلال 30عاما! 05.01.2018

في الوقت الذي تتحدث دراسات عن احتمالية اختفاء الشوكولاتة من الأسواق بسبب التغييرات المناخية، التي يشهدها العالم، يعكف خبراء من أمريكا على استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية، لإيجاد حل لهذه المادة الغذائية اللذيذة للغاية.

Schokolade Zartbitterschokolade

دراسة جديدة تكشف سر فوائد الشوكولاته الداكنة 21.10.2016

نجح علماء من الولايات المتحدة في اكتشاف سر فوائد الكاكاو والشوكولاته الداكنة للجسم، وخاصة بالنسبة لعمل القلب والدورة الدموية وتخفيض نسبة السكر والأنسولين في الدم.

Themenbild Facebook

 