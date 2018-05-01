شوكولاتة باللون الوردي بلا ألوان صناعية

السوق الألماني سوف يعرض قريباً شوكولاتة وردية من إنتاج ألواح كيت كات الشهيرة. ما سر اللون الوردي يا ترى؟

الجانب الأهم في المنتج الجديد أنّ لونه طبيعي، وليس صبغة كيماوية مُضافة، وقد كانت اليابان سبّاقة لعرضه في أسواقها، ثم انتقل مطلع هذا العام إلى الأسواق الأوروبية.

اللون الوردي مرتبط بمذاق التوت والفراولة ومصدره حبوب الكاكاو الوردية الغامقة التي تنتج في مناطق عدة من العالم ومنها ساحل العاج والإكوادور والبرازيل وهذا دفع بالعلماء إلى ابتكار نوع جديد من الشوكولاتة .

النوع الجديد من "معشوقة الأطفال"، وحسب تقرير ظهر على موقع مجلة فوكوس الألمانية الالكتروني، سيدخل السوق الألمانية عبر سلسلة أحد المتاجر، التي تعرض اللوح رباعي الأصابع من كيت كات بلونها الوردي الداكن وتنتجه معامل نسلته السويسرية الشهيرة، حيث ما برح باحثوها وعلماؤها ومنذ عقد كامل يحاولون ويتفننون لإخراج نوع جديد من الشوكولاتة، حتى ولد المنتج الجديد.

صناعة ألواح كيت كات الوردية في عرض تجريبي

وبعد ثمانين عاما من انتاج الشوكولاتة البيضاء، ظهرت الشوكولاتة الوردية خالية من الألوان والعطور والمطيبات، بل طبيعية تماماً. اللون يبقى سر الوصفة الجديدة، التي هي سر صناعي كبير لن يتاح لأحد الكشف عنه، فهو متعلق بصنعة شركة فاق عمرها قرن من الزمن، وتشغل مختبراتها ومراكز ابحاثها وعلماؤها ليل نهار لتصل بمنتجاتها الى ما يرضي ذائقة الناس، بل ما يغير تلك الذائقة.

واذا رجعنا لقرنين من الزمن، لم يكن أحد قد سمع بمنتج اسمه شوكولاتة، ولم يكن أحد يتخيل كيف ستبسط هذه الحلوى التي يعشقها الصغار والكبار عبر العالم ولها سلطتها على الذائقة الجمعية للشعوب.

م.م/ س.ك DW