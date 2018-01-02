 شفاينشتايغر وإيفانوفيتش يُرزقان بطفلهما الأول | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018
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عالم الرياضة

شفاينشتايغر وإيفانوفيتش يُرزقان بطفلهما الأول

كثيرا ما عبرت لاعبة التنس آنا إيفانوفيتش عن رغبتها في تكوين عائلة تضم على الأقل ثلاثة أطفال. اليوم يتحقق حلم النجمة الصربية السابقة في أن تكون أما، فقد رزقت بطفلها الأول من زوجها الدولي الألماني السابق شفاينشتايغر.

USA Fußball Chicago Fire Bastian Schweinsteiger mit Frau Ana Ivanovic (picture-alliance/newscom/K. Krzaczynski)

شفاينشتايغر برفقة زوجته إيفانوفيتش، أرشيف.

ذكر موقع "goal" أن الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، وزوجته لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش رزقا بطفلهما الأول نهاية الأسبوع الماضي، وأضاف الموقع الرياضي المتخصص أن بطل العالم مع منتخب "المانشافت" سنة 2014، نشر صباح الاثنين ( 19 مارس/آذار 2018) على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أنه مولوده الأول رأى النور.

وكتب شفاينشتايغر (33 عاما) "مرحبا بك في العالم يا صغيري"، وأضافت زوجة اللاعب الألماني ووالدة الطفل على حسابها الخاص في  موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن السعادة والفرح، التي نشعر بها في قلوبنا لا يمكن وصفها بالكلمات".

جدير بالذكر أن شفاينشتايغر وآنا إيفانوفيتش (30 عاما) عقدا قرانها سنة 2016 بمدينة البندقية الإيطالية. ويعيش الزوجان حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب الدولي الألماني السابق في فريق "شيكاغو"، في حين اعتزلت زوجته آنا إيفانوفيتش رياضة التنس سنة 2016، وكان أكبر إنجاز حققته هو التتويج بدورة فرنسا المفتوحة للتنس "رولاند غاروس" سنة 2008.

  • Fußball WM 2014 Nationalmannschaft Deutschland Training 14.6.2014

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    بعد 12 عاما قضاها في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم وقبل بلوغه الثانية والثلاثين بأيام معدودة قال النجم شفاينشتايغر على موقع "تويتر" إنه رجا المدرب يوآخيم لوف ألا يضعه في الحسبان في المستقبل لأنه يريد الاعتزال دوليا. وأضاف أنه عاش مع المنتخب لحظات "جميلة يعجز عنها الوصف"

  • Deutschland Bastian Schweinsteiger FIFA Weltmeisterschaft

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    سجل شفاينشتايغر 24 هدفا لمنتخب بلاده وكانت أجمل لحظات اللاعب الذي يلقب بـ"تايغر" (النمر) هي بلا شك لحظة رفعه لكأس العالم في ملعب ري ودي جانيرو بمونديال البرازيل عام 2014، ليحقق لمنتخب ألمانيا اللقب المونديالي الرابع بعد أعوام 1954 بسويسرا، 1974 بألمانيا، و 1990 بإيطاليا.

  • Bastian Schweinsteiger und Müller-Wohlfahrt

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    ومن أبرز وأشهر اللحظات في مونديال البرازيل ومسيرة "تايغر" عموما صورته بجوار طبيب المنتخب مولر-فولفارت والدماء تنزف من جرح أسفل عينه اليمنى في النهائي أمام الأرجنتين. رغم ذلك أصر شفاينشتايغر على مواصلة اللعب وقاتل من أجل اللقب وساهم بنصيب كبير للفوز به.

  • Brasilien Rio de Janeiro Bastian Schweinsteiger und Joachim Löw

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    صورة تاريخية بعد المباراة النهائية للمونديال. دموع فرحة الفوز في عيني شفاينشتايغر والمدرب يوآخيم لوف. إصرار "النمر" الجريح على مواصلة اللعب رغم الإصابة دفع لوف للتمسك به أكثر كقائد للفريق حتى عندما كان أداؤه غير مقنع. وأصر على اصطحابه إلى يورو 2016 بفرنسا رغم اعتراض الكثيرين بسبب طول فترة إصابة اللاعب قبلها.

  • Frankreich Fußball-EM Deutschland vs. Ukraine in Lille

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    أول مباراة في يورو 2016 كانت أمام أوكرانيا ودخلها شفاينشتايغر وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وشن المنتخب الألماني هجمة مرتدة على مرمى أوكرانيا لتصل الكرة إلى شفاينشتايغر الذي سجل منها بكل هدوء هدف ألمانيا الثاني لتفوز ألمانيا 2- صفر ويطلق الحكم صافرته مباشرة ليقطع العائد من الإصابة مسافة عدو طويلة ليفرح مع مدربه وكان بعدها بالكاد يلتقط أنفاسه أثناء مقابلة تلفزيونية بعد المباراة.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland - Handspiel Schweinsteiger

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    لكن القائد نفسه كان هو من فتح باب الهزيمة أمام فرنسا في نصف النهائي عندما قفز رافعا ذراعه داخل منطقة جزاء ألمانيا ليحتسب الحكم الإيطالي نيكولا ريزولي ركلة جزاء ضد المانشافت سجل منها جريزمان هدف الديوك الأول وانتهت المباراة بفوز فرنسا 2- صفر لكنها خسرت النهائي من بعد أمام البرتغال بصفر لهدف.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    وربما يكون شفاينشتايغر قد أدرك في تلك اللحظة أن نهاية مسيرته مع المنتخب الألماني قد حان وقتها. فالنجاح الذي تحقق في 2014 "لن يتكرر في مسيرتي لذلك فالصواب والحكمة الآن هو أن أضع النهاية (لمسيرتي) وأتمنى كل ما هو أفضل للمنتخب (الألماني) في التصفيات المؤهلة ونهائيات كأس العالم 2018" حسب ما كتب على موقع تويتر.

  • Fußball WM 2014 Deutschland Frankreich Viertelfinale

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    كانت الفترة التي لعب فيها شفاينشتايغر مع منتخب بلاده فترة تاريخية للمنتخب الألماني في ظل قيادة يوآخيم لوف، الذي جعل ذلك المنتخب قدوة في الاندماج والعلاقات الإنسانية بين اللاعبين وكتب شفانشتايغر "باعتزالي أغادر المنتخب الوطني الذي كان دائما بمثابة عائلة نفيسة بالنسبة لي. وآمل رغم ذلك أن تستمر الصلة بشكل أو بآخر."

  • Italien Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic heiraten in Venedig

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    يغادر عائلة نفيسة، لكنه قبل الإعلان عن قرار اعتزاله كان قد كون بشكل رسمي عائلته الخاصة. فبعد الخروج من بطولة يورو 2016 حول شفاينشتايغر أحزانه إلى أفراح بأن أتم مراسم الزواج من لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش (الثلاثاء 12 من يوليو/ تموز) في مدينة البندقية الإيطالية.

  • Fußball WM 2014 Deutsche Mannschaft nach WM-Sieg

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    ولدى إعلانه الاعتزال لم ينس "النمر" شفاينشتايغر الجماهير التي أحبته وساندته طيلة مسيرته مع المنتخب الألماني وقال في رسالته على موقع تويتر: "أود أن أقول لجماهيرنا في الختام لقد كان شرفا لي أن يسمح لي باللعب من أجلكم وأشكركم على شيء عايشته معكم."

    الكاتب: صلاح شرارة


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