شفاينشتايغر وإيفانوفيتش يُرزقان بطفلهما الأول | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018

ذكر موقع "goal" أن الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، وزوجته لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش رزقا بطفلهما الأول نهاية الأسبوع الماضي، وأضاف الموقع الرياضي المتخصص أن بطل العالم مع منتخب "المانشافت" سنة 2014، نشر صباح الاثنين ( 19 مارس/آذار 2018) على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أنه مولوده الأول رأى النور.

وكتب شفاينشتايغر (33 عاما) "مرحبا بك في العالم يا صغيري"، وأضافت زوجة اللاعب الألماني ووالدة الطفل على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن السعادة والفرح، التي نشعر بها في قلوبنا لا يمكن وصفها بالكلمات".

جدير بالذكر أن شفاينشتايغر وآنا إيفانوفيتش (30 عاما) عقدا قرانها سنة 2016 بمدينة البندقية الإيطالية. ويعيش الزوجان حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب الدولي الألماني السابق في فريق "شيكاغو"، في حين اعتزلت زوجته آنا إيفانوفيتش رياضة التنس سنة 2016، وكان أكبر إنجاز حققته هو التتويج بدورة فرنسا المفتوحة للتنس "رولاند غاروس" سنة 2008.