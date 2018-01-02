شفاينشتايغر وإيفانوفيتش يُرزقان بطفلهما الأول | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018

ذكر موقع "goal" أن الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، وزوجته لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش رزقا بطفلهما الأول نهاية الأسبوع الماضي، وأضاف الموقع الرياضي المتخصص أن بطل العالم مع منتخب "المانشافت" سنة 2014، نشر صباح الاثنين ( 19 مارس/آذار 2018) على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أنه مولوده الأول رأى النور.
وكتب شفاينشتايغر (33 عاما) "مرحبا بك في العالم يا صغيري"، وأضافت زوجة اللاعب الألماني ووالدة الطفل على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن السعادة والفرح، التي نشعر بها في قلوبنا لا يمكن وصفها بالكلمات".
جدير بالذكر أن شفاينشتايغر وآنا إيفانوفيتش (30 عاما) عقدا قرانها سنة 2016 بمدينة البندقية الإيطالية. ويعيش الزوجان حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب الدولي الألماني السابق في فريق "شيكاغو"، في حين اعتزلت زوجته آنا إيفانوفيتش رياضة التنس سنة 2016، وكان أكبر إنجاز حققته هو التتويج بدورة فرنسا المفتوحة للتنس "رولاند غاروس" سنة 2008.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
بعد 12 عاما قضاها في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم وقبل بلوغه الثانية والثلاثين بأيام معدودة قال النجم شفاينشتايغر على موقع "تويتر" إنه رجا المدرب يوآخيم لوف ألا يضعه في الحسبان في المستقبل لأنه يريد الاعتزال دوليا. وأضاف أنه عاش مع المنتخب لحظات "جميلة يعجز عنها الوصف"
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
سجل شفاينشتايغر 24 هدفا لمنتخب بلاده وكانت أجمل لحظات اللاعب الذي يلقب بـ"تايغر" (النمر) هي بلا شك لحظة رفعه لكأس العالم في ملعب ري ودي جانيرو بمونديال البرازيل عام 2014، ليحقق لمنتخب ألمانيا اللقب المونديالي الرابع بعد أعوام 1954 بسويسرا، 1974 بألمانيا، و 1990 بإيطاليا.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
ومن أبرز وأشهر اللحظات في مونديال البرازيل ومسيرة "تايغر" عموما صورته بجوار طبيب المنتخب مولر-فولفارت والدماء تنزف من جرح أسفل عينه اليمنى في النهائي أمام الأرجنتين. رغم ذلك أصر شفاينشتايغر على مواصلة اللعب وقاتل من أجل اللقب وساهم بنصيب كبير للفوز به.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
صورة تاريخية بعد المباراة النهائية للمونديال. دموع فرحة الفوز في عيني شفاينشتايغر والمدرب يوآخيم لوف. إصرار "النمر" الجريح على مواصلة اللعب رغم الإصابة دفع لوف للتمسك به أكثر كقائد للفريق حتى عندما كان أداؤه غير مقنع. وأصر على اصطحابه إلى يورو 2016 بفرنسا رغم اعتراض الكثيرين بسبب طول فترة إصابة اللاعب قبلها.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
أول مباراة في يورو 2016 كانت أمام أوكرانيا ودخلها شفاينشتايغر وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وشن المنتخب الألماني هجمة مرتدة على مرمى أوكرانيا لتصل الكرة إلى شفاينشتايغر الذي سجل منها بكل هدوء هدف ألمانيا الثاني لتفوز ألمانيا 2- صفر ويطلق الحكم صافرته مباشرة ليقطع العائد من الإصابة مسافة عدو طويلة ليفرح مع مدربه وكان بعدها بالكاد يلتقط أنفاسه أثناء مقابلة تلفزيونية بعد المباراة.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
لكن القائد نفسه كان هو من فتح باب الهزيمة أمام فرنسا في نصف النهائي عندما قفز رافعا ذراعه داخل منطقة جزاء ألمانيا ليحتسب الحكم الإيطالي نيكولا ريزولي ركلة جزاء ضد المانشافت سجل منها جريزمان هدف الديوك الأول وانتهت المباراة بفوز فرنسا 2- صفر لكنها خسرت النهائي من بعد أمام البرتغال بصفر لهدف.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
وربما يكون شفاينشتايغر قد أدرك في تلك اللحظة أن نهاية مسيرته مع المنتخب الألماني قد حان وقتها. فالنجاح الذي تحقق في 2014 "لن يتكرر في مسيرتي لذلك فالصواب والحكمة الآن هو أن أضع النهاية (لمسيرتي) وأتمنى كل ما هو أفضل للمنتخب (الألماني) في التصفيات المؤهلة ونهائيات كأس العالم 2018" حسب ما كتب على موقع تويتر.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
كانت الفترة التي لعب فيها شفاينشتايغر مع منتخب بلاده فترة تاريخية للمنتخب الألماني في ظل قيادة يوآخيم لوف، الذي جعل ذلك المنتخب قدوة في الاندماج والعلاقات الإنسانية بين اللاعبين وكتب شفانشتايغر "باعتزالي أغادر المنتخب الوطني الذي كان دائما بمثابة عائلة نفيسة بالنسبة لي. وآمل رغم ذلك أن تستمر الصلة بشكل أو بآخر."
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
يغادر عائلة نفيسة، لكنه قبل الإعلان عن قرار اعتزاله كان قد كون بشكل رسمي عائلته الخاصة. فبعد الخروج من بطولة يورو 2016 حول شفاينشتايغر أحزانه إلى أفراح بأن أتم مراسم الزواج من لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش (الثلاثاء 12 من يوليو/ تموز) في مدينة البندقية الإيطالية.
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محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر
ولدى إعلانه الاعتزال لم ينس "النمر" شفاينشتايغر الجماهير التي أحبته وساندته طيلة مسيرته مع المنتخب الألماني وقال في رسالته على موقع تويتر: "أود أن أقول لجماهيرنا في الختام لقد كان شرفا لي أن يسمح لي باللعب من أجلكم وأشكركم على شيء عايشته معكم."
الكاتب: صلاح شرارة