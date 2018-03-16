 شظايا عملية عفرين تصل ألمانيا.. مخاوف من هجمات على الجيش الألماني | أخبار | DW | 07.04.2018
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أخبار

شظايا عملية عفرين تصل ألمانيا.. مخاوف من هجمات على الجيش الألماني

بعد تعرض شاحنتين تابعتين للجيش الألماني لهجوم بمواد حارقة، تخشى الاستخبارات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) من تعرض الجيش الألماني لهجمات في ألمانيا على خلفية العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في عفرين شمالي سوريا.

Unimog Fahrzeug der Bundeswehr (picture-alliance/dpa)

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت (السابع من نيسان/أبريل 2018)، استناداً إلى تحذيرات أمنية داخلية من الاستخبارات العسكرية، أنه "يتعين افتراض وقوع المزيد من الهجمات خاصة ضد مركبات الجيش الألماني".

مختارات

في الحرب ضد تنظيم "داعش" كانت وحدات حماية الشعب الكردي أهم حليف للغرب. ويقاتل في صفوف هذه الوحدات العديد من الألمان، DW التقت أحدهم ليروي لها قصته مع المشروع الكردي الذي يريد الرئيس التركي تدميره. (22.03.2018)

ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية أنه سُجل ما مجموعه 37 هجوماً على المساجد والجمعيات الثقافية والمطاعم التركية حتى الآن هذا العام، مقارنة بما مجموعه 13 حادثاً من هذا النوع طوال العام السابق. (20.03.2018)

وبحسب التقرير، تلقى جنود الجيش الألماني أوامر بالتحقق من سلامة صواميل (براغي) العجلات قبل ركوب المركبات، واستخدام مواقف السيارات خلال التنقلات الرسمية.

وفي حال تم إصلاح سيارات تابعة للجيش خارج الثكنات العسكرية، يتعين - وفقاً للتقرير- أن تكون سيارات الجيش "موضوعة دائماً في باحة الورش داخل منطقة محاطة بسور، وإن أمكن داخل صالة، وألا يتم ركنها مطلقاً في الصفوف الأمامية".

يذكر أن شاحنتين تابعتين للجيش الألماني تعرضتا لهجوم بمواد حارقة في مدينة زولتاو بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا في 13 آذار/ مارس الماضي. وتحدث خطاب اعتراف محسوب على أوساط يسارية متطرفة عن "تدخل مباشر لآلة الحرب الألمانية-التركية"، حيث يستخدم الجيش التركي مئات المركبات التي تعود إلى مخازن سابقة للجيش الألماني.

 خ.س/ع.ش (د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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