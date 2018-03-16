شظايا عملية عفرين تصل ألمانيا.. مخاوف من هجمات على الجيش الألماني

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت (السابع من نيسان/أبريل 2018)، استناداً إلى تحذيرات أمنية داخلية من الاستخبارات العسكرية، أنه "يتعين افتراض وقوع المزيد من الهجمات خاصة ضد مركبات الجيش الألماني".

وبحسب التقرير، تلقى جنود الجيش الألماني أوامر بالتحقق من سلامة صواميل (براغي) العجلات قبل ركوب المركبات، واستخدام مواقف السيارات خلال التنقلات الرسمية.

وفي حال تم إصلاح سيارات تابعة للجيش خارج الثكنات العسكرية، يتعين - وفقاً للتقرير- أن تكون سيارات الجيش "موضوعة دائماً في باحة الورش داخل منطقة محاطة بسور، وإن أمكن داخل صالة، وألا يتم ركنها مطلقاً في الصفوف الأمامية".

يذكر أن شاحنتين تابعتين للجيش الألماني تعرضتا لهجوم بمواد حارقة في مدينة زولتاو بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا في 13 آذار/ مارس الماضي. وتحدث خطاب اعتراف محسوب على أوساط يسارية متطرفة عن "تدخل مباشر لآلة الحرب الألمانية-التركية"، حيث يستخدم الجيش التركي مئات المركبات التي تعود إلى مخازن سابقة للجيش الألماني.

خ.س/ع.ش (د ب أ)