شركة يابانية تعتذر لعملائها بسبب مغادرة قطارها قبل موعده بـ25 ثانية

اعتذرت شركة المواصلات "WJR" اليابانية إلى ركابها؛ لمغادرة أحد القطارات قبل موعده المحدد بـ25 ثانية، واصفةً ذلك بـ"خطأ لا يمكن تبريره."
وأكدت الشركة أن سبب المغادرة المبكرة هو خطأ ارتكبه سائق القطار، الذي اعتقد أن موعد مغادرة القطار 7:11 بالتوقيت المحلي الياباني. إذ كان من المفترض أن يغادر القطار من محطة Nishi-Akashi بمحافظة هيوغو اليابانية في الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي، إلا أنه غادر في الساعة 7:11 وبضع ثوانٍ، بحسب موقع اليابان اليوم.
وقالت الشركةُ في بيانٍ على موقعها: "نعبر عن بالغ أسفنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا فيها لعملائنا". وبحسب موقع "ايفينيغ ستاندارد" البريطاني، فإن السائق تنبه إلى هذا الخطأ بعد إغلاق أبواب العربات، ثم نظر إلى الرصيف ليرى ما إذا كان هناك ركاب، لكنه لم يجد أي شخص يقف بالمحطة، فقرر المغادرة قبل الموعد المحدد.
وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب، الذين لم يلاحظهم سائق القطار وتقدموا بشكوى رسمية للشركة اليابانية، التي أخَّرت وصولهم إلى المناطق التي كانوا يقصدونها.
في حين قالت الشركة إنها ستقوم بتدريبات إضافية للسائقين لتلافي مثل هذه الأخطاء، وضمان عدم حدوثها مرة أخرى.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تعتذر فيها شبكات القطارات اليابانية للجمهور. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتذرت شركة قطار أخرى لمغادرة القطار المحطة قبل الموعد المحدد بـ20 ثانية.
س.م/ع.ش
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
كان القطار الألماني السريع (ICE) يعد القطار الأسرع في العالم قبل ثلاثين عاما، إذ وصلت سرعته إلى 406.9 كلم/ساعة في عام 1988، ويملك قوة حصانية تصل إلى أكثر من 11000 حصان. أما في الوقت الحاضر فظهرت العديد من القطارات التي تجاوزت هذه السرعة الفائقة..
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
.. إذ وبعد عامين فقط حطم الفرنسيون الرقم المسجل باسم قطار (ICE) وصمموا نسخة من قطار (TGV) تصل سرعته إلى 515 كلم/ساعة. فيما وصلت سرعة الموديل الحديث من هذا القطار والذي اسمه (AGV)، إلى 574 كلم/ساعة، وذلك في عام 2007. في الصورة نسخة قديمة من قطار (TGV) تعود إلى عام 1981.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
اليابان كان البلد الأول في العالم الذي ينتج قطارات فائقة السرعة تفوق سرعتها 300 كلم/ساعة. وتمكن قطار "شينكانسن" من الوصول إلى سرعة 320 كلم/ساعة. والقطار يحمل مقدمة طويلة شبيهة بالأنف، لكي يخفف القطار من الصدمة الصوتية ولا تسبب سرعته العالية أصواتا عالية داخل الأنفاق.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
الصين من جانبها نجحت في دخول عالم السرعة واستطاعت بعض القطارات الصينية أن تصل حاجز الـ500 كلم/ساعة. والقطار الصيني الجديد "فوكسينغ" (الظاهر في الصورة) يقطع المسافة بين مدينتي شانغهاي وبكين التي تصل إلى 1300 كلم بأربع ساعات ونصف وبسرعة تصل إلى 350 كلم/ساعة.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
شُيد في ألمانيا عام 1980 أول خط تجريبي لمسار القطار المغناطيسي (ترانس رابيد). ويمكن لهذا القطار أن يصل إلى سرعة 450 كلم/ساعة في الخط التجريبي في مدنية إمسلاند. وصرفت المليارات على تطوير هذا القطار لكن العمل التجريبي توقف عام 2011 بعد تسببه بحادث.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
أما في الصين فاستمر تطوير القطار المغناطيسي. ويربط القطار المغناطيسي بين مطار شنغهاي ومطار المدينة ويقطع الرحلة التي طولها 30.5 كيلومتر في ثمانية دقائق فقط. ويعد أسرع قطار تجاري في العالم حاليا، وتصل سرعة القطار إلى 430 كلم/ساعة.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
تحتوي كوريا الجنوبية على قطار مغناطيسي أيضا اسمه "النحلة الصديقة للبيئة" ويربط بين مطار إنشيون ومدينة يونغيو التي تبعد ستة كيلومترات عن المطار. وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية المشروع عام 2011 لتوفير مجموعة من القطارات التي تعتمد على التكنلوجيا المحلية. ويمكن للقطار السير بسرعة 110 كلم/ساعة.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
أما قطار الحرمين السريع فسيربط بين مكة والمدينة في السعودية مرورا بمدينة جدة ويبلغ طول خط القطار 450 كلم، وسيتمكن الحجاج من قطع المسافة بين المدينتين في أقل من ثلاثة ساعات. وشكل مسار القطار في الصحراء تحديا كبيرا أمام الشركة الإسبانية المصنعة للمشروع. وانطلقت أول رحلة تجريبية في القطار في نهاية عام 2017، وكان من المفترض أن تبدأ الرحلات في شهر آذار/مارس 2018 الماضي.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
تطمح اليابان في تطوير أسرع قطار في العالم وهو القطار المغناطيسي "ماغليف" والذي من المخطط له أن يبدأ بالسير عام 2027 وسيربط بين مدينتي طوكيو وناغويا. وسيطير "ماغليف" لنحو 10 سنتيمترات فوق السكة الحديدة وسيقطع المسافة بين المدينتين في 40 دقيقة فقط بدلا عن 90 دقيقة عبر قطار "شينكانسن" السريع.
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بين "فوكسينغ" الصين والكبسولة ـ أسرع القطارات في العالم
الملياردير إيلون موسك مؤسس شركة "سبيس إكس" للرحلات الفضائية وشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، يطمح إلى تشييد قطار يسير في أنبوب مُفرغ من الهواء يطلق عليه تسمية "هيبرلوب". ويمكن الكبسولات التي تستخدم الطاقة الكهربائية والتي تنطلق في هذا الأنبوب السير بسرعة تصل إلى 1225 كلم/ساعة. تُجرى الاختبارات الأولية لهذا المشروع في كاليفورنيا، وكذلك في فرنسا. الكاتب: إنسا فريده/زمن البدري