 شرطة ألمانيا تنقذ لاجئين عراقيين اختبأوا داخل شاحنة تبريد | عالم المنوعات | DW | 23.03.2018
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منوعات

شرطة ألمانيا تنقذ لاجئين عراقيين اختبأوا داخل شاحنة تبريد

أنقذت الشرطة الألمانية لاجئين كانوا قد اختبأوا داخل شاحنة تبريد محكمة الإغلاق على الحدود مع هولندا. ويبدو أن أحد المهربين خبأ اللاجئين داخل الشاحنة خلال توجهها إلى فرنسا، إلا أن مقصدهم المتفق عليه كان دولة أخرى.

Deutschland Bad Bentheim Flüchtlinge aus LKW befreit (picture-alliance/dpa/Bundespolizei Bad Bentheim)

تمكنت الشرطة الألمانية من تحرير تسعة لاجئين عراقيين كانوا داخل شاحنة تبريد محكمة الإغلاق عند مدينة باد بينتهايم على الحدود مع هولندا.

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وقالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة (23 مارس/ آذار) إن اللاجئين التسعة، ومن بينهم امرأتان وطفلان في سن العاشرة والثانية عشرة، حاولوا لفت الانتباه إليهم من خلال التصفيق والضجيج داخل الشاحنة خلال توقفها في استراحة، ما دفع السائق إلى إبلاغ الشرطة عنهم.

ويبدو أن أحد المهربين خبأ اللاجئين داخل مقطورة الشاحنة خلال توجهها إلى فرنسا، إلا أن مقصدهم المتفق عليه كان بريطانيا، حيث كانت الشاحنة ستمر عليها خلال توجهها إلى أوكرانيا التي تمثل وجهتها الأصلية.

إلا أن اللاجئين استغاثوا بعد أن تعرضوا للجوع والعطش وشعور متزايد بالبرودة، وراحوا يضربون السيارة من الداخل للإبلاغ عن تواجدهم بداخلها.

وذكرت الشرطة إن من الواضح أن قائد الشاحنة الأوكراني الجنسية لم يكن مشاركا في تهريب اللاجئين وتفاجأ تماما بما حدث.

س.آ/ف.ي (د ب أ)

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