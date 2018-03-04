 شجار في محل حلاقة يتطور إلى معركة بين أفغان وسوريين | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

شجار في محل حلاقة يتطور إلى معركة بين أفغان وسوريين

أوضحت الشرطة الألمانية أن شجارا نشب بين شاب أفغاني وحلاق سوري، تطور في وقت لاحق إلى شجار جماعي بين مجموعة من السوريين والعديد من الشباب الأفغان الذين استخدموا السكاكين، فيما تُواصل السلطات المختصة البحث عن الفاعلين.

Gewaltbereite Jugend Berlin Deutschland Symbolbild (Imago/photothek/L. Johannssen)

صورة رمزية.

ذكر بيان صادر عن الشرطة الألمانية أن شبابا أفغان، هاجموا مساء أمس الجمعة (23 مارس/ آذار 2018) مجموعة من السوريين في مدينة سابروكن، الواقعة في أقصى غرب ألمانيا على الحدود مع فرنسا.

مختارات

اعترف موظف في شركة أمنية بإضرام النار في مركز لإيواء اللاجئين في مدينة بروانشفايغ. وزعم الشخص بأن دافعه كان التنفيس عن غضبه بعد مشاجرة هاتفية مع صديقته. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء الحريق. (23.01.2018)

لقيت مراهقة ألمانية تبلغ الخامسة عشر من العمر حتفها متأثرة بطعنات بسكين وجهها لها صديقها السابق، وهو لاجئ أفغاني قاصر يقيم في ألمانيا منذ نحو عام، بحسب الشرطة. وتم القبض على الفاعل وهو بحوزة الشرطة. (28.12.2017)

وأوضح بيان الشرطة أن السبب يعود إلى شجار، وقع بين شاب أفغاني وحلاق سوري (23 عاما) في صالون حلاقة، حيث تطورت الأمور أمس الجمعة إلى الضرب بين الرجلين ثم انتقل الخصام بعد ذلك إلى الشارع العام.

وأشار موقع "Sol" الألماني إلى أنه في حدود الساعة التاسعة ليلا من مساء الجمعة التقى المُتخاصمان مُجددا، لكن هذه المرة مع تعزيزات على كلا الجانبين، فقد جلب الشاب الأفغاني والسوري مجموعة من الشباب الآخرين، وأضاف أن مجموعة الشباب الأفغان استخدمت السكاكين أثناء المشاجرة.

من جهة أخرى، أفادت الشرطة أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادث من أجل الوصول إلى الفاعلين.

ر.م/ع.خ

  • Lilas (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    ليلاز دخل الله من سوريا

    "الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني ) مهم لي، فهو يتحدث عن حقوقنا كلاجئين ويحترمها أيضا. عمري 18 عاما وأعيش في ألمانيا منذ سنة ونصف. جئت إلى هنا مع والدي وإخوتي. الأمان الذي أحظى به هنا في ألمانيا ويضمنه القانون لي أقدره كثيرا".

  • Zitatgeber für DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Arash Fallahi, Iran (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آراش فلاحي من إيران

    "لقد تعرفت على القانون الأساسي الألماني من خلال دورة الاندماج المخصصة للاجئين. والأمر الملفت في هذا الدستور هواحترامه لحقوق الأطفال، والمساواة بين الجميع واحترامه لجميع الأديان. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان ديكتاتورية."

  • Arezao Naiby (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آرزو نائيبي من أفغانستان

    "تتميز ألمانيا بالديمقراطية والمساواة بين الجميع. وهذا أمر مختلف تماما عما هو الحال عليه في بلدي أفغانستان، فهناك لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل. الدراسة والعمل غير متاح للجميع. بعض الأمور لم أتمكن من فهمها في الدستورالألماني. وهذا ربما يعود لأنني من ثقافة أخرى. ولكن المميز في الدستور الألماني هو أنه يضمن حقوق جميع الناس".

  • Zitatgeber DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Hammody Alzanki, Irak (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    حمودة الزنكي من العراق

    "كل شخص له كرامة ولا يمكن لأي شخص أن يسلبها منه. لذا فإن الدستور الألماني مهم بالنسبة لي، فهو ينص على أن كرامة الإنسان مصانة و كذلك حق الحرية وحرية الدين والرأي وهذا أمر مهم بالنسبة لي، شريطة ألا تنتهك حرية الشخص حرية الأخرين."

  • Korshid Khaled (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    خورشيد خالد من سوريا

    "يضمن الدستور الألماني المساواة للجميع. على عكس بلادنا فهناك أشخاص يتطاولون على القانون وخاصة الضباط والعاملين في جهاز المخابرات. الفقرة الأولى من القانون الألماني هي الأهم بالنسبة لي، والتي كتب فيها أن كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وبالمقارنة مع بلادنا ، نادى الثوار في بداية الثورة السورية مطالبين بكلمتين وهم الحرية والكرامة، وهاتان الكلماتان كتبتا في بداية الدستور الألماني منذ عام 1949."


مختارات

"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

تحتفل ألمانيا في الـثالث والعشرين من مايو/ أيار بمرور68 عاما على اعتماد الدستور الألماني (القانون الأساسي). فكيف يرى القادمون الجدد هذا الدستور؟ جولة مصورة للتعرف على آراء بعض اللاجئين بذلك. (23.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

München - Polizistin mit Bodycam

ألمانيا- لاجيء سوري يجرح شرطية بآلة حادة 04.03.2018

أصاب لاجيء سوري شرطية ألمانية بجراح بآلة حادة بعد ممانعته إلقاء القبض عليه إثر شجار في بلدة فاسربورغ جنوبي ألمانيا، في وقت تسيطر فيه صدمة على الرأي العام في ألمانيا بعد إقدام لاجيء سوري آخر على قتل طليقته.

Deutschland Cottbus Polizisten

مدينة كوتبوس الألمانية تصارع العنف بين السكان وبين اللاجئين 26.01.2018

بعد أن تجاوزت الهجمات بالسكاكين والاعتداءات العنيفة بين اللاجئين والسكان المحليين في مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا حدودها، بدأت المشاعر المعادية للأجانب تطفو على السطح متجهة نحو مرحلة الغليان، فما الذي يحدث هناك؟

Deutschland DM-Markt | Mädchen in Kandel erstochen

ألمانيا: لاجئ أفغاني قاصر يقتل مراهقة طعناً والدوافع عاطفية 28.12.2017

لقيت مراهقة ألمانية تبلغ الخامسة عشر من العمر حتفها متأثرة بطعنات بسكين وجهها لها صديقها السابق، وهو لاجئ أفغاني قاصر يقيم في ألمانيا منذ نحو عام، بحسب الشرطة. وتم القبض على الفاعل وهو بحوزة الشرطة.

Themenbild Facebook

 