شجار في محل حلاقة يتطور إلى معركة بين أفغان وسوريين | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018

ذكر بيان صادر عن الشرطة الألمانية أن شبابا أفغان، هاجموا مساء أمس الجمعة (23 مارس/ آذار 2018) مجموعة من السوريين في مدينة سابروكن، الواقعة في أقصى غرب ألمانيا على الحدود مع فرنسا.
وأوضح بيان الشرطة أن السبب يعود إلى شجار، وقع بين شاب أفغاني وحلاق سوري (23 عاما) في صالون حلاقة، حيث تطورت الأمور أمس الجمعة إلى الضرب بين الرجلين ثم انتقل الخصام بعد ذلك إلى الشارع العام.
وأشار موقع "Sol" الألماني إلى أنه في حدود الساعة التاسعة ليلا من مساء الجمعة التقى المُتخاصمان مُجددا، لكن هذه المرة مع تعزيزات على كلا الجانبين، فقد جلب الشاب الأفغاني والسوري مجموعة من الشباب الآخرين، وأضاف أن مجموعة الشباب الأفغان استخدمت السكاكين أثناء المشاجرة.
من جهة أخرى، أفادت الشرطة أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادث من أجل الوصول إلى الفاعلين.
ر.م/ع.خ
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"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."
ليلاز دخل الله من سوريا
"الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني ) مهم لي، فهو يتحدث عن حقوقنا كلاجئين ويحترمها أيضا. عمري 18 عاما وأعيش في ألمانيا منذ سنة ونصف. جئت إلى هنا مع والدي وإخوتي. الأمان الذي أحظى به هنا في ألمانيا ويضمنه القانون لي أقدره كثيرا".
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"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."
آراش فلاحي من إيران
"لقد تعرفت على القانون الأساسي الألماني من خلال دورة الاندماج المخصصة للاجئين. والأمر الملفت في هذا الدستور هواحترامه لحقوق الأطفال، والمساواة بين الجميع واحترامه لجميع الأديان. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان ديكتاتورية."
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"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."
آرزو نائيبي من أفغانستان
"تتميز ألمانيا بالديمقراطية والمساواة بين الجميع. وهذا أمر مختلف تماما عما هو الحال عليه في بلدي أفغانستان، فهناك لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل. الدراسة والعمل غير متاح للجميع. بعض الأمور لم أتمكن من فهمها في الدستورالألماني. وهذا ربما يعود لأنني من ثقافة أخرى. ولكن المميز في الدستور الألماني هو أنه يضمن حقوق جميع الناس".
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"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."
حمودة الزنكي من العراق
"كل شخص له كرامة ولا يمكن لأي شخص أن يسلبها منه. لذا فإن الدستور الألماني مهم بالنسبة لي، فهو ينص على أن كرامة الإنسان مصانة و كذلك حق الحرية وحرية الدين والرأي وهذا أمر مهم بالنسبة لي، شريطة ألا تنتهك حرية الشخص حرية الأخرين."
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"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."
خورشيد خالد من سوريا
"يضمن الدستور الألماني المساواة للجميع. على عكس بلادنا فهناك أشخاص يتطاولون على القانون وخاصة الضباط والعاملين في جهاز المخابرات. الفقرة الأولى من القانون الألماني هي الأهم بالنسبة لي، والتي كتب فيها أن كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وبالمقارنة مع بلادنا ، نادى الثوار في بداية الثورة السورية مطالبين بكلمتين وهم الحرية والكرامة، وهاتان الكلماتان كتبتا في بداية الدستور الألماني منذ عام 1949."