شتاينماير يعرب عن قلقه إزاء ظاهرة معاداة السامية بين المسلمين

أعرب الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير عن قلقه إزاء العداء المتزايد لليهود في البلاد. وقال لدى استقباله وفدا من الجالية الشيعية في ألمانيا "إن معاداة السامية في ألمانيا ليست فقط مشكلة لدى المسلمين، لكنها ظاهرة حاضرة بقوة لدى المسلمين أيضا". جاء ذلك على لسان أحد الحاضرين في اللقاء الذي جرى في قصر بيلفو ببرلين بعد ظهر اليوم الاثنين(30 نيسان/أبريل 2018).
وفي معرض ردهم على قلق الرئيس الألماني عرض أعضاء هيئة الجمعيات الشيعية مشاريعهم على الرئيس والتي تدخل في إطار الجهود المبذولة من أجل مكافحة التطرف في المجتمع. وتشكل الطائفة الشيعية في ألمانيا نسبة 7% من مجموع المسلمين في البلاد.
وتمثل الجمعية العامة "أي. جي. اس " لشيعة ألمانيا حوالي 150 جمعية محلية لمسلمين شيعة يمثلون بدورهم مصالح ما يقارب 280 ألف شيعي في البلاد. كما تتمثل الجمعية بشكل دوري في اجتماعات مؤتمر الإسلام الألماني.
وتطرق الرئيس شتاينماير مع ضيوفه من ممثلي الجمعيات الشيعية إلى ملفات الاندماج وتأثير الدول الخارجية على الحياة الدينية للمسلمين في ألمانيا، بما في ذلك النظام الإيراني وكيفية تعامل الجمعية الشيعية مع ذلك.
وقبل لقاء شتاينماير مع جمعيات شيعية، ظهرت انتقادات، مثل اتهام صحيفة"بيلد" واسعة الانتشار للرئيس الألماني بأنه يجتمع بـ"كارهي إسرائيل" الذين يخضون لمراقبة مكتب حماية الدستور( المخابرات الداخلية الألمانية)، بسبب الاشتباه في أنشطة متطرفة.
يشار إلى أن شتاينماير يلتقي بشكل دوري بممثلي الأديان السماوية في البلاد. ويعتزم الديوان الرئاسي بعد اللقاء مع الجمعيات الشيعية تنظيم لقاءات مع الجمعيات الإسلامية التي تمثل نهجا ليبراليا في الحياة الدينية. وتهدف هذه اللقاءات إلى توضيح رسالة الرئاسة الألمانية ومفادها أن التشدد والتطرف الديني يشكلان مبدئيا خطر جسيما على حرية الأديان المضمونة في القانون الأساسي " الدستور"، حسب رأي ديوان الرئاسة.
ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد مدينة كولونيا
لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية
يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد فضل عمر
يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
المسجد الأحمر
يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد "المعماري سنان" في موزباخ
قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد المركز في دوسبورغ
يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد سيتليك في برلين
تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد عمر في برلين
هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد الإمام علي في هامبورغ
وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.
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أشهر عشرة مساجد في ألمانيا
مسجد الفاتح في إيسن
قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.
الكاتب: زمن البدري