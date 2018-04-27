شبيهة الرئيس الأمريكي ترامب مزارعة في أسبانيا

أحدثت صورة التقطها صحفي لمزارعة إسبانية تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بين الفلاحة دولوريس لايس أنتيلو والرئيس الأمريكي ترامب. وتحولت المزارعة الإسبانية دولوريس إلى شخصية مشهورة بعد أن قام صحفي إسباني بنشر صورة لها في الحقل وهي تحمل فأسا على كتفها، كما جاء في الموقع الألماني "شتوتغارته تسايتونغ".
وتعيش دولوريس لايس أنتيلو البالغة من العمر أربعة وستين عاما مع زوجها في مزرعة منذ أربعين عاما في بلدية كابانا دي بيرغانتينوس بشمال إسبانيا، ولا تهتم بالعالم الرقمي ولا تملك هاتفا، وفق ما نقلته عنها الموقع الألماني "دير فيستن". وأضاف الموقع أن المزارعة علمت بشهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ابنتها.
ولم تتوقع المزارعة دولوريس، شبيهة الرئيس الأمريكي ترامب، أن صورتها وهي تحمل فأسا في مزرعتها ستنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث لفت لون شعرها وشبهها كبير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه الجميع. ومنذ ذلك الحين والفلاحة دولوريس تُسئل عن رأيها في السياسة الأمريكية والقضايا الدولية، لكن ما يهم دولوريس أكثر الآن هو الطاعون الذي يهدد محصول البطاطس.
ع.اع. / ع.خ (DW)
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
محتجات في نيويورك يؤكدن رفضهن لنهج الرئيس الجمهوري، في المسيرة النسائية العالمية التي توصف بأنها "مظاهرة ضد كراهية النساء والعنصرية والمثلية الجنسية والتعصب الديني".
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
رغم أن سلطات العاصمة الأمريكية لا تنشر أرقاما عن المتظاهرين، قال منظمو "مسيرة النساء" في واشنطن لوكالة فرانس برس إن عدد المشاركين بلغ المليون مع انضمام أعداد غفيرة من المحتجين إلى المسيرات في كافة أنحاء البلاد.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
في حين اجتاحت تظاهرة معارضة ضخمة واشنطن، هاجم ترامب الإعلام متهما إياه بالتقليل من حجم المشاركين في حفل تنصيبه قبل يوم، رغم أنه كان على علم حتما بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع في واشنطن حيث شلوا الحركة لساعات في وسط المدينة قرب البيت الأبيض وفي منتزه المول المؤدي إلى مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
التظاهرات المناوئة لترامب كانت من الأهم في تاريخ واشنطن وتعاقبت الشخصيات التقدمية على المنصة بينهم المخرج السينمائي مايكل مور والممثلتان أميريكا فيرارا وسكارلت يوهانسون والمغنية اليشا كيز ومادونا.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
وشارك أيضاً أكثر من نصف مليون في احتجاجات مناوئة لترامب في نيويورك. ونظمت تظاهرات أخرى في شيكاغو ودالاس وسان فرانسيسكو وسانت لويس ودنفر ومدن كثيرة أخرى ضمت مئات الآلاف.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
شارك أكثر من نصف مليون شخص بحسب الشرطة السبت في تظاهرة بلوس أنجليس.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
تظاهرات السبت تخطت الحدود الأمريكية بعد أن أعلن المنظمون أن أكثر من 2,5 مليون شخص انضموا إلى أكثر من 600 مسيرة في كافة أنحاء العالم. وجرت واحدة من أكبر المسيرات في لندن حيث سار عشرات آلاف الرجال والنساء والأطفال مرددين "ليسقط ترامب".
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
وشهدت البرازيل أيضاً وقفة احتجاجية، تحمل صور ترمز للنساء من مختلف الأعراق والأديان.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
مظاهرة ضد ترامب في فنلندا. أمام الأرقام التي نشرتها الصحف حول المشاركين في حفل التنصيب، انتقد ترامب في يوم السبت بشدة وسائل الإعلام واتهمها بـ "الكذب" في تقديراتها لعدد الحاضرين حفل التنصيب.
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
وفي برلين وأنحاء مختلفة من ألمانيا، شارك آلاف الرجال والنساء في الاحتجاجات ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ضمن مبادرة "مسيرة النساء".
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النساء حول العالم يجتمعن في مسيرات ضد ترامب
احتجاج في باريس. لم يصل أي رئيس أمريكي خلال 40 سنة إلى السلطة بهذا المستوى من انعدام الشعبية. ومع 40 بالمائة من الآراء السلبية، فإن شعبية ترامب في الولايات المتحدة في يناير2017 أقل بمرتين من شعبية باراك أوباما في يناير 2009 وفقا لاستطلاع لقناة إي بي سي وصحيفة واشنطن بوست. إعداد: علي المخلافي