 شبح هزيمة مونديال 2014 يُخيم على ودية البرازيل وألمانيا | عالم الرياضة | DW | 26.03.2018
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عالم الرياضة

شبح هزيمة مونديال 2014 يُخيم على ودية البرازيل وألمانيا

يخوض المنتخب الألماني يوم الثلاثاء مباراة ضد نظيره البرازيلي برسم الاستعدادت لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ورغم طابع الللقاء الودي إلا أن شبح هزيمة المنتخب البرازيلي القاسية بسبعة أهداف لازال يُخيم على الأجواء.

WM 2014 Deutschland vs. Brasilien Publikum (Getty Images)

صورة أرشيفية.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018) إلى مباراة المنتخب الألماني، ضد نظيره البرازيلي في واحدة من أقوى اللقاءات الودية، التي تعتمد عليها المنتخبات لاختبار مدى جاهزية اللاعبين، والاستعداد بشكل أفضل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ورغم الطابع الودي للمباراة إلا أنها تعتبر مؤشراً لقياس قوة "المانشافت" ومنتخب "السامبا"، الذي يقدم أداء قوياً تحت قيادة المدرب المخضرم ليوناردو ليوناردو باتشي "تيتو"، فيما يُواصل ربان سفينة المنتخب الألماني يوآخيم لوف، تطعيم كتيبته المُرعبة بالعديد من الأسماء، التي تجمع بين الشباب والخبرة.

شبح مونديال 2014

وسيحاول المنتخب البرازيلي طرد شبح الهزيمة المرة، التي تلقاها في نصف نهائي كأس العالم سنة 2014 على يد المنتخب الألماني، الذي أذل منتخب "السامبا" بسبعة أهداف مقابل هدف في مفاجأة من العيار الثقيل.

Training Nationalmannschaft Brasilien (picture-alliance/dpa/S. Stache)

المنتخب البرازيلي يستعد لملاقاة ألمانيا.

وتُعتبر المباراة التي سيحتضنها الملعب الأولمبي في برلين فرصة مواتية للمنتخب البرازيلي من أجل تأكيد صحوته الكروية، واستعادة بعضاً من كبريائه المفقود، خاصة وأن بطل العالم خمس مرات غاب عن منصات التتويج الدولية منذ سنة 2002، تاريخ الفوز بكأس العالم على حساب منتخب "المانشافت"، الذي تغير كثيراً بعدما تولى كلينسمان تدريبه ثم خلفه في المهمة مساعد يوآخيم لوف، المدرب الحالي .

البرازيل بنكهة جديدة

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مجددا تستعيد ألمانيا صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد إزاحة البرازيل، بينما تحتفظ مصر على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والإفريقية. (14.09.2017)

انتهت المواجهة المرتقبة بين بطل العالم المنتخب الألماني وضيفه الإسباني بالتعادل بهدف لمثله ضمن استعداداتهما لمونديال الصيف المقبل، فيما سيلتقي المنتخبان الثلاثاء عملاقي أميركا الجنوبية البرازيل والأرجنتين على التوالي. (23.03.2018)

وأكد الدولي البرازيلي السابق، زي روبرتو، أن مدرب "السيليساو" تيتو ضخ دماءً جديدةً في الفريق، واستطاع في وقت وجيز تجديده بالاعتماد على مشروع طموح، سيعطي نتائج إيجابية أكبر مع مرور الوقت، وأضاف لاعب بايرن ميونخ السابق في عاموده الرياضي بمجلة "كيكر" الرياضية المختصة، أن رؤية تيتو التكتيكية غيرت بنية لعب المنتخب البرازيلي وأصبح  أكثر كثافة من ذي قبل، فقد واستطاع "السليساو" تحقيق سلسلة من الانتصارات، وتصدر بجدارة قائمة منتخبات أمريكا اللاتينية المُشاركة في العرس الكروي العالمي بروسيا.

وتابع زي روبرتو أن "السيليساو" يزخر بالعديد من النجوم، الذين يتألقون مع أكبر الأندية الأوروبية، مؤكداً في الوقت نفسه أن سلوك نيمار خلال مونديال البرازيل 2014، والذي وُصف آنذاك بـ"الأناني" قد تغير بشكل كبير، فقد أصبح صاحب أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو) قائداً يمتلك رويةً، فضلاً عن اكتسابه خبرةً أكبر فوق أرضية الملعب.

ألمانيا القوية

وأكد المدافع الألماني جيروم بواتينغ أن الفريق يُريد الفوز في مباراة الغد، وأضاف اليوم في المؤتمر الصحفي، الخاص بالمباراة، أن ألمانيا تسعى دائما للفوز بغض النظر عن طابع المباراة الرسمي أو الودي، وأردف الفائز بنسخة كأس العالم السابقة أن منتخب البرازيل، يملك تشكيلة مُدججة بلاعبين كبار في عالم كرة القدم، وهو ما أيده أيضا قائد سفينة المنتخب الألماني يوآخيم لوف.

من جهة أخرى، أشارت جريدة "بيلد" الألمانية إلى أن مدرب "المانشافت" سيدفع بلاعبي الصف الثاني في مباراة الغد، موضحةً أن لوف يعتزم إخفاء أوراق لاعبه والاحتفاظ بعنصر المفاجأة في بطولة كأس العالم المُنتظرة صيف هذه السنة.

  • WM 2014 Finale Deutschland Argentinien Jubel

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    كان تتويج المنتخب الألماني باللقب الرابع له في بطولة كأس العالم 2014 هو الحدث الكروي والرياضي الأهم هذا العام في ألمانيا. أبطال العالم انتظروا أكثر من عشرين عاما ليحصدوا الذهب من جديد في مونديال البرازيل.

  • Fußball Länderspiel Deutschland Armenien

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    بدأت رحلة المانشافت عام 2014 بأربع مباريات ودية مع منتخبات تشيلي وبولندا والكاميرون وأرمينيا تحضيرا لنهائيات كأس العالم. وفي المباراة الأخيرة أمام أرمينيا تعرض نجم المنتخب ماركو رويس لإصابة أبعدته عدة أشهر عن اللعب وحرمته من الذهاب مع المنتخب إلى البرازيل.

  • Fußball WM 2014 Halbfinale Deutschland Brasilien Jubel

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    لم تكن مباريات المنتخب في المونديال سهلة، لكن المانشافت تفوق على منافسيه وتصدر مجموعته وتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة. ابرز نتائج المنتخب في البطولة كانت فوزه على المنتخب البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في شبه النهائي.

  • Deutschland Argentinien Finale Mario Götze Tor

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    بهدف ماريو غوتزه القاتل أمام الأرجنتين أحرز المنتخب الألماني لقبه الرابع. مانويل نوير حاز على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

  • Fußball WM 2014 Deutschland gegen Argentinien Miroslav Klose mit Familie

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    ميروسلاف كلوزه رفع رصيد أهدافه خلال مشاركاته ببطولات كأس العالم إلى 16، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلا في البطولة. كلوزه قرر اعتزال اللعب دوليا بعد المونديال.

  • Philipp Lahm Rücktritt Nationalmannschaft

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    الكابتن فيليب لام قرر هو الآخر اعتزال اللعب مع المانشافت بعد المونديال ليتفرغ للعب محليا مع فريقه بايرن ميونيخ.

  • Gauck Silbernes Lorbeerblatt für die DFB Nationalmannschaft 10.11.2014 Berlin

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    حاز المنتخب على تقدير واحترام جماهيره في عام 2014. الرئيس الألماني غاوك والمستشارة ميركل ووزير الداخلية يكرمون لاعبي المنتخب الفائز بوسام "لوربيربلات" الفضي (ورقة نبات الغار)، والتي تمنح لصاحبي الانجازات الرياضية الكبيرة.

  • EM-Qualifikation Polen - Deutschland 11.10.2014 TOR NR. 2

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    لكن المنتخب الألماني فقد بريقه سريعا بعد المونديال ولم يقدم مستوى الطموح في المباريات التمهيدية لبطولة أمم أوروبا. فبعد فوز ضعيف على اسكتلندا خسر أمام بولندا وتعادل مع ايرلندا، ومن ثم فاز على منتخب جبل طارق.

  • Fußball Deutsche Nationalmannschaft Training Bellarabi & Podolski

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    مدرب المنتخب يواخيم لوف ضم لاعبين جدد للمانشافت بعد نهائيات كأس العالم، قد يكون أبرزهم مهاجم بايرن ليفركوزن كريم بلعربي.

  • Freundschaftsspiel Deutschland vs. Spanien

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    واختتم المنتخب الألماني لكرة القدم مبارياته هذا العام بفوزه أمام المنتخب الاسباني بهدف يتيم من اللاعب كروز. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

اختتم المنتخب الألماني لكرة القدم مبارياته هذا العام بفوزه أمام المنتخب الاسباني. عام 2014 كان حافلا ومليئا بالنتائج الكبيرة للمانشافت. فقد خطف كأس العالم للمرة الرابعة . في صور تعرفوا على أهم محطات المانشافت في 2014. (20.11.2014)  

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شبح هزيمة مونديال 2014 يُخيم على ودية البرازيل وألمانيا

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