سيناريوهات تشكيل الحكومة.. هل يضطر الصدر للقيام بتنازلات موجعة؟

بعد فوز تحالفه في الانتخابات العراقية تتعدد السيناريوهات المحتملة أمام مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. فما هي هذه السيناريوهات وما تأثير دول جوار العراق على واقعيتها؟
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لقاء بين حيدر العبادي ومقتدى الصدر قد يؤسس لائتلاف بين كتلتيهما الانتخابيتين "سائرون" و"النصر"
قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر متقدم في الانتخابات البرلمانية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات مما يشير إلى عودة مفاجئة للصدر الذي همشه منافسون تدعمهم إيران.
تصدر تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا، بحسب نتائج نهائية رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات. وجدد الصدر تعهده بالإصلاح.
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