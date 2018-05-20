سيناريوهات تشكيل الحكومة.. هل يضطر الصدر للقيام بتنازلات موجعة؟

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شارك هل يضطر مقتدى الصدر للقيام بتنازلات موجعة والاستغناء عن بعض من وعوده الانتخابية من أجل التحالف مع هذه القوائم... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2y56z