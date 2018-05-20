 سيناروهات تشكيل الحكومة.. هل يضطر الصدر للقيام بتنازلات موجعة؟ | أخبار | DW | 21.05.2018
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أخبار

سيناروهات تشكيل الحكومة.. هل يضطر الصدر للقيام بتنازلات موجعة؟

بعد فوز تحالفه في الانتخابات العراقية تتعدد السيناريوهات المحتملة أمام مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. فما هي هذه السيناريوهات وما تأثير دول جوار العراق على واقعيتها؟

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هل يضطر مقتدى الصدر للقيام بتنازلات موجعة والاستغناء عن بعض من وعوده الانتخابية من أجل التحالف مع هذه القوائم...

    

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هل يضطر مقتدى الصدر للقيام بتنازلات موجعة والاستغناء عن بعض من وعوده الانتخابية من أجل التحالف مع هذه القوائم...  

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