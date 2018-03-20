سيف الإسلام القذافي.. مصير غامض يلف طموحات العودة للواجهة

يعود سيف الإسلام القذافي إلى الواجهة بعد توجيه الاتهامات إلى الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وكان سيف الإسلام قد قال في مقابلة مع قناة يورونيوز في 2011، إن على ساركوزي "إعادة الاموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".
وبعد نحو عام من إعلان مجموعة مسلحة ليبية الإفراج عن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ووريثه السياسي، لا يزال الغموض يلف مصير سيف الإسلام القذافي، حيث كانت كتيبة "أبو بكر الصديق" قد اعتقلت نجل الزعيم الليبي السابق في الزنتان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بعد أيام من مقتل والده خلال ثورة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأعلنت الكتيبة أنها أطلقت سراحه في حزيران/ يونيو 2017 بموجب قانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، إلا أن خبراء قانونيين قالوا إن العفو لم يشمله.
مصير غامض
ويتزايد الغموض الذي يحيط بمصير سيف الإسلام حتى في صفوف كبار مؤيدي نظام القذافي. حيث أعلن رجل من تونس في 19 آذار/ مارس أدعى بأنه يمثل سيف الإسلام أن نجل الزعيم الليبي السابق سيترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.
إلا أن "كتيبة أبو بكر الصديق" هذا الإعلان عبر صفحتها على فيسبوك حيث أعلنت أنها "اتصلت" بسيف الإسلام الذي أكد أنه لم يكلف أحداً تمثيله. وتعذر الاتصال بالعجمي العتيري قائد الكتيبة للحصول على تعليق. ولم يتم حتى الآن تأكيد أنباء عن إفراج "كتيبة أبو بكر الصديق"، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، عن سيف الإسلام القذافي، وهو ما أطلق العنان للشائعات. ففيما يؤكد البعض أنه لا يزال في الزنتان، يقول آخرون أنه توفي.
ويقول دبلوماسيون ومصادر ليبية عدة إن سيف الإسلام لم يغادر الزنتان، المدينة التي تتمتع فيها القبائل والعشائر بنفوذ كبير والتي شكلت إحدى مناطق انطلاق ثورة 2011.
سعي أممي لمعرفة مكان وجوده
وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكماً بالإعدام بحق سيف الإسلام القذافي ومسؤولين ليبيين آخرين لارتكابهم جرائم من بينها جرائم قتل وتحريض على الاغتصاب خلال ثورة 2011، إثر محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان. فيما أعلنت النيابة العامة في طرابلس أنه بسبب طبيعة هذه الجرائم "لا يمكنه الاستفادة من أي عفو".
وفي 2015 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى للتحقق من مكان وجوده، مكررة طلب توقيفه وتسليمه إلى لاهاي. ودخلت المحكمة الجنائية الدولية في نزاع قضائي مع السلطات الليبية لتسليم سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يبقى السؤال: هل سيف الإسلام ما زال على قيد الحياة؟ وهل هو سجين؟ ما من أحد في الزنتان، البلدة التي تضم 40 الف نسمة، يعطي جواباً واضحاً. الأمر الوحيد المؤكد هو أنه لم يُشاهد أو يصدر عنه أي تصريح منذ حزيران/ يونيو 2014 حين ظهر في اتصال عبر الفيديو من الزنتان خلال محاكمته أمام محكمة في طرابلس.
ع.أ.ج/ ع.غ ( أ ف ب)
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
وتمت كتابة دستور بعد تعطل كبير لتجرى الانتخابات التشريعية بالنظام الفردي في 25 يونيو/ حزيران 2014. وفاز مرشحو التيار المدني الليبرالي بأغلبية مقاعد البرلمان، متقدمين على مرشحي التيار الوطني الإسلامي. ليحل البرلمان (مجلس النواب) وحكومته محل المؤتمر الوطني. ومقر مجلس النواب هو بنغازي، لكن أغلبية الأعضاء اختاروا طبرق لعقد جلساتهم.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
استقال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون بعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط. لينجح خلفه الديبلوماسي الألماني مارتين كوبلر في التوصل مع الأطراف الليبية في الصخيرات إلى اتفاق سلام يهدف لإنهاء الصراع السياسي والعسكري بينها في الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر 2015).
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
وبناء على اتفاق الصخيرات تشكل المجلس الرئاسي الليبي، الذي شكل بدوره حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج، ونالت الحكومة ثقة برلمان طبرق بالأغلبية قرب نهاية فبراير/ شباط 2016. ووصل السراج الأربعاء (30 آذار/ مارس 2016) إلى طرابلس، لكن خليفة الغويل، رئيس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ الوطني" طلب منه مغادرة البلاد هو ومن معه.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
وبمرور الوقت أعلن الغويل دعمه لحكومة الوفاق الوطني لكنه تراجع عنه بعد ذلك. لتبقى في ليبيا حتى الآن ثلاث حكومات تتنازعها. حكومتان في طرابلس: "الوفاق الوطني" بقيادة السراج، و"الانقاذ" بقيادة الغويل وحكومة طبرق المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، إضافة إلى العشرات من الميليشيات المسلحة والمتناحرة.
الكاتب: صلاح شرارة