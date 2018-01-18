سياسي ألماني علق في المرحاض فطلب النجدة عبر تويتر

لا أحد يرغب في أن يكون مكان السياسي الألماني ماتياس أومين الذي ظل عالقا في مرحاض أحد القطارات السريعة بعد فشله في فتح الباب. السياسي الألماني لم يجد طريقة للتخلص من الموقف السخيف إلا عبر تغريدة على تويتر يطلب فيها المساعدة قائلا:" أنا في القطار السريع المتوجه من برلين إلى دريسدن، ولسبب ما علق باب المرحاض. ولا توجد هنا إمكانية التحدث المباشر مع الطوارئ. فهل يمكنكم مساعدتي؟"

وحسب متحدثة باسم شركة القطارات الألمانية، فإن فريق عمل تويتر الخاص بنفس الشركة هو من اتصل بالمسؤولين لطلب مساعدة السياسي الألماني. وذلك حسب ما أورده موقع "مورغنبوست".

وأضافت المتحدثة أن طلب النجدة عن طريق تويتر هو حادث استثنائي، ففي الغالب ما يتصل المسافرون في هذه الحالات بالشرطة إذا لم يتمكنوا من التواصل المباشر مع مسؤولي القطار، بينما يهتم فريق تويتر الخاص بشركة القطارات الألمانية بالرد على التساؤلات حول سير الرحلات".

وفعلا تمكن فريق من رجال الإطفاء من إخراج السياسي الألماني الذي كتب تغريدة أخرى اعتذر فيها عن تسببه في تأخير القطار، فكان رد شركة القطارات على تويتر "هذا أفضل من لو أنك بقيت عالقا ووجدت نفسك في بودابست في هنغاريا".