سياسي ألماني بارز يدعو الغرب للوحدة والحزم في التعامل مع بوتين | أخبار | DW | 19.03.2018



في رد فعله على نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية حذر نوربرت روتغن وهو من الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل اليوم (الاثنين 19 مارس / آذار 2018)، الغرب من إظهار أي نوع من التراجع تجاه سياسة موسكو. وأكد روتغن أن أي شكل من أشكال التهاون إزاء "انتهاك القواعد" التي ينتهجها بوتين لن تكون صحيحة. وأضاف روتغن في تصريح لإذاعة "دويتشلاند فونك" أن بوتين حوَل المزاج الروسي من الإهانة والإذلال إلى الإحساس بالفخر "هذا مصدر سلطته الوحيد، وفي الوقت ذاته فخه، لأنه ليست لديه بدائل للبقاء في السلطة". ودعا السياسي الألماني الغرب وحلف الناتو للوحدة والحزم ولكن أيضا إلى اليقظة والنفس الطويل في التعامل مع بوتين.

أما بشأن فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد حادث تسميم عميل مزدوج روسي سابق، فأكد روتغن أن على الغرب التفكير في إجراءات لمحاربة تبييض الأموال، معتبرا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت عملية التسميم تقف وراءها الدولة الروسية أم أجهزة أمنية تنظيمات إجرامية.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك من هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيف وصل الى السلطة منذ 18 عاما ؟ شاهد أبرز المحطات التي شكلت مسيرته السياسية.. إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2uUvr من هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيف وصل الى السلطة منذ 18 عاما ؟ شاهد أبرز المحطات التي شكلت مسيرته السياسية..

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن روسيا مخطئة بإنكار مسؤوليتها عن الهجوم بغاز للأعصاب على الأراضي البريطانية. وأضاف للصحفيين، قبيل اجتماع مع نظرائه في بروكسل لاطلاعهم على هذه الواقعة، "الإنكار الروسي مناف للعقل إلى حد بعيد". وقال "هذه استراتيجية روسية كلاسيكية ... لن يخدعوا أحدا بعد الآن" مضيفا "نادرا ما ستجد بلدا على هذه المائدة هنا في بروكسل لم يتأثر خلال الأعوام الماضية من نوع ما من السلوك الروسي المؤذي والمعرقل".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الاعتقاد بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى بريطاني "هراء". وقالت بريطانيا إن غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفيتي هو الذي سمم الجاسوس سكريبال وابنته يوليا وأكدت الخارجية البريطانية أن روسيا تخزن ذلك الغاز وتبحث كيفية استخدام مثل هذه الأسلحة في الاغتيالات.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)