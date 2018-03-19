 سياسي ألماني بارز يدعو الغرب للوحدة والحزم في التعامل مع بوتين | أخبار | DW | 19.03.2018
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أخبار

سياسي ألماني بارز يدعو الغرب للوحدة والحزم في التعامل مع بوتين

بعد إعادة انتخاب بوتين لفترة رئاسية رابعة حذر سياسي ألماني بارز في حزب المستشارة ميركل، الغرب من أي تساهل مع السياسة "العدوانية" لبوتين، فيما أكدت لندن أن موسكو مخطئة في عدم اعترافها باغتيال عميل روسي سابق فوق أراضيها.

Russland Präsident Wladimir Putin Overlay (Getty Images)


في رد فعله على نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية حذر نوربرت روتغن وهو من الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل اليوم (الاثنين 19 مارس / آذار 2018)، الغرب من إظهار أي نوع من التراجع تجاه سياسة موسكو. وأكد روتغن أن أي شكل من أشكال التهاون إزاء "انتهاك القواعد" التي ينتهجها بوتين لن تكون صحيحة. وأضاف روتغن في تصريح لإذاعة "دويتشلاند فونك" أن بوتين حوَل المزاج الروسي من الإهانة والإذلال إلى الإحساس بالفخر "هذا مصدر سلطته الوحيد، وفي الوقت ذاته فخه، لأنه ليست لديه بدائل للبقاء في السلطة". ودعا السياسي الألماني الغرب وحلف الناتو للوحدة والحزم ولكن أيضا إلى اليقظة والنفس الطويل في التعامل مع بوتين.

أما بشأن فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد حادث تسميم عميل مزدوج روسي سابق، فأكد روتغن أن على الغرب التفكير في إجراءات لمحاربة تبييض الأموال، معتبرا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت عملية التسميم تقف وراءها الدولة الروسية أم أجهزة أمنية تنظيمات إجرامية.

 
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من جهته قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن روسيا مخطئة بإنكار مسؤوليتها عن الهجوم بغاز للأعصاب على الأراضي البريطانية. وأضاف للصحفيين، قبيل اجتماع مع نظرائه في بروكسل لاطلاعهم على هذه الواقعة، "الإنكار الروسي مناف للعقل إلى حد بعيد". وقال "هذه استراتيجية روسية كلاسيكية ... لن يخدعوا أحدا بعد الآن" مضيفا "نادرا ما ستجد بلدا على هذه المائدة هنا في بروكسل لم يتأثر خلال الأعوام الماضية من نوع ما من السلوك الروسي المؤذي والمعرقل".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الاعتقاد بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى بريطاني "هراء". وقالت بريطانيا إن غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفيتي هو الذي سمم الجاسوس سكريبال وابنته يوليا وأكدت الخارجية البريطانية أن روسيا تخزن ذلك الغاز وتبحث كيفية استخدام مثل هذه الأسلحة في الاغتيالات.

 

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

  • D-Day 2014 Frankreich

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    ضيف ثقيل

    رغم الصور التي تداولتها وسائل الإعلام لاحتفالات الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء بالنورمندي والتي شارك فيها كبار قادة العالم، إلا أنها لم تستطع أن تخفي حالة الفتور مع الرئيس الروسي الذي يستقبله مضيفه الرئيس الفرنسي.

  • default

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    ابتسامة مصطنعة ووجه بارد

    من المعروف أن المستشارة الألمانية - وعلى عكس سابقها غيرهارد شرودر الذي تربطه علاقة صداقة بالرئيس الروسي فلادمير بوتين - من أكثر المنتقدين لسياسة بوتين في دول الجوار ولوضع حقوق الإنسان في روسيا. ويبدو أنه ورغم أن ميركل حاولت خلال لقائها ببوتين على هامش الاحتفتالات بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورمندي بأن تضفي بعض الدفء على الأجواء الباردة، إلا أن تقاسيم وجه بوتين الباردة توحي بعكس ذلك.

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    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    أول لقاء برئيس أوكرانيا المنتخب

    أجرى الرئيس بوتين أول محادثات مباشرة له مع الرئيس الأوكراني المنتخب. وذكرت صحف روسية أن بوتين وبوروشينكو أجريا محادثات قصيرة بحضور المستشارة ميركل قبل مأدبة غداء رسمية مع زعماء دول بمناسبة ذكرى "يوم النصر". وقالت وكالة إيتار تاس الروسية إن الحديث دار في الطريق إلى قاعة الطعام بقصر بونوفيل دون الكشف عن أي تفاصيل. في الصورة يبدو بوروشينكو وهو يدير بظهره لبوتين، مؤشر على الجفوة بين كييف وموسكو.

  • D-Day Feier 06.06.2014 Ouistreham Leinwand Obama und Putin

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    لقاء المتمنِعين بين أوباما وبوتين

    تظهر الصورة مدى الفتور الذي طغى على العلاقات الروسية الأمريكية على خلفية الأزمة الأوكرانية إلى درجة أن كل من بوتين وأوباما تجنبا النظر مباشرة إلى بعضهما البعض خلال صورة تذكارية تجمع عددا من قادة العالم الذين يشاركون في إحياء الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء إلى نورماندي الفرنسية . وقد كان أوباما رفض قبلها المشاركة إلى جانب بوتين في مأدبة عشاء دعا إليها أولوند، ما دفعه إلى إجراء لقائين منفصلين.

  • D-Day Feier 06.06.2014 Gruppenfoto in Benouville

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    بوتين في صورة جماعية مع القادة المشاركين في الاحتفالات

    صورة جماعية لقادة الدول المشاركة في احتفالات"يون النصر" بالنورمندي

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    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    لقاء دون مصافحة

    تدوالت وسائل الإعلام الألمانية أن كلا من بوتين وكاميرون تجنبا مصافحة بعضهما البعض قبيل محادثات قصيرة على هامش الاحتفالات بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورمندي...

  • D-Day 2014 Frankreich

    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    أولاند ودور الوسيط

    يبدو أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الرئيس الغربي الوحيد الذي حاول على قدر المستطاع الإبقاء على نوع من الودية مع الرئيس الروسي، بما أنه الرئيس المضيف لقادة العالم المشاركين في احتفالات الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورمندي. كما أنه حاول مساء الخميس أن يحمل كل من أوباما وبوتين للحديث مع بعضهما البعض ويبدو أنه قد نجح في ذلك، فقد تردد أنهما تحدثا مباشرة مع بعضهما البعض لمدة 10 دقائق.

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    بوتين، المنبوذ ...المرغوب

    بوتين ...في عزلة

    يبدو أن الرئيس الروسي وإن شارك في الاحتفالات المقامة في فرنسا، إلا أن البعض يرى أن الدور الروسي في الأزمة الأوكرانية قد تسبب له في عزلة على الصعيد الدولي انعكست في المعاملة الباردة من قبل عدد من قادة العالم.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

فوز ساحق لبوتين في الانتخابات وسط مخاوف من تأجيج حرب باردة جديدة

حقق الرئيس الروسي بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية ليعاد انتخابه لست سنوات أخرى على رأس السلطة في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز حضورها الدولي، فيما تتخذ علاقاتها بالغرب مسارا عدائيا يذكّر بأجواء الحرب الباردة. (19.03.2018)  

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رغم الصور التي تداولتها وسائل الإعلام لاحتفالات الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء بالنورمندي والتي شارك فيها كبار قادة العالم، إلا أنها لم تستطع أن تخفي حالة الفتور مع الرئيس الروسي الذي يستقبله مضيفه الرئيس الفرنسي. (06.06.2014)  

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