 سياسي ألماني: الإسلام يجب ألا يكون مكونا ثقافيا لألمانيا | أخبار | DW | 11.04.2018
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أخبار

سياسي ألماني: الإسلام يجب ألا يكون مكونا ثقافيا لألمانيا

أعرب السياسي الألماني ألكسندر دوبرينت عن رأيه في أن الإسلام يجب ألا يصبح مكونا ثقافيا بالنسبة لألمانيا. وشدد دوبرينت مجددا على أن الإسلام لا ينتمي لألمانيا.

Berlin Fortsetzung der Sondierungsgespräche Alexander Dobrindt (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

قال ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (11 أبريل 2018) : "المسلمون الذين يرغبون في الاندماج في مجتمعنا، يكونوا جزءا من بلدنا، ولكن الإسلام لا ينتمي لألمانيا"، مضيفا: "أنه لا يطبع بلادنا ثقافيا وينبغي ألا يصبح كذلك أيضا".

ودافع دوبرينت عن تقنين لم الشمل العائلي بالنسبة إلى اللاجئين. وقال اللاجئون يجب عليهم العودة إلى أوطانهم "إذا كان ذلك ممكنا"، وبإمكان لم الشمل العائلي "أن يحصل في مناطق يعمها السلم، وليس فقط في ألمانيا".

مختارات

الحزب المسيحي الاجتماعي يمارس لعبة خبيثة ويظهر في صورة أسوء من حزب البديل من أجل ألمانيا. زيهوفر ودوبرينت يريدان مد يدهما للمسلمين، لكنهما يرفضان خصوصيات هؤلاء: الإسلام، كما تنتقد لمياء قدور في تعليقها التالي: (26.03.2018)

فيما لا يزال الجدل مستمرا حول تصريح وزير الداخلية الألماني بأن "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا"، ذكرت صحيفة "دي فيلت" أن غالبية كبيرة تؤيد كلام الوزير. الصحيفة استندت إلى استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث بناء على تكليفها. (19.03.2018)

منذ تصريح وزير الداخلية زيهوفر بأن "الإسلام ليس جزءً من ألمانيا" والحديث لا يتوقف حول قوله الذي يخالفه سياسيون مسيحيون بما فيهم المستشارة ميركل. ويبدو أن الخلاف اتسع الآن بعد تصريحات جديدة لسياسيين مسيحيين بارزين. (31.03.2018)

ونوه دوبرينت برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي ساهم بشكل كبير في أن يتم فرض القانون الأوروبي في أزمة اللاجئين على الحدود الأوروبية. وأوضح أنه يشعر بالقلق تجاه بعض التعليقات في ألمانيا على انتصار أوربان الانتخابي.

وأكد السياسي الألماني أنه "ليس هناك دولة إسلامية واحدة في العالم بأسره طورت ثقافة ديمقراطية مماثلة لما نعرفه في دول مسيحية". وأضاف دوبرينت قائلا: "تصوراتنا عن التسامح والإيثار وعن الحرية وتكافؤ الفرص لا يمكن العثور عليها على هذا النحو في العالم الإسلامي".

يشار إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري حول دور الإسلام ومكانته في ألمانيا والتعامل مع المسلمين.

وكانت ميركل قد نأت بنفسها عن تصريحات سابقة لدوبرينت وكذلك لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قالا فيها إن الإسلام لا ينتمي لألمانيا.

م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

في يوم الوحدة الألمانية المصادف الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تفتح المساجد في ألمانيا أبوابها فيما يعرف بـ"يوم المسجد المفتوح"، في خطوة تهدف لتعريف الزوار بالإسلام عن كثب من خلال إقامة العديد من النشاطات. (02.10.2017)  

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