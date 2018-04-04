 سياسي ألماني: إيران وراء التقارب بين السعودية وإسرائيل | أخبار | DW | 04.04.2018
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أخبار

سياسي ألماني: إيران وراء التقارب بين السعودية وإسرائيل

يرى سياسي بارز بالتكتل البرلماني للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن السبب وراء حدوث التقارب بين السعودية واسرائيل هو وجود الخصم المشترك بينهما وهو إيران.

Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman während einer Kabinettssitzung (picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency)

قال يورغن هارت المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بكتلة الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البرلمان الألماني "بوندستاغ" لإذاعة ألمانيا اليوم الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018): "أرى أن المملكة العربية السعودية، ودول أخرى بالمنطقة كإسرائيل والأردن، تعتقد أن فكرة توسع إيران في المنطقة وكسب هيمنة هي فكرة سيئة".

مختارات

لم تعد الاتصالات بين دول خليجية خصوصا السعودية وإسرائيل في طي الكتمان بعد ظهور تسريبات إسرائيلية تكشف عن وجود علاقات تتجاوز الاتصالات مع دول عربية لا تربطها بها اتفاقيات سلام. المشترك في تلك العلاقات أنها "ضد عدو مشترك". (20.10.2017)

أثارت المقابلة الصحفية لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي مع إحدى الوسائل الإعلامية السعودية الجدل حول تحالف إسرائيلي سعودي محتمل هدفه شن حرب على إيران. في المقابل استبعد خبراء احتمالية خوض معركة إسرائيلية قريبا مع حزب الله. (17.11.2017)

وأردف هارت بأنه يرى أن تحقيق سلام دائم في المنطقة يرتبط بحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام، إلا إذا حصل الفلسطينيون على دولتهم، واعترف الفلسطينيون وكذلك الدول الأخرى بالمنطقة "بالدولة اليهودية إسرائيل".

وأكد السياسي الألماني البارز أنه لا يمكن حل قضية القدس إلا في إطار حل الدولتين، وقال: "لهذا السبب قلنا نحن الألمان إننا لن نتبع النهج الأمريكي وننقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".

ويشار إلى أن مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية نشرت أول أمس الاثنين مقابلة مع قال محمد بن سلمان، قال فيها إنه يعتقد "أن لكل شعب في أي مكان الحق في العيش في أرضه بسلام"، معربا عن اعتقاده بأنه "الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم الحق في أن يكون لهم أرضا خاصة بهم". وشدد الأمير في الوقت ذاته على ضرورة التوصل لاتفاقية سلام عادل في سبيل ضمان الاستقرار للجميع في المنطقة ومن أجل إقامة "علاقات طبيعية".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • Israelische Marine und ägyptische Artillerie 1957 (picture-alliance/AP Images)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    صورة لسفينة إسرائيلية تمر قرب جزيرة تيران في سنة 1957. بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية، بات للأخيرة حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل.

  • Israel Staatsbesuch Donald Trump (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في تل أبيب. هنا حطت الطائرة الرئاسية لترامب لأول مرة قادمة مباشرة من الرياض الى تل أبيب. ولا ترتبط السعودية مع إسرائيل بأية علاقات سياسية واقتصادية مباشرة.

  • USA Präsident Harry Truman, Legion of Merit für Kronprinz Amir Saud, Saudi-Arabien (picture-alliance/Everett Collection)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان يقلد ولي العهد السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز عام 1947 وسام الاستحقاق الأمريكي. وكان ترومان من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل واعترف بها بعد مرور دقائق فقط على إعلانها، وكان يقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع السعودية وزعمائها.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    شاركت السعودية بقوات عسكرية في جميع الحروب العربية مع الدولة العبرية، بالإضافة إلى دعمها الاقتصادي للدول العربية المشاركة في الحروب ومقاطعتها الاقتصادية للدول المساندة لإسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا.

  • Erdölförderer erhöhen Preise um 17 Prozent (picture-alliance/dpa)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    وفي حرب 1973 شاركت السعودية الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في وقف ضخ النفط إلى الدول الغربية الحليفة لإسرائيل، ومن ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وهو ما تسبب في أزمة كبيرة في تزويد النفط في الدول الغربية.

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    بقيت السعودية بعيدة عن محادثات السلام المصرية الإسرائيلية في 1978، لكن العلاقة مع إسرائيل تغيرت تدريجيا بعدها. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في سنة 2016 عن عملية "أولندي ماعوف" التي جرت في سنة 1981، التي تضمنت إنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت في المياه الإقليمية السعودية. وتم إنقاذ السفينة بعميلة مشتركة إسرائيلية سعودية وبوساطة أمريكية.

  • Anwar M. Eshki, Middle East Center for strategic and legal Studies (mesc-sa.org)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    أجريت لقاءات غير رسمية بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين، من ضمنها زيارة اللواء السعودي المتقاعد الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالشرق الأوسط، إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2016 ولقائه بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس. في الصورة أنور عشقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    تمثل أيران عدواً مشتركا لكل من السعودية وإسرائيل. ونتج عن هذا الموقف قرارات تاريخية للسعودية ضد إيران وحلفائها، المعادين لإسرائيل، وخاصة بعد تولي الرئيس ترامب الرئاسة الامريكية. وكان آخرها إعلان مقاطعة قطر ومطالبتها بالحد من علاقاتها مع إيران وحلفائها في المنطقة. في الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة في الجيش السعودي.

  • USA Israel Trump und Netanjahu Israel Museum in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل الرئيس الأمريكي ترامب، قد تمهد الطريق لعلاقات إسرائيلية سعودية، وقد نقلت صحيفة هآرتس عن كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي الذي طوّر علاقات قوية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إنه قد ناقش مع السعوديين تطوير علاقاتهم باسرائيل كمقدمة لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

السعودية واسرائيل - أفق تقارب محتمل بمظلة أمريكية

تغير الموقف السعودي تجاه إسرائيل تدريجيا بعد محادثات السلام في سنة 1978. وفي عام 2002 قدمت السعودية "المبادرة العربية للسلام"، فيما تقارب البلدان مؤخرا بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. (27.06.2017)  

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