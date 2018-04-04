سياسي ألماني: إيران وراء التقارب بين السعودية وإسرائيل

قال يورغن هارت المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بكتلة الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البرلمان الألماني "بوندستاغ" لإذاعة ألمانيا اليوم الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018): "أرى أن المملكة العربية السعودية، ودول أخرى بالمنطقة كإسرائيل والأردن، تعتقد أن فكرة توسع إيران في المنطقة وكسب هيمنة هي فكرة سيئة".

وأردف هارت بأنه يرى أن تحقيق سلام دائم في المنطقة يرتبط بحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام، إلا إذا حصل الفلسطينيون على دولتهم، واعترف الفلسطينيون وكذلك الدول الأخرى بالمنطقة "بالدولة اليهودية إسرائيل".

وأكد السياسي الألماني البارز أنه لا يمكن حل قضية القدس إلا في إطار حل الدولتين، وقال: "لهذا السبب قلنا نحن الألمان إننا لن نتبع النهج الأمريكي وننقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".

ويشار إلى أن مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية نشرت أول أمس الاثنين مقابلة مع قال محمد بن سلمان، قال فيها إنه يعتقد "أن لكل شعب في أي مكان الحق في العيش في أرضه بسلام"، معربا عن اعتقاده بأنه "الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم الحق في أن يكون لهم أرضا خاصة بهم". وشدد الأمير في الوقت ذاته على ضرورة التوصل لاتفاقية سلام عادل في سبيل ضمان الاستقرار للجميع في المنطقة ومن أجل إقامة "علاقات طبيعية".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)