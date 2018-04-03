 سياسية ألمانية تصف برنامجاً لمكافحة التطرف اليميني بالفاشل | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

سياسية ألمانية تصف برنامجاً لمكافحة التطرف اليميني بالفاشل

وصفت نائبة يسارية برنامجاً حكومياً من أجل مكافحة التطرف اليميني بالفشل بعد أن اتضحت قلة أعداد المشاركين فيه، ورأت النائبة أن اضافة حوافز لهذا البرنامج وتحويله إلى غير حكومي قد يجعله أكثر نجاحاً.

Bundestag Ulla Jelpke ARCHIV (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

انتقدت النائبة الألمانية اليسارية أولا يلبكة الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018) برنامجاً حكوميااً لمكافحة التطرف اليميني والنازيين الجدد، واصفة إياه بأنه "فاشل". ويشرف على هذا البرنامج جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). 

مختارات

حُكم على ثمانية أعضاء من "جماعة فريتال" اليمينية المتطرفة بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وعشر سنوات. كما أدينوا بتهمة تشكيل جماعة إرهابية والشروع في القتل والمساعدة عليه وتنفيذ هجمات على مراكز إيواء اللاجئين. (07.03.2018)

في مواجهتها مع جماعة "فرايتال" اليمينية المتطرفة قامت الشرطة في ثلاث ولايات ألمانية بعمليات تفتيش ضد أشخاص مشتبه بهم في الانتماء لتلك الحركة، التي حكم على أفراد منها قبل أسابيع بالسجن لمدد طويلة. (28.03.2018)

وبحسب سؤال وجهته النائبة، فقد نجح البرنامج في إخراج حوالي 114 شخصاً فقط من دائرة التطرف اليميني منذ عام 2011. بيد أن أعداد المهتمين بالبرنامج تشهد تراجعاً كبيراً، إذ سجل في هذا البرنامج ثلاثة أشخاص فقط منذ بداية هذا العام. كما أن العام الماضي استقطب اهتمام 12 شخصاً يمينياً، إلا أنهم انخفضوا وقت لاحق إلى ثمانية فقط.

ووفقاً للنائبة اليسارية، فإن برنامجاً آخر غير حكومي يدعى "EXIT" نجح بالمقابل في إخراج 601 رجلاً و96 امرأة من دائرة التطرف اليميني في الفترة ذاتها. ويمول هذا البرنامج من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، إلا أنه يتلقى بعض التمويل أيضاً من وزارة العائلة الاتحادية.

وأكدت النائبة يلبكة أن من الممكن تحويل هذا البرنامج إلى غير حكومي واستقطاب مؤسسات مجتمعية من أجل إنجاحه. ويبدو أن قلة الاهتمام بهذا البرنامج تعود إلى عدم وجود أي مكافآت أو حوافز للمتخرجين، حيث رأت النائبة إلى أن إضافة حوافز للمشاركين قد يزيد الاهتمام بهذا البرنامج من قبل النازيين الجدد والمتطرفين اليمينيين.

ع.أ.ج/ي أ (د ب ا، أ ف ب، DW)

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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