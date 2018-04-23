 سياسة واشنطن في الخليج.. هدر للثروة أم حماية مدفوعة الثمن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.04.2018
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سياسة واقتصاد

سياسة واشنطن في الخليج.. هدر للثروة أم حماية مدفوعة الثمن؟

تصريحات متضاربة ولهفة لجمع المال ظلت أهم سمات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال دول الخليج، فتاجر العقارات ضعيف الخبرة السياسية لم يرً في دور بلاده في المنطقة أكثر من جامع للمال في مقابل خدمات سياسية وعسكرية.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

منذ سنوات بعيدة وحتى اليوم لم تتغير نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج. فهو طالما رآها مجموعة من الدول تحوز قدراً هائلاً من الثروة النفطية، وأن عليها أن تدفع مقابلا "لخدمات" الولايات المتحدة في حفظ أمن واستقرار هذه المنطقة.

في أحد اللقاءات السابقة طالب ترامب بالحصول على حصة ضخمة من بترول العراق في مقابل العملية الأمريكية التي أدت للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لتتعدد التصريحات من هذا النوع لاحقاً:

 كان آخر هذه التصريحات ما قاله من أن "الدول الخليجية لم تكن لتكون غنية لولا حماية الولايات المتحدة، ولا يمكن لنا أن نستمر في دفع التكلفة المرتفعة لتواجدنا العسكري في المنطقة"، وأن أمريكا دفعت أكثر من 7 تريليونات دولار، ولم تحصل على أي مقابل، مضيفاً أن "الدول الغنية جدًا في المنطقة ستدفع المزيد من الأموال في سوريا، ولن نستمر في الدفع".

وعقب جولته الخليجية عاد وغرد بشكل واضح وصريح حول الهدف من هذه الزيارة:

"أعدت مئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط إلى أمريكا ما يعني وظائف وظائف وظائف".

رد الفعل الخليجي: غاب الرسمي وحضر الشعبي

لكن وعلى الجانب الآخر، كيف كان تعامل دول الخليج مع سياسة الولايات المتحدة الجديدة والتي لا تراها أكثر من أبار بترول وزكائب أموال؟ صمتت الدوائر الرسمية في دول الخليج على ما اعتبره البعض "إهانة صريحة" لها، فيما تركت رد الفعل لمثقفين عرباً وكأنها تخشى إغضاب ترامب من الرد على تصريحاته ورؤيته لدول المنطقة:

وفي هذا السياق يقول الدكتور غسان العطية رئيسُ المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية (مقره لندن) في مقابلة مع DW عربية: "للأسف دول الخليج توقن تماماً بصحة تصريحات ترامب وتعلم أن استقرارها رهين برضا واشنطن عنها كما كانت بريطانيا في السابق والتي ساعدت على قيام واستقرار هذه الدول وحمايتها لفترة"، مؤكداً على أن الدولة الوحيدة التي ابتعدت عن هذا الإطار هي سلطنة عمان التي "استطاعت أن تنأى بنفسها عن الصراعات العربية-العربية والعرية-الإيرانية والأمريكية-الإيرانية واستقرار عمان هو أكبر دليل على صحة هذه السياسة".

السياسة الامريكية الجديدة في المنطقة: المال أولاً

Saudi Arabien - Präsident Trump zu Besuch (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

كانت السياسة الأمريكية قبل ترامب وفيما يتعلق بدول الخليج أشبه بدور إطفائي الحرائق، فاستقرار المنطقة كان دوماً على أولويات أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، يشمل ذلك استقرار العلاقات بين هذه الدول، بجانب مظلة الحماية من "التهديد الإيراني".

على أنه ومع تولي ترامب ذو العقلية التجارية المحضة وصاحب الخبرة المنعدمة في السياسة الدولية تغيرت الأمور بشكل جذري، وأصبحت سياسة واشنطن فيما يتعلق بالخليج هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال كنوع من التعويض الذي يراه ترامب واجباً لتصحيح "أخطاء" رؤساء أمريكا السابقين، الذي يرى أنهم أهدروا الكثير من الأموال لاستقرار عروش ممالك وإمارات الخليج دون فائدة "مادية" تذكر يمكن أن تعود على الولايات المتحدة.

وتبدو نتائج السياسات الأمريكية الجديدة في المنطقة شديدة الوضوح للعيان، فبدلاً من أن تقوم الولايات المتحدة بحل الأزمة الخليجية لعب ترامب على كافة الحبال وأوهم كل طرف بأنه يقف إلى جانبه بحسب ما يرى الدكتور غسان العطية الخبير السياسي لــ DW عربية، فتارة يتهم ترامب قطر بمساندة الإرهاب ويشيد بدور الإمارات والسعودية في مكافحته، ثم يلتقي أمير قطر فيشيد بمواقف الدوحة من محاربة الإرهاب، ومن ثم فهو يستميل كل طرف ليحصل منه على أكبر قدر من المكاسب، الأمر الذي تسبب في إطالة أمد الأزمة وازدياد تداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

مختارات

دخل ترامب مجددا على خط الأزمة الخليجية وأجرى اتصالا بأمير قطر شكره من خلاله"على إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله". وجاء الاتصال تزامنا مع زيارة يقوم بها أمير قطر لتركيا وفي ظل توتر غير مسبوق بين الدوحة وأبو ظبي. (15.01.2018)

انتقدت الصحف الألمانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هاجم فيها الاتفاق النووي مع إيران، وذلك أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعض الصحف تقول إن ترامب يكرر أخطاء أسلافه في المنطقة العربية. (22.09.2017)

كل يغني على ليلاه

في أول رد فعل على تصريحات ترامب الأخيرة، وبدلاً من يظهر بعض الغضب من تصريحات ترامب، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا"، محولاً تصريحات الرئيس الأمريكي في اتجاه آخر تماماً، فلماذا أخذ كل طرف السياسة الأمريكية الجديدة وكأنها تدافع عنه هو فقط ولسان حال كل طرف: لست أنا المعني بهذا الأمر وإنما الآخر؟

يقول الدكتور غسان العطية الخبير السياسي إن هذا التشظي في مواقف الدول الخليجية وصراعها الذي لا يبدو له أفق قريب للحل ساهم أكثر في إضعاف الجميع وهو ما أثر بشدة على لحمة دول الخليج والتي هي "للأسف رهينة القرار الأمريكي والذين بانقسامهم وخلافاتهم سمحوا لواشطن باستغلالهم وبشدة، بل إن بعض هذه الدول توجهت إلى إسرائيل لتستقوي بها على الدول الأخرى لكسب أمريكا، ما سمح لترامب باستنزاف هذه الدول وزاد من صعوبة الوصول إلى حل للأزمة الخليجية".

ويضيف العطية أن "هذا الفشل السياسي لدول الخليج والانقسامات الخليجية-الخليجية كل هذا سيؤدي إلى فتح المجال للتطرف في المنطقة كما يدفع بدول الخليج إلى مزيد من التبعية لدول الجوار والدول الكبرى، وكل هذا يسمح بوجود بيئة صالحة لعودة التطرف في البلاد العربية".

مستقبل غير مبشر

Gassan Atya (DW/A. Hissou)

يرى الدكتور غسان العطية رئيسُ المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية أنه "مع تسابق دول الخليج لعقد صفقات سلاح بمبالغ ضخمة مع الولايات المتحدة لضمان دعمها في مقابل الدول الخليجية الأخرى، إضافة إلى وضع الدول العربية التي كان يعول عليها سابقاً وأصبحت دولاً عرجاء واستغلال ترامب لهذا الوضع في ظل تهميش مؤسسات أمريكية عريقة كوزارة الخارجية والقرار السياسي الأمريكي الذي أصبح مصدر التعرف عليه تغريدات الرئيس الأمريكي، كل هذا لا يبشر أبداً بأي حل على المدى القريب لأزمات المنطقة".

ويضيف العطية قائلا:"السياسة قصيرة النظر التي اعتمدها ترامب للحصول على أموال من الخليج ونسفه لما استقرت عليه السياسة الأمريكية سواء في المنطقة أو حتى على مستوى المعاهدات الدولية سيكون لها تبعات شديدة السلبية على المدى المتوسط والطويل وسيضع السياسة الأمريكية ككل موضع الشك وخصوصاً من حلفاء امريكا التقليديين"، مختتماً حديثه بالقول: "للأسف فإن هذا العقد وربما الذي يليه سيشهدان المزيد من غياب الرقم العربي من المعادلة لصالح دول الجوار تركيا وإيران، وبالتالي فهذه المنطقة سوف لن تشهد استقراراً لسنوات إن لم تكن عقود".

عماد حسن

  

  • Golfkrieg 1991 USA-Kampfflugzeuge über Kuwait (picture-alliance/dpa/CPA Media/Pictures From History)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كانت البداية بعملية عاصفة الصحراء. استهدفت العملية العسكرية إنهاء الاحتلال العراقي للكويت التي غزاها صدام في أغسطس / آب من عام 1990. وبعد رفض العراق للقرارات الدولية بالانسحاب من الكويت بدأت الحرب في منتصف يناير / كانون الثاني من عام 1991 من خلال تحالف غربي شمل نحو 32 دولة كان على رأسها الولايات المتحدة بجانب بريطانيا ومصر والسعودية والإمارات وإيطاليا وغيرها.

  • Flash-Galerie 20 Jahre Erster Irakkrieg Ein Rückblick (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    حرب تحرير الكويت

    كان من أبرز نتائج الحرب سقوط نحو مئة ألف قتيل من الجيش العراقي وتلوث إشعاعي نتيجة قصف العراق بمئات الأطنان من قذائف اليورانيوم المنضّب، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية الكويتية وجانب كبير من البنية التحتية العراقية، كما فرض حصار دولى خانق على العراق تسبب في وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية، واستقرت القوات الأمريكية في الخليج وأنشأت به عدة قواعد عسكرية.

  • 10 Jahre Irakkrieg (AFP/Getty Images)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    على الرغم من تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن العراق لايقوم بتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل، ورغم المحاولات الأمريكية المتواصلة لإقناع الأمم المتحدة بالعكس من خلال صور ومستندات ثبتت فبركتها فيما بعد، قررت الولايات المتحدة العمل خارج إطار المنظومة الأممية وتنفيذ عملية عسكرية في عام 2003 للإطاحة بصدام حسين. كان التحالف الدولي مكونا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل رئيسي.

  • Etappen des Irakkrieges Gestürzte Saddam-Statue (picture-alliance/AP Photo)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    غزو العراق وإسقاط صدام

    بعد 15 عاما من غزو العراق واسقاط النظام العراقي تبدو النتائج كارثية، حيث سقط نتيجة الغزو مئات الآلاف من العراقيين بينهم نساء وأطفال، ودمرت أغلب آثار واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية في العالم ونهب البنك المركزي العراقي بحصيلة قدرت بحوالي 100 مليار دولار وتمزق العراق إلى مناطق نفوذ طائفي لتنشأ فيما بعد كارثة اسمها "داعش".

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis (dapd)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    في عام 2011 انطلقت في ليبيا إنتفاضة شعبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ومن خلال مظلة أممية قصف تحالف غربي مكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا الأراضي الليبية بهدف تنفيذ منطقة حظر جوي لتقليل خطر القوات التابعة للقذافي على قوات الثوار، فما كان من القذافي إلا أن أمر بفتح مخازن الأسلحة "لتسليح الشعب لمقاومة العدوان" وتحولت ليبيا إلى حالة فوضى.

  • libyscher Rebell (picture-alliance/dpa)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    إسقاط نظام القذافي

    نتج عن التدخل العسكري الغربي في ليبيا تمزق البلاد إلى أقاليم متصارعة وأصبحت ليبا مسرحاً للصراع بين تحالفات إقليمية ودولية. على أن الأسوأ كان انتشار سلاح وذخيرة الجيش الليبي لتتلقفه أيدي الفئات المتصارعة التي كان بعضها جماعات متطرفة. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج السلاح من ليبيا ووصل إلى تنظيمات إرهابية في دول مجاورة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi Führer Islamischer Staat (Getty Images/AFP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    مع انهيار السلطة في العراق واشتداد الحرب الأهلية في سوريا ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بـ"داعش"، وأعلن التنظيم الإرهابي ما أسماه بـ "دولة الخلافة"التي سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا. في عام 2014 تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ومعها فرنسا والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات بهدف القضاء على تنظيم داعش.

  • Irak Jesidische Frauen Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    الحرب على داعش

    وبالفعل تم القضاء على ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" بعد فظاعات هائلة ارتكبها ليس فقط في حق أتباع الطوائف والديانات الأخرى وإنما في حق مسلمين أيضاً. على أن هزيمة التنظيم أدت إلى تشتت قواته وتفرقها بين الدول المختلفة لتبدأ في تشكيل جيوب لخلايا إرهابية شكلت تهديداً محدقاً بأمن هذه الدول.

  • Beirut Randale 20.10.2012 (AP)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    في فبراير / شباط من عام 2011 بدأت الثورة السورية بشكل سلمي، لكن النظام السوري واجهها بعنف شديد ما سمح لأطراف داخلية وخارجية بتحولها لحرب أهلية، لتبدأ واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. ذهل العالم من صور لآف الجثث لسوريين قضوا جوعاً أو تحت التعذيب في أقبية السجون السورية. لكن الغضب الدولي تصاعد مع تواتر الأنباء عن استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية ما أدى لمقتل مئات المدنيين.

  • Syrien Mutmaßlicher Giftgasangriff in Duma (Reuters/White Helmets)

    عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

    سوريا.. المأساة المستمرة

    نفي النظام السوري استخدامه لأسلحة كيماوية ودعمته موسكو بفيتو متكرر في مجلس الأمن، ما جعل واشنطن تبدأ في تشكيل تحالف خارج نطاق الأمم المتحدة لتوجيه ضربات عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية، كان أبرزها ضربة أمريكية في أبريل 2017 على قاعدة الشعيرات قرب حمص. وجددت واشنطن تهديدها بضربة إنتقامية ردا على هجوم كيماوي مفترض بدوما، وسط مخاوف شديدة من مواجهة عسكرية مع روسيا أبرز لاعب عسكري في سوريا.


 

مختارات

عقود من التدخلات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط.. ما النتائج؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط وعلى مدى عدة عقود تدخلات عسكرية من دول غربية. ورغم رفع شعارات نبيلة لهذه التدخلات إلا أنها وفي الأغلب كانت لها نتائج شديدة الكارثية على أطراف مختلفة. (12.04.2018)  

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