سوريا تترأس مؤتمر نزع السلاح.. ومطالبة بعدم حضور ألمانيا لجلساته

طالبت منظمة "الشعوب المهددة" والتي تتخذ من مدينة غويتنيغن الألمانية مقرا لها الحكومة الألمانية بعدم المشاركة في جلسات مؤتمر نزع السلاح الذي يعقد بإشراف الأمم المتحدة في جنيف طالما يترأس ممثل عن النظام السوري هذا المنبر الأممي. وجاء في النداء الذي أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والذي وجهته إلى جانب الحكومة الألمانية ايضا إلى حكومات دول الاتحاد الأوروبي: "أنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة تُتهم باستخدام أسلحة دمار شامل ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح".

وجاء في النداء ايضا: "رجاء لا تعيدوا الاعتبار لهذا الديكتاتور ولا تسمحوا له بالعودة إلى الساحة الدولية". يذكر أن سوريا ستتولى رئاسة مؤتمر "نزع السلاح في جنيف بشكل دوري يوم الاثنين المقبل(28 أيار/مايو) وبحضور ممثلين عن 65 دولة والذي يستمر حتى 24 من حزيران/يونيو.

في هذا السياق قال خبير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة كمال سيدو اليوم الجمعة(25 أيار/مايو 2018) "إن الأسد ليس رجل سلام ولا يجوز له أن يدير ممثل عنه مؤتمر نزع السلاح". وأضاف سيدو "أن هيئة أممية برئاسة النظام السوري تفقد مصداقيتها، كما تجعل من كل الجهود الشريفة من أجل عالم دون أسلحة دمار شامل مجرد هراء". وتابع أن الأسد ومن أجل بقائه في السلطة مارس سياسة التصعيد في الحرب في سوريا، ولم يستوعب النظام معاناة المدنيين الفظيعة في بلاده وأمر بقصف مستمر لأحياء سكنية ومناطقة برمتها والتي تحولت إلى خراب شامل، حسب تعبير سيدو. وأضاف أن النظام يٌتهم ايضا باستخدام الغازات السامة إلى جانب تشريد ملايين السوريين في داخل وخارج البلاد.

يشار إلى أن إيران وروسيا وتركيا أعضاء في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، فيما تتحمل حكومات هذه الدول إلى جانب الأسد مسؤولية حدوث جرائم حرب في سوريا. كما يجب اتهام هذه الدول بأنها تعرقل حلا سلميا نهائيا للمأساة السورية، وفق ما جاء في البيان.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح في جنيف تتولى رئاسة المؤتمر بشكل دوري وذلك وفق تسلسل الأحرف الأبجدية. ولتغيير هذه القاعدة يجب أن يكون هناك أجماع بين كل الدول المشاركة. كما أن المؤتمر هو الهيئة الدائمة الوحيدة في العالم التي يتم فيها مناقشة ملف أسلحة الحرب بشكل دائم.

ح.ع.ح/م.س(النص العربي DW)