 سوريا تترأس مؤتمر نزع السلاح.. ومطالبة بعدم حضور ألمانيا لجلساته | أخبار | DW | 25.05.2018

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أخبار

سوريا تترأس مؤتمر نزع السلاح.. ومطالبة بعدم حضور ألمانيا لجلساته

من المرتقب أن تتولى سوريا رئاسة مؤتمر نزع السلاح بشكل دوري في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في جنيف، ومنظمة "الشعوب المهددة" تطالب برلين بعدم حضور جلسات المؤتمر بهدف عدم تأهيل الأسد لعودته إلى المسرح الدولي.

Konflikt in Syrien (picture-alliance/dpa/SANS)

طالبت منظمة "الشعوب المهددة" والتي تتخذ من مدينة غويتنيغن الألمانية مقرا لها الحكومة الألمانية بعدم المشاركة في جلسات مؤتمر نزع السلاح الذي يعقد بإشراف الأمم المتحدة في جنيف طالما يترأس ممثل عن النظام السوري هذا المنبر الأممي. وجاء في النداء الذي أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان والذي وجهته إلى جانب الحكومة الألمانية ايضا إلى حكومات دول الاتحاد الأوروبي: "أنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة تُتهم باستخدام أسلحة دمار شامل ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح".

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أثناء تسلمها جائزة "مصباح السلام" من الرهبان الفرنسيسكان، وصفت المستشارة ميركل سوريا بأنها "واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا"، وقالت إن الساسة يجب أن يعملوا على نحو أكثر جدية لإنهاء هذا الصراع. (12.05.2018)

وحدات حماية الشعب الكردية هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم "داعش" والخصم الرئيسي لتركيا في سوريا. ويقوم مقاتلون أجانب بدعم الميليشيا. تقرير من ناوومي كونراد حول مقاتل مثالي ألماني في طريقه إلى الجبهة. (15.05.2018)

وجاء في النداء ايضا: "رجاء لا تعيدوا الاعتبار لهذا الديكتاتور ولا تسمحوا له بالعودة إلى الساحة الدولية". يذكر أن سوريا ستتولى رئاسة مؤتمر "نزع السلاح في جنيف بشكل دوري يوم الاثنين المقبل(28 أيار/مايو) وبحضور ممثلين عن 65 دولة والذي يستمر حتى 24 من حزيران/يونيو.

في هذا السياق قال خبير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة كمال سيدو اليوم الجمعة(25 أيار/مايو 2018) "إن الأسد ليس رجل سلام ولا يجوز له أن يدير ممثل عنه مؤتمر نزع السلاح". وأضاف سيدو "أن هيئة أممية برئاسة النظام السوري تفقد مصداقيتها، كما تجعل من كل الجهود الشريفة من أجل عالم دون أسلحة دمار شامل مجرد هراء". وتابع أن الأسد ومن أجل بقائه في السلطة مارس سياسة التصعيد في الحرب في سوريا، ولم يستوعب النظام معاناة المدنيين الفظيعة في بلاده وأمر بقصف مستمر لأحياء سكنية ومناطقة برمتها والتي تحولت إلى خراب شامل، حسب تعبير سيدو. وأضاف أن النظام يٌتهم ايضا باستخدام الغازات السامة إلى جانب تشريد ملايين السوريين في داخل وخارج البلاد.

يشار إلى أن إيران وروسيا وتركيا أعضاء في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، فيما تتحمل حكومات هذه الدول إلى جانب الأسد مسؤولية حدوث جرائم حرب في سوريا. كما يجب اتهام هذه الدول بأنها تعرقل حلا سلميا نهائيا للمأساة السورية، وفق ما جاء في البيان.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح في جنيف تتولى رئاسة المؤتمر بشكل دوري وذلك وفق تسلسل الأحرف الأبجدية. ولتغيير هذه القاعدة يجب أن يكون هناك أجماع بين كل الدول المشاركة. كما أن المؤتمر هو الهيئة الدائمة الوحيدة في العالم التي يتم فيها مناقشة ملف أسلحة الحرب بشكل دائم.

ح.ع.ح/م.س(النص العربي DW)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

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    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

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    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


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الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

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