سقوط قتلى وجرحى في عملية دهس بمدينة مونستر الالمانية

أكدت السلطات الألمانية ما تداولته وسائل إعلام بأن سيارة صدمت حشدا من الناس اليوم (السابع من إبريل/نيسان) في مدينة مونسرت غربي ألمانيا.

وأكدت شرطة ولاية شمال الراين ـ وستفاليا على موقعها على تويتر سقوط قتلى وجرحى، لكنها لم تذكر العدد، ولم تذكر أي تفاصيل، سوى أنها قالت أن الوضع ما يزال غامضا وإن عناصرها متواجدة في عين المكان. ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى بعد.

وقال موقع شبيجل الإلكتروني إن سيارة صدمت حشدا من الناس مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن دوائر جنائية تأكيدها سقوط عدد من القتلى.

ع.ج.م )رويترز، دب أ، أ ف ب)