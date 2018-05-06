 سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي | أخبار | DW | 07.05.2018
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أخبار

سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي

أثار إرسال الإمارات قواتها إلى جزيرة سُقطرى اليمنية جدلاً واسعاً، ففي وقت تؤّكد فيه الإمارات أن غايتها هي "دعم الاستقرار"، تشدد الحكومة اليمنية على أن هذه الخطوة "غير مبررة" من "الأشقاء". فما هي جزيرة سُقطرى؟
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سقطرى.. ما قصة هذا الأرخبيل الهادئ؟

       

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سقطرى.. ما قصة هذا الأرخبيل الهادئ؟  

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