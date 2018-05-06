سقطرى.. أرخبيل هادئ في خضم تصعيد يمني إماراتي

أثار إرسال الإمارات قواتها إلى جزيرة سُقطرى اليمنية جدلاً واسعاً، ففي وقت تؤّكد فيه الإمارات أن غايتها هي "دعم الاستقرار"، تشدد الحكومة اليمنية على أن هذه الخطوة "غير مبررة" من "الأشقاء". فما هي جزيرة سُقطرى؟
يتعرض الرئيس ماكرون لضغوط للحد من علاقاته مع التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمينية، حيث قتل الآلاف من الأشخاص منذ 2015. منظمتان حقوقيتان تضيقان الخناق على الحكومة الفرنسية لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
تشكل أوضاع اليمن المتردية مادة دسمة للوحات كاريكاتيرية رسمها يمنيون. فرسم كاريكاتير واحد "يختزل ألف مقالة"، يقول رسام كاريكاتير من مدينة تعز اليمينة حاورته DW عربية التي احتضنت معرضا محملا بالرسائل حول أوضاع البلد.
خسائر متلاحقة مُنيت بها الإمارات مؤخراً في منطقة القرن الإفريقي، فيما يبدو التواجد التركي أكثر رسوخاً واستقراراً، وفي خلفية المشهد خلافات عميقة بين البلدين العضوين في تحالفين شديدي الخلاف يقسمان الشرق الأوسط.
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