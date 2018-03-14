 سرّ الإختفاء اليومي لسانشيز عن زملائه بمانشستر يونايتد! | عالم الرياضة | DW | 26.03.2018
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عالم الرياضة

سرّ الإختفاء اليومي لسانشيز عن زملائه بمانشستر يونايتد!

بينما يُواجه فريق مانشستر يونايتد شبح الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم، يُحاول مهاجم "الشياطين الحمر" أليكسيس سانشيز استعادة بريقه بالاعتماد على طريقة، تحرمه غالبا من تقاسم وجبات الطعام مع نجوم الفريق الإنجليزي العريق.

Fußball Alexis Sanchez Manchester United (Getty Images/C. Mason)

يعيش أليكسيس سانشيز أياما صعبة مع فريق مانشستر يونايتد، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من أرسنال اللندني، إذ سجل الدولي التشيلي هدفا واحدا فقط في 10 مباريات شارك فيها، فضلا عن مستواه الباهت في أغلب مبارياته مع "الشياطين الحمر".

ويُدرك سانشيز (29 عاما) أن مدرب الفريق جوزيه مورينيو، وجماهير النادي الإنجليزي تعقد آمالا كبيرة عليه من أجل استعادة أمجاد النادي، الذي تراجع كثيرا بعد اعتزال المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون.

مختارات

بات الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بعد تسجيله للهدف 38 مع منتخب التشيلي. وتسعى أندية أوروبية عملاقة إلى الاستفادة من خدمات سانشيز، الذي ينتهي عقده مع أرسنال الصيف المقبل. (24.06.2017)

بينما كانت جماهير مانشستر سيتي تنتظر إعلان الفريق انضمام أليكسيس سانشيز إلى كتيبة غوارديولا المرعبة هذا الموسم، حسم الغريم مانشستر يونايتد الصفقة بعد أن اقنع مورينيو اللاعب التشيلي بحمل قميص الشياطين الحمر. (24.01.2018)

وأشارت بعض التقارير الصحفية السابقة إلى أن الدولي التشيلي، يقضي وقته بعيدا عن لاعبي الفريق الإنجليزي، مضيفة أن سانشيز يُسابق الزمن لاسترجاع مستواه المعهود، والعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات من جديد.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع جريدة "ديلي ستار" أن مهاجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز يأكل وحيدا في النادي، لأنه يقوم غالبا بتمارين إضافية تُساعده على تقوية حالته البدنية، والظهور بشكل أفضل على المستطيل الأخضر.

وذكر الموقع البريطاني أن سانشيز يتدرب لمدة 30 دقيقة إضافية، حيث يعمل على تسديد الضربات الحرة وقذف الكرة من مسافات مختلفة بعد الانتهاء من حصة التدريب الأساسية، وأضاف أنه بمجرد انتهاء النجم التشيلي من الاستحمام وتغيير ملابسه ومن ثم الذهاب لتناول الطعام، يكون باقي نجوم الفريق قد رحلوا عن مركز تدريب مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن أليكسيس سانشيز اعترف بأنه يحتاج للمزيد من الوقت من أجل التأقلم بشكل جيد مع أجواء "الشياطين الحمر"، مؤكدا شعوره بالتعب نفسيا وعاطفيا.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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