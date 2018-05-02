سروال بتقليعة غريبة يثير غضب رواد "السوشيال ميديا"

جزء رفيع من القماش على الخصر وساقان بدون قماش: هذا هو السروال الذي علق عليه المصممون آمالهم لهذه السنة. سروال الجينز المسمى بـ"EXTREME CUT OUT JEAN" (الجينز المقطوع بشدة)، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصميمه الغريب.
وقد عرضته كبرى المحلات التجارية بسعر بلغ 168 دولاراً، حسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ومن الغريب أن الموقع العارض للسروال وصفه بأنه "سروال مرتفع مع قواطع كبيرة في الأمام والخلف"، في حين لا يتجاوز وزنه 20 غراماً.
كما أن وصفه بـ"المريح" جعل رواد كثر يتساءلون عن كم الاسترخاء الذي يمكن أن تحس به وأنت ترتدي هذا "الجينز" في الأماكن العامة.
الجدل انتشر على نطاق واسع، ولم يسلم منه النقاش العربي كما الغربي. فقد رأى فيه البعض تعارضاً مع عادات المجتمع العربي وتقاليده. كما أكد آخرون على أن خجل الشباب من ارتداء التصميم وخوفهم من الاستهزاء بهم من طرف المحيطين بهم، قد يمنعهم من شرائه.
وفي نفس السياق، استهزأ رواد بالتصميم الغريب، وتساءلوا عن الشيء المميز فيه، والذي يجعل ثمنه باهظاً لهذه الدرجة.
م.م/ ي.أ
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جرأة في الألوان
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