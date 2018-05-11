 سرطان البروستاتا ـ طبيعته وخطورته وطرق علاجه | عالم المنوعات | DW | 17.05.2018
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منوعات

سرطان البروستاتا ـ طبيعته وخطورته وطرق علاجه

ينصح الأطباء بإجراء فحص دوري للكشف عن سرطان البروستاتا، ويتم الفحص غالبا يدويا من قبل أخصائي المسالك البولية، فيما هنالك طرق أخرى للكشف عن المرض عبر فحص الدم، والتي يختلف الأطباء حول فعاليتها.

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الوقاية من سرطان البروستات

 

البروستاتا عبارة عن غدة على شكل حبّة الجوز، تقع أسفل المثانة مباشرة. وهي تُحيط بمجرى البول مثل الخاتم. والورم يتطور دون أن يلاحظ ذلك أحد. فهو ينمو غالباً من الجهة الخارجية، ولا يسبب أي إزعاج أثناء التبوّل، ويتم الكشف عن وجود مرض البروستاتا عبر طبيب أخصائي. وتخضع غالبا الأعضاء التناسلية الخارجية للفحص، وهي الخصيتان؛ وكذلك الغدد اللمفاوية في منطقة الحوض. ثم يتبع ذلك فحص يدوي للبروستات، وهو تحسّس البروستاتا بالإصبع عبر الشرج.

وما يزيد من مخاطر المرض هو اكتشافه في مراحل مـتأخرة غالبا. وذكر أخصائي المسالك البولية الألماني يوخن شنايدر في حديث خاص مع DW، أن الرجال يخشون معرفة إصابتهم بسرطان البروستاتا، ولذا نادراً ما يخضعون للفحوص الوقائية. وأضاف الطبيب:" بكل تأكيد، تأتينا حالات كثيرة بعد فوات الأوان، فالمرضى لم يذهبوا قط لطبيب مسالك بولية".

مختارات

ليس فقط النساء، من يصاب بمرض سرطان الثدي، فأعداد الرجال الذين يعانون من هذا المرض في تزايد مستمر. وتعرف ألمانيا سنويا، حوالي ستمائة حالة يتم تشخيص أغلبها في أوقات يكون المرض فيها قد بلغ مراحل متقدمة. (12.07.2012)

دراسة ألمانية ترى أن مستشفيات ألمانيا ما زالت بعيدة عن المستوى المأمول به في معالجة سرطان البروستاتا، وأوصت الدراسة بمركزية أكبر لهذا النوع من الجراحة وذلك من أجل استقطاب الخبرات، وإيجاد آلية علاج أفضل. (21.09.2016)

لكن الأورام الصغيرة لا يمكن كشفها بالفحص اليدوي، نقلا عن الأطباء. وبالإمكان إجراء فحص دم إضافي لهذا الغرض. فهناك بروتين يتكوّن في البروستاتا، اسمه المُستضد النوعي، واختصاره PSA والقليل منه يظهر في الدم. ويتعين ألا تزيد نسبته عن 4 نانوغرام لكل ملليمتر.

من جانبه، ذكر الدكتور يوخن شنايدر أن نسبة المُستضد النوعي تختلف حسب الحالة. وأشار إلى أنه "يُؤخذ في الاعتبار عمر الشخص وحجم البروستات. ومن الأهمية بمكان تلافي العوامل المؤثرة على هذه النسبة، وأهمها عدم ممارسة الجنس وركوب الدراجات لمدة يومين قبل الفحص".

وهو ما يجعل عملية الفحص غير مجدية في بعض الأحيان. لأن رصد نسبة مرتفعة، سيجلب المزيد من الفحوصات. ولا يتم دائما العثور على ورم.

بعض الخبراء ينتقدون الفحوصات الإضافية، ويرون أنه حتى عند اكتشاف وجود خلايا سرطانية في البروستاتا، لا يكون هذا دائما في صالح المريض. لأن بعض الرجال يعيشون بحالة سرطان حميدة وليست خطيرة بالضرورة. وقال العالم البيولوجي الألماني كلاوس كوخ، وهو من المنتقدين لعملية الفحص الإضافية، "هنا تحديداً تكمن الصعوبة. وهي أن بين التشخيصات بوجود المُستضد النوعي، توجد حالات، لم تكن لِتُكتَشَف في حياة الرجل. ولا توجد فائدة من معرفة وجود سرطان، لأن الشخص لا يعاني من شيء".

وأضاف كوخ في حواره مع DW:" بعد التشخيص تتغير حياة الرجل وعائلته. وهناك عدد كبير يُفكر بالطبع في العلاج. ولكن علاج مرض لم يكن ليظهر، لا يأتي بفائدة، وإنما بضرر".

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علاج سرطان البروستاتا

بالإضافة إلى ذلك، تعد العملية والتعرّض للعلاج بالإشعاع عملية مجهدة جسدياً ونفسياً. وقد تؤدي إلى الإصابة بسلس البول والعجز الجنسي. الأطباء ينصحون لذلك من هم فوق السبعين بعدم إجراء الفحص، لكنهم يرون أنه ضروري جدا بدءاً من سن الخامسة والأربعين بالبدء بالفحص.

من جانبه، ذكر أخصائي المسالك البولية شنايدر أنه "كلما كان خضع للفحص في سن صغيرة، استطاع المرء اكتشاف الإصابة مبكرا، وحاول أيضاً علاجها". وهو ما يؤكده المريض بوركارد إندريس، الذي يواظب على زيارة الأطباء. وعن سبب ذلك، قال إندريس لـDW، "معرفتك بإصابتك بهذا أو ذاك، ربما تعطيك إمكانية تغيير نمط حياتك وكذلك زيادة فرصك في العيش لفترة أطول".

أما مُنتقدو الفحص فلا ينكرون أن الفحص قد ينقذ الحياة، على الرغم من انخفاض النسبة إلى واحد في الألف. لكن ثلاثين رجلاً من هؤلاء سيعاني من وطأة العلاج دون سبب، لأنه ربما لم يتسبب الورم الصغير الحميد في أية مشاكل، ولم يتطور إلى سرطان خبيث.

ز.أ.ب/ (DW)

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    توقف عن التدخين

    التدخين هو عدو الإنسان الأول، إذ يعد سببا رئيسيا للإصابة بأمراض السرطان. نحو 22 بالمائة من حالات الوفاة بسبب السرطان في العالم هي بسبب التدخين. وتكمن خطورة التدخين في أن الشخص المدخن يستنشق أكثر من 500 مادة كيميائية تزيد نسب الإصابة بالسرطان. ولا يقتصر الخطر على استنشاق التبغ فحسب، بل حتى الأنواع التي تُمضغ تسبب أضرارا جمّة. كما أن غير المدخنين من المستنشقين للدخان يتعرضون لخطر الإصابة بالسرطان.

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    تجنب الفيروسات المعدية

    يعتقد الكثير من الناس أن السرطان لا ينتقل بعدوى أو عن طريق اللمس. لكن هناك بعض أنواع السرطان التي تنتقل عبر الفيروسات، مثل الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وسرطان الكبد. الفيروسات والبكتيريا المعدية تسبب نحو 22 بالمائة من حالات الوفاة بأمراض السرطان في العالم الثالث، و6 بالمائة في البلدان المتطورة، وهي بذلك لا تقل خطرا عن التدخين.

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    الابتعاد عن أشعة الشمس

    أشعة الشمس مهمة للإنسان وتساهم في إنتاج نحو 90 بالمائة من فيتامين "د". هذا الفيتامين يقوي الجسم ويقيه من عدة أمراض خطيرة كالسرطان وهشاشة العظام. لكن التعرض المفرط لأشعة الشمس له أضراره الخطيرة أيضا، إذ تسبب الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس حروقا للجلد وترفع نسب الإصابة بسرطان الجلد. ولا ينصح بتعريض الجسم لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، فيما ينصح بدهن الجسم بكريمات تقي الجلد من أشعة الجسم.

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    تجنب السمنة

    السمنة يعدها بعض العلماء وباء العصر، لأنها في انتشار سريع وتزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، كسرطان القولون والصدر والرحم والكلى والمريء والبنكرياس والكبد. وتتضاعف نسب الإصابة بالسرطان عند الرجال والنساء بسبب السمنة. لذلك ينصح بتناول معتدل للمواد الغذائية واتباع حمية أو رياضة أو نشاطات جسدية للتخلص من الدهون الزائدة.

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    تقليل تناول الكحول

    وجدت دراسة طبية حديثة أجراها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن شرب ثلاثة كؤوس من الكحول يومياً، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. كما أن تناول الكحول يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المستقيم والقولون. فيما ذكرت دارسة ألمانية أن نحو 10 بالمائة من حالات السرطان في أوروبا لدى الرجال و3 بالمائة لدى النساء تعود إلى التناول المفرط للكحول.

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    تجنب العيش في أجواء ملوثة

    تلوث الجو يلعب هو الآخر دورا في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة. وينجم تلوث الهواء في الغالب عن المواد العادمة المنبعثة من وسائل النقل ومولدات الطاقة والمصانع وتدفئة المنازل، التي تسبب مخاطر على صحة الإنسان، وتحديداً على الجهاز التنفسي والقلب. ويلقى مئات آلاف الأشخاص في العالم حتفهم سنويا بسبب سرطان الرئة الناجم عن تلوث الهواء. فيما ترتفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان إلى الضعف في المناطق الملوثة.

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    نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

    الفحص الطبي المستمر

    تجنب أسباب الأمراض لا تجعل الإنسان بمأمن دائم منها، لأن هناك بعض أنواع ألسرطان التي تنتقل عبر الجينات أو تتكون بسبب المحيط الحياتي للإنسان، ولا يمكن للإنسان التحكم بها. وكل ما يستطيع الشخص عمله هو التعرف المبكر على أمراض السرطان واتخاذ طرق علاج ناجعة لها، قد تقيه من مخاطرها أو قد تقضي على هذه الأمراض بالكامل. وخاصة أن أجهزة الطب الحديثة أصبحت متطورة ويمكنها الكشف مبكرا عن الخلايا السرطانية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

نصائح ذهبية للوقاية من أمراض السرطان

إصابة الإنسان بالسرطان لا تعود دائما إلى الجينات الوراثية، بل إن أغلب أمراض السرطان تنتج عن عادات وممارسات سيئة. فيما يلي قائمة بسبعة أشياء، إذا ما تجنبها الإنسان فإنه يخفض من احتمال إصابته بالسرطان بنسبة كبيرة. (22.05.2015)  

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