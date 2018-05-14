سخط في برلين على طريقة انتقاد "البديل" للمحجبات واللاجئين

هاجمت أليس فايدل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل في البرلمان الألماني اليوم (الأربعاء 16 مايو/ أيار 2018) سياسة الهجرة واللجوء وقالت "برقع وفتيات بحجاب ورجال مسلحين بسكاكين وعابثون آخرون لن يضمنوا رخاءنا ولا نمونا الاقتصادي، ولا الرفاهية الاجتماعية بصفة خاصة".

وعلق رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله على ذلك بأن فايدل تقوم بالتمييز بذلك ضد جميع النساء اللائي ترتدين الحجاب، وقال "لهذا فإنني أدعوك للانضباط". وصدرت أصوات تأفف داخل الجلسة بعد هذا التصريح. وأجاب فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ذلك بانتقاد لاذع أيضا، وأوضح أن الطريقة التي تحدثت بها فايدل عن أشخاص آخرين، ليس لها أي صلة بصورة الإنسان المسيحي.

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وتابع كاودر قائلا في تعليقه على فايدل "ما فعلتيه اليوم هو النقيض تماما لذلك (لهذه الصورة)، ويتعين عليك أن تشعري بالخجل حياله". واتهم كاودر حزب البديل بشكل عام بأنه "سليط اللسان في التعامل وضعيف في العمل".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)