 ست سنوات جديدة للقيصر.. أي تداعيات على الشرق الأوسط؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.03.2018
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سياسة واقتصاد

ست سنوات جديدة للقيصر.. أي تداعيات على الشرق الأوسط؟

كما كان متوقعا، فقد فاز بوتين بولاية رئاسية جديدة بشكل يقتل أيّ أمل لدى مناوئيه بتغيير كبير في سياسة الكرملين، خاصة في الشرق الأوسط. فـ "القيصر" يمدّد نفوذه عبر عدة أوراق، مستغلاً الارتباك الأمريكي والتراجع الأوروبي.
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ما هي أوراق بوتين في الشرق الأوسط؟

ليست السنوات الست، التي ربحها الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي على رأس الكرملين، مجرد عملية انتخابية تحدّد هوية رئيس روسيا، بل هي تأكيد لاستمرار رؤية فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية لبلاده إثر نجاحه في التحوّل إلى ما بات يوصف بـ "قيصر" روسيا. فالرجل، الذي سيستمر في منصبه إلى غاية 2024، مكملا بذلك، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، 24 عاماً من حكم وريثة الاتحاد السوفياتي، يعدّ من المؤثرين الرئيسيين في المشهد الدولي، بقرارات أحيت نوعاً من القطبية التي كانت سائدة قبل عقود.

بوتين، الذي فاز بـ76.67% من الأصوات، في مشهد كان متوقعا لغياب أسماء كبرى تنافسه، خاصة بعد منع المعارض البارز أليكسي نافالني من الترشح، هو اليوم لاعب أساسي في أزمات الشرق الأوسط. فلولا تدخله في سوريا، لتراجعت كثيراً حظوظ بشار الأسد في البقاء، ولولا شراكته القوية مع إيران، لربحت الرياض مواطئ قدم في معركتها مع طهران. ولولا أسلحته وصفقات الغاز التي تثير لعاب الكثير من دول المنطقة، بما فيها المحسوبة على الصف الأمريكي، لتراجع نفوذ موسكو بشكل واضح.

لذلك، فإن كان خبر استمراره رئيسا لروسيا يُفرح أنصاره، فإنه يشكل في المقابل صفعة لقوى غربية متعددة كانت تتمنى صعود شخص آخر قد يحيي أملاً في تغيير سياسة الكرملين.

نفوذ روسي يتقوى بالشرق الأوسط

وضع بوتين العصا في العجلة الأمريكية التي تحاول إدانة إيران، وتبنى موقفا خفيف اللهجة تجاه الحوثيين رغم اعترافه بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. إذ حافظ على اتصالات معهم فيما اعتبر رهاناً روسياً على حليف آخر في اليمن غير حكومة هادي المدعومة خليجيا ودوليا. الحضور الروسي في سوريا ليس خفيا، فموسكو هي القوة الأجنبية الأولى في هذا البلد، إذ تحاول تحقيق عدة مصالح اقتصادية وعسكرية وسياسية، منها أهمها التهام نصيب كبير من "الكعكة السورية" في مجال إعادة الإعمار واستغلال ثروات البلاد.

Russland Sotschi | Rohani & Putin & Erdogan (Reuters/Turkish Presidential Palace/Kayhan Ozer)

بوتين في لقاء مع روحاني وأردوغان

وممّا يلاحظ على بوتين، أنه في الوقت الذي تستمر فيه علاقته بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التدهور، استطاع خلق علاقات جديدة في الشرق الأوسط حتى مع القوى التي كانت تعاكس توجهاته في سوريا. ليس هذا فحسب، بل وأدخل بعضاً منها ضمن اتفاقات تخدم رؤيته كما عليه الحال مع تركيا التي تجاوزت مرحلة التصدع مع موسكو.

ولعل أكبر ورقة استخدمها بوتين هي منظومة الصواريخ الروسيةS-400، فتركيا وقعت اتفاقا لشراء هذه المنظومة، والسعودية وصلت المراحل الأخيرة للحصول على هذا السلاح، وقطر مهتمة به كذلك. أما مصر، فكان اتفاقها مع موسكو بإنشاء المفاعل النووي، عبر قرض وصلت قيمته إلى 25 مليار دولار، أكبر دافع لزيادة الدفء في علاقتهما.

ولا يظهر أن بوتين في ولايته الجديدة سيراجع خططه التوسعية في الشرق الأوسط، إذ تشير الباحثة الروسية آنا بورشفسكايا في مقال منشور بمعهد واشنطن، أن موسكو لن تتخلى عن حضورها العسكري بسوريا نظرا لما يكتسيه من أهمية جيو-استراتيجية، خاصة بعد نجاحها في وضع آلية عمل ديبلوماسية إقليمية لحلّ الأزمة دون إدخال الولايات المتحدة.

أما بخصوص الشراكة مع إيران، فهي ستركز على توسيع التعاون الاقتصادي مستقبلا. إذ تناقش شركات نفط روسية عقودا للعمل في الحقول الإيرانية، كما ترغب موسكو أن تعطي الانطباع بأنها قادرة على التأثير في القرار الإيراني، حسب بورشفسكايا. وترى الباحثة أن موسكو مهتمة كذلك بالوصول إلى المرافئ الإقليمية في الشرق الأوسط، كما تهتم نوعا ما بالتدخل في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي مستغلة غياب سياسة أمريكية واضحة.

Moskau Anhänger Putin Jubel Wahlerfolg (Reuters/M. Shemetov)

مناصر لبوتين يرفع صورته

ويهتم بوتين كثيرا بليبيا، إذ وقفت حكومته بشكل قوي مع خليفة حفتر، "قائد الجيش الليبي"، وساهمت في فرضه على القوى الدولية التي لم تعد قادرة على تجاهل دوره. وتقول آنا بورشفسكايا إنه يتعيّن على الحكومات الغربية مراقبة التوسع الروسي الهادئ في شمال إفريقيا. وما يعزّز كلام الباحثة أن بوتين حافظ على علاقات بلاده القوية مع الجزائر، وفتح عهدا جديدا مع شريك غير تقليدي هو المغرب.

مختارات

عادت روسيا من جديد إلى تشديد قبضتها في سوريا، مؤكدة حضورها كإحدى القوى التي تبحث في "الكعكة السورية" عن نصيب الأسد. إصرار موسكو على لجم المعارضة المسلحة يثير الأسئلة حول دوافع بوتين من العض بالنواجذ على تحالفه مع الأسد. (05.02.2018)

جاءَ الفيتو الروسي في مجلس الأمن ضد التنديد بتدخل إيران في اليمن ليؤكد أن المشهد اليمني صالح لتحقيق مآرب أخرى بالنسبة لبوتين، خاصة ما يخصّ مصلحة بلده في الأزمة السورية، وما يتعلّق بتدبير الخلاف مع القوى الكبرى. (26.02.2018)

ويقول جوس هيلترمان، مدير البرامج المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مجموعة الأزمات الدولية، لـDW عربية إن روسيا تحاول استغلال مجموعة من العناصر لتقوية دورها في الشرق الأوسط، أولها النفوذ الذي ربحته في سوريا، وثانيها التراجع الأمريكي الجزئي في المنطقة. وللوصول إلى هذا الهدف، فهي تعتمد على استراتيجية هادئة تتكون من ثلاثة عناصر: صفقات السلاح، اتفاقيات الطاقة، والقوة الديبلوماسية الناعمة كما تفعل في ليبيا واليمن.

ولا يبدو أن بوتين سيرفع أوراقا جديدة فيما يخصّ الشرق الأوسط، فالأوراق القديمة سيستمر في استخدامها حسب تصريحات المحلّل السياسي كاوه حسن لـDW  عربية، ومن ذلك ورقة القضاء على التنظيمات الإرهابية التي يوّظفها كعامل تقارب مع عدة أنظمة بالمنطقة. غير أن المتحدث يشير إلى بلد آخر قد يدخل بقوة ضمن دائرة اهتمامات بوتين. يتعلّق الأمر هنا بالعراق، حيث توجد مصالح اقتصادية روسية في آبار النفط، إذ يبدو أن بوتين يرغب في منافسة واشنطن بهذا الحيز الجغرافي عبر بوابة الاستثمار.

أين الغرب من الخطط الروسية؟

توترت علاقة بوتين بالغرب بشكل جلي منذ أزمة شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، إذ جرى تجميد الكثير من الاتفاقيات والمحادثات العسكرية والاقتصادية وفُرض حظر على الكثير من الشخصيات والشركات الروسية في أوروبا وأمريكا فضلاً عن تقييد المعاملات التجارية.

Bild-Kombo Recep Tayyip Erdogan Vladimir Putin Bashar Assad

بوتين يتوسط الأسد وأردوغان

ثم جاءت الاتهامات الأمريكية لموسكو بالتدخل في الانتخابات التي أتت بدونالد ترامب، وأخيراً عقّدت عملية تسميم  جاسوس روسي سابق في بريطانيا من الوضع أكثر، إذ تتهم لندن إدارة بوتين بالتوّرط في العملية، كما أعلن الاتحاد الأوربي عن تضامنه مع بريطانيا في هذا الإطار. لذلك دعت الحكومة الألمانية بوتين إلى الاستفادة من إعادة انتخابه لتحسين علاقاته مع الغرب.

لكن جوس هيلترمان يرى أنه لا توجد حاليا سياسة غربية موحدة، وهو ما تستغله روسيا مؤخراً بشكل واضح. كما أن السياسات الغربية الرامية إلى محاصرة النفوذ الروسي في سوريا غير فعالة، يتابع هيلترمان. ويشير الباحث إلى أن النقطة القوية الوحيدة التي يمكن فيها للاتحاد الأوروبي خلق تأثير في سوريا هي الوعود بوضع رساميل لإعادة بناء البلد، لكن ما هو حجم التأثير المنتظر؟ يبقى هذا السؤال شائكا حسب المتدخل.

الفكرة ذاتها يؤكدها كاوه حسن، فالوضع في الشرق الأوسط لن يتغيّر خلال السنوات المقبلة ضد روسيا، بل ستعزز هذه الأخيرة من قوتها في بعض المناطق لا سيما سوريا. ويرى المحلل أن تنامي النفوذ الروسي بالشرق الأوسط لم يكن ليحدث لولا غياب استراتيجية أمريكية واضحة وانهماك الاتحاد الأوروبي في مشاكله الداخلية. بيدَ أن الوضع قد يشهد تصعيدا كبيراً بين الغرب وروسيا في حال ما قامت هذه الأخيرة بعمليات كبيرة في سوريا، من شأنها أن ترفع درجة تهديد المصالح الغربية، وفق تأكيدات المحلل ذاته.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

محطات في حياة بوتين - من عميل للمخابرات إلى زعيم الكرملين

استطاع فلاديمير بوتين أن يتدرج في حياته من منصب عميل للاستخبارات السوفياتية إلى رئيس لروسيا. بوتين حقق فوزاً كاسحاً في 19 مارس/ آذار 2018 ليظفر بولاية رابعة عن عمر يناهز 65 عاما. بالصور: محطات بارزة في حياة بوتين. (19.03.2018)  

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