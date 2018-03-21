 ستورمي دانيلز تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها الجنسية مع ترامب | أخبار | DW | 26.03.2018
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أخبار

ستورمي دانيلز تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها الجنسية مع ترامب

كشفت الممثلة "ستورمي دانيلز"، عن تفاصيل جديدة في علاقتها بترامب، وتحدثت في مقابلة تلفزيونية عن طبيعة علاقتها الجنسية مع الرئيس الأميركي وهو متزوج، كما كشفت معلومات حول حقيقة تلقيها تهديدات بشأن هذه العلاقة.

Pornostar Stormy Daniels im Interview zu Trump (Reuters/CBSNews)

قالت ممثلة ومخرجة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيلز"، في أول مقابلة تجرى معها منذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن علاقتها بالرئيس الأمريكي ترامب وإبرام محاميه عقداً معها لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية، إن ترامب مارس الجنس معها مرة واحدة فقط في تموز/ يوليو 2006 ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف العام وعلى ولادة ابنه بارون سوى أربعة أشهر.

"كان يريد تكرار العلاقة الجنسية"

وفي مقابلتها مع الصحافي أندرسون كوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" ونشرت أمس الأحد على شبكة "سي بي اس" لم تكشف الممثلة الإباحية الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل، التي كشفتها تكفي لأن تسبب مزيداً من الإرباك لمن أصبح اليوم رئيساً للولايات المتحدة، والذي ينفي أن يكون قد أقام معها أي علاقة جنسية.

وأكدت الممثلة الاباحية (39 عاماً)، واسمها الحقيقي "ستيفاني كليفورد"، أن العلاقة الجنسية العابرة التي جمعتها بالمطوّر العقاري النيويوركي، والتي لم يستخدم خلالها ترامب الواقي الذكري جرت على هامش دورة في الغولف في "لايك تاهوي"، الواقعة في منتصف الطريق بين نيفادا وكاليفورنيا.

وأضافت أنها وترامب ظلا على اتصال بعد ذلك لفترة عام كامل حاول خلالها الملياردير ممارسة الجنس مجدداً مع الممثلة الشابة التي كان عمرها يومئذ 27 عاما وعمره 60 عاما، وذلك بعدما وعدها بإشراكها في برنامجه التلفزيوني "ذي سيليبريتي أبرنتيس"، ولكنه لم يف بوعده ولا هي سايرته في رغبته بتكرار العلاقة الجنسية.

USA Präsident Trump und sein Sohn Donald Jr. (Reuters/M. Segar)

ترامب مع ابنه دونالد جونيور. الرئيس الأمريكي ينفي حدوث علاقة مع ستورمي دانيلز

"تعرضت للتهديد وكادت تقع مني طفلتي"

وتابعت دانيلز في المقابلة أنها تعرضت، بعد خمس سنوات من الواقعة، لتهديد جسدي حين أرادت الحديث للإعلام عن مغامرتها مع الملياردير. وقالت إنه في 2011، أي بعد أربع سنوات من آخر اتصال لها بترامب وافقت على عرض قدّمته لها مجلة "إن تاتش" لبيع قصتها مع ترامب مقابل 15 ألف دولار، ولكن، بحسب "سي بي اس"، فإن المجلة سرعان ما عدلت عن هذا العرض بعدما هددها المحامي مايكل كوهين، وكيل ترامب، بمقاضاتها إن هي نشرت أي شيء عن موكله.

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قالت مديرة أعمال الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز إن المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي خرق اتفاق لحفظ السرية بإعلانه دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي، وذكرت أن موكلتها "ستروي قصتها". (15.02.2018)

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وقالت الممثلة الإباحية إنها بعد بضعة أسابيع من اتصال المجلة بها كانت مع طفلتها البالغة يومئذ عامين في موقف للسيارات في لاس فيغاس حين توقف أمامهما رجل لا تعرفه قائلا لها "دعي ترامب وشأنه. انسي هذه القصة".

وأضافت أن الرجل راح يحدّق في عيني الطفلة قائلا لأمها "إنها فتاة جميلة جداً، سيكون أمراً مؤسفا للغاية أن تتعرض أمها لمكروه"، ثم غادر.

وردا على سؤال عما اذا كانت قد أخذت هذا الكلام على أنه تهديد مباشر لسلامتها قالت الممثلة الإباحية "حتما. يداي كانتا ترتجفان لدرجة أنني خفت أن تقع مني طفلتي"، مشيرة إلى أنها لم تبلغ الشرطة بما حصل لأنها كانت "خائفة".

وأصبحت قضية دانيلز الشغل الشاغل للإعلام منذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال قبل شهرين قصة علاقتها بترامب والعقد الذي أبرمه معها محاميه قبيل الانتخابات الرئاسية لمنعها من الكلام مقابل 130 ألف دولار دفعها لها "من جيبه الخاص" على حد قوله. وأكدت ستورمي دانيلز أنها ليست من سرب هذه المعلومات للصحيفة، لكنها لجأت في آذار/ مارس إلى القضاء ليحررها رسميا من عقد التزام السرية. وشددت على أن رجل الأعمال (ترامب) لم يرغمها على ممارسة الجنس معه، مؤكدة أن العلاقة بينهما كانت برضا الطرفين، وذلك خلافا لنساء أخريات اتهمن ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية بالاعتداء عليهن أو التحرش بهن جنسيا.

ص.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)

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