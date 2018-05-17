 سبع خرافات عن التغذية قد تجعلك تراجع قائمة طعامك | عالم المنوعات | DW | 22.05.2018
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منوعات

سبع خرافات عن التغذية قد تجعلك تراجع قائمة طعامك

يقال عن بعض الأغذية كالحليب والقمح أنها مضرة بالصحة، إلا أن هذا الادعاء غير صحيح وفقاً لأخصائي التغذية مارتين كاتان*، الذي كشف لـ(DW) عن أكبر الخرافات، والادعاءات الخاطئة، التي يتداولها الناس عن بعض أنواع الأطعمة.

Ausgewogene Ernaehrung (picture-alliance/dpa/C.Klose )

عند الشعور بالتعب، يُلقى اللوم مباشرة على نوعية الطعام المتناولة. وحول ذلك قال مارتين كاتان: " نأكل جميعنا غالباً 3 مرات في اليوم، وعند شعور أحدهم بعدم الارتياح غالباً ما يرجع السبب إلى الطعام". ومن ناحية أخرى، هناك مئات النظريات حول اتباع نظام غذائي للحماية من بعض الأمراض أو الحساسية.

ألقى أخصائي التغذية مارتين كاتان* نظرة فاحصة على المخاوف المتداولة حول الأطعمة بمختلف أنواعها.

الخرافة الأولى: الغذاء العضوي أكثر صحة من الطعام المنتج تقليدياً

بالنسبة للزراعة العضوية، فهي جيدة جداً للتربة. لكن للأسف، المنتجات العضوية ليست أكثر صحة من الأغذية، التي تنتجها الزراعة التقليدية. إذ أن كمية المبيدات في الغذاء عادة ما تكون صغيرة وغير مؤثرة. كما تحتوي الخضروات العضوية على نترات أقل من الخضروات غير العضوية، إلا أن أفضلية ذلك لم تتضح بعد.

وقد قيل سابقاً، إن وجود النترات في الجسم يؤدي إلى تفاعلها مع مركبي النتريت والنيتروزامين، الأمر الذي اعتبر مسبباً للسرطان، غير أننا نعلم الآن بأن هذا غير صحيح، فقد تكون تلك النترات مفيدة لخفض ضغط الدم.

مختارات

لا يخفى على الكثيرين أن التغذية تلعب دوراً في صحة البشرة وخلوها من البثور، لذا يتجنب الناس وخاصة الشباب الإفراط في بعض الأطعمة التي تعتبر غير صحية، لكن هناك أطعمة صحية قد تتسبب في مشاكل في البشرة، تعرّف عليها! (11.04.2018)

يعتقد الكثيرون أن تناول البيض يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن دراسة أسترالية حديثة تطرح معطيات جديدة بهذا الخصوص. فما هي؟ (08.05.2018)

ومع ذلك، هناك أسباب كافية لدعم الزراعة العضوية، حيث يستخدم المزارعون نسبة أقل من المضادات الحيوية في تربية الحيوانات مقارنة بالمزارعين التقليديين، إذ أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى تطوير البكتيريا المتفوقة، التي تشكل خطراً على صحتنا.

الخرافة الثانية: الطعام النيء صحي لأن القيمة الغذائية تقل أثناء الطهي

لا تحتوي الخضروات على نسب عالية من المواد الغذائية، غير أنها تحتوي على الكثير من فيتامين سي، وحمض الفوليك، الذي لا يشكل نقصه في الجسم أي ضرر. وعلى العكس، فإن طهي الخضراوات يساعد في قتل البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.

 الخرافة الثالثة: حليب البقر غير صحي ويسبب الحساسية

دهون الحليب ليست صحية فعلاً، إذ من شأنها أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذا ينصح بتناول الحليب ومشتقاته بنسبة دسم قليلة بسبب فائدتها حيث تحتوي على:  فيتامين ب 12، واليود، والبوتاسيوم، والزنك. كما يشكل الحليب مصدر بروتين جيد بالنسبة للنباتيين.

ويذكر أن لدى واحد إلى اثنين في المئة من الأطفال الصغار حساسية من بروتين الحليب، غير أنها تختفي تلقائياً مع النمو. أما بالنسبة لحساسية اللاكتوز، فلا تلاحظ إلا عند الإفراط في تناول الحليب. وعلى الرغم من أنه قد يعزز إلى حد ما سرطان البروستات عند الرجال، إلا أنه قد يساعد في مكافحة سرطان الأمعاء.

الخرافة الرابعة: إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، ابتعد عن الكربوهيدرات

في الحقيقة إنقاص الوزن، يتعلق بكمية الطعام لا بنوعيتها، كل ما يدخل الفم يُستخدم أو يحرق من قبل العضلات، أو يخزن.

لا يتم التخلص من أي شيء، سواء كان كربوهيدرات أو بروتين أو دهون. الأمر مشابه لحساب التوفير: لا فرق في أي بنك أقوم بإيداع الأموال، ما يهم هو المبلغ. كل شيء ينتهي في حساب التوفير الخاص بي، أو في معدتي.

الخرافة الخامسة: تجنب القمح لأنه غير صحي

قلة من الناس تعاني مما يسمى بحساسية الغلوتين، إذ يسبب لهم بروتين القمح اضطرابات هضمية خطيرة. في حين لا مشكلة عند آخرين. ومع ذلك، فقد انتشرت الفكرة بأن القمح مسؤول عن العديد من مشاكلنا الصحية. بالطبع، كلنا نعاني من مشاكل صحية مختلفة: ألم، تعب، كآبة.. كما تعاني الملايين من النساء من متلازمة القولون العصبي. غير أنه لا يوجد دليل قاطع على أن القمح مسؤول عن تلك المشاكل.

Toast (picture-alliance/empics)

الخرافة السادسة: الإكثار من فيتامين سي يمنع نزلات البرد

تناول الكثير من فيتامين سي لا يمنع نزلة البرد، بل قد يخففها بنسبة بسيطة جداً. ومن ناحية أخرى فإن تناول كمية كبيرة منه قد يسبب حصوات الكلى.

الخرافة السابعة: السكر يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال

ظهرت هذه النظرية منذ 50 عاماً في الولايات المتحدة، إلا أن السكر بريء من هذه التهمة، في حين تؤدي الأصباغ الصناعية إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وبشكل عام، الأطفال هم الأطفال، طاقة متحركة.

ومم علينا أن نحذر؟

المخاطر الحقيقية هي التدخين، والكحول، والبدانة بشكل خاص إذ قد تؤدي إلى أمراض خطيرة بما في ذلك السرطان.

*مارتين كاتان: أستاذ متقاعد لعلوم التغذية في الجامعة الحرة (Vrije Universiteit) في أمستردام، هولندا. كما يكتب لصحيفة (إن آر سي هاندلسبلاد) الهولندية اليومية، وهو مؤلف كتاب: "لماذا لا يؤذينا الخبز، ولا يدمر الميكروويف الفيتامينات".

ر.ض/ع.ج.م (DW)

  • Obstteller mit Erdbeeren und Melone

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    خلص باحثون في مجال دراسات السرطان، إلى وجود مبالغة في تقييم دور الفواكه والخضروات في مكافحة السرطان، إذ أثبتت دراسة قام بها باحثون بالمركز الألماني لأبحاث السرطان خطأ التوصية التي انتشرت في الماضي والتي تقول إن تناول الفواكه والخضروات خمس مرات في اليوم، يقي من السرطان.

  • 26.09.2012 DW Fit und gesund Brokkoli

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    لكن هذا لا يمنع أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على مواد لها قدرة على عرقلة حدوث السرطان بالجسم، فالبروكلي على سبيل المثال غني بمواد تحد من نمو السرطان.

  • Symbolbild Zigarette Raucher Feuerzeug

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    يحتل التدخين المركز الأول على قائمة مسببات السرطان. ورصد الخبراء تراجعا في احتمالية الإصابة بالسرطان بالنسبة للمدخن الذي يتناول الخضروات والفواكه بشكل منتظم.

  • Diätlüge Teller mit kleiner Portion Gemüse

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    تلعب كمية الطعام أيضا دورا كبيرا في مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام وبالسرطان بشكل خاص، ووفقا للدراسات فإن الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات، كما أن الإصابة تأتيهم مبكرة مقارنة بغيرهم نتيجة ارتفاع نسبة الإنسولين الذي يحفز نمو الأورام.

  • Deutschland Ernährung Übergewicht Frau

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    تزيد تبعات مشكلة السمنة بشكل خاص لدى النساء في سن اليأس، إذ تزيد السمنة من نسبة الهرمونات الأنثوية التي يتم إفرازها في هذه المرحلة والتي قد تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.

  • Symbolbild Wursttheke

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    تظهر الإحصائيات تراجعا في معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء في الدول التي لا تشتهر بتناول اللحوم الحمراء كالهند، في حين تزيد النسبة بشكل واضح بين الذين يكثرون من تناول هذه اللحوم ولاسيما لحم العجل. ووفقا للباحث في مجال السرطان والحاصل على جائزة نوبل، هارالد تسور هاوزن، فإن استهلاك اللحوم الحمراء لفترات طويلة من العمر يزيد خطورة الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة.

  • Japan Künstliches Essen

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    وتأكيدا على هذه البيانات فإن اليابان لم تسجل حتى عام 1975 حالات تذكر لسرطان الأمعاء، لكن معدل الإصابة تضاعف خلال 20 عاما بعد أن بدأت البلاد باستيراد اللحوم الحمراء.

  • Saarland - Schwenkgrill

    دور التغذية في الوقاية من السرطان

    يحذر البعض من خطورة الشواء بشكل خاص، إذ أن الخشب المستخدم في عمليات الشي يحتوي على مواد كيميائية تزيد من تحفيز ظهور السرطان، لكن ثمة خلافات بين العلماء حول هذه النقطة إذ يرى آخرون أنه لا فرق في طريقة تحضير اللحم على الصحة. (DW/ا.ف)


مختارات

دور التغذية في الوقاية من السرطان

"عليك بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات"جملة يكررها جميع الأطباء تقريبا، لكن دراسات حديثة أثبتت أن الفواكه والخضروات تقي من السرطان بنسبة بسيطة، إذ تعتمد الوقاية الأكبر على نظام الحياة الصحي وتجنب مسببات السرطان. (30.09.2015)  

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