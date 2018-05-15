 ساسة ألمان يهنئون المسلمين برمضان وسط جدل بشأن صيام الأطفال | أخبار | DW | 16.05.2018
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أخبار

ساسة ألمان يهنئون المسلمين برمضان وسط جدل بشأن صيام الأطفال

هنأ وزير الداخلية الألماني المسلمين في ألمانيا بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما زاد الجدل بشأن صيام الأطفال المتمدرسين، حيث أكدت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية أن صحة التلميذ والمدرسة لهما الأولوية.

Deutschland Muslime Kinder Fastenmonat Ramadan (Imago/M. Schick)

بدأ شهر رمضان اليوم الأربعاء (16 أيار/ مايو 2018) بالنسبة لكثير من المسلمين حول العالم، ومن بينهم الذين يعيشون في ألمانيا. وتدعو روابط إسلامية مجددا في ألمانيا لموائد إفطار جماعية في المساجد، فقد أعلن الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا (ديتيب)، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد، أن المائدة التي ستقام في المسجد المركزي في كولونيا وحدها ستتسع لإفطار نحو 1000 زائر يوميا.

هذا ووجه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ رسالة تهنئة إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلا "إنه وقت مبارك للعبادة والتدبر.. إنه شهر بهيج يجعل المؤمنين يشعرون بمسؤولية بعظهم البعض، والعمل على إسعاد أولائك الذين يحتاجون إلى الرعاية". وأضاف الوزير الألماني "إذا كانت لدينا القدرة على الحفاظ على الاحترام والتعايش السلمي داخل بلدنا فسيقودنا ذلك إلى التماسك والإزدهار والمستقبل المشرق".

وكان زيهوفر قد أثار الكثير من الجدل بعد تسلمه لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية الألمانية حينما أكد أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، وفي وقت لاحق أوضح أن المسلمين جزء من المجتمع الألماني.

كذلك وجهت الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا التهاني لكل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الذي بدأ اليوم الأربعاء في ألمانيا.

وبهذه المناسبة قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير، تهانيه للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان.

ومن جانبه أكد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أنه لا بد من العمل خلال فترة الصيام لأجل تحقيق تعايش سلمي بصفة خاصة والتصدي للعنصرية والإقصاء والكراهية في المجتمع.

جدل بشأن صيام الأطفال

مختارات

أعلنت كل من مصر والسعودية وديوان الوقف السني في العراق أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس الموافق لـ 17 أيار مايو 2018، فيما اعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن أول أيام الشهر الكريم سيكون الأربعاء. (15.05.2018)

نصحت جمعيات وأطباء وساسة ألمان، الأباء المسلمين بالانتباه أكثر إلى صحة أطفالهم خلال شهر رمضان وعدم إجبارهم على الصيام، خاصة أطفال المدارس الابتدائية، وذلك بسبب المشاكل الصحية والدراسية التي قد يتعرضون لها جراء الصيام. (14.05.2018)

ومع حلول شهر الصيام، ظهر جدل في ألمانيا بشأن صيام الأطفال المتمدرسين، حيث حذرت وزيرة شؤون الأسرة فرانتشيسكا غيفي من التطبيق الصارم للصيام على الاطفال والطلاب في المدارس، مؤكدة على ضرورة أخذ صحة الأطفال وراحتهم كأولوية. وأوضحت في تصريحات نقلها موقع "شبيغل أونلاين" أن "على الأطفال أن يشربوا ويأكلوا بانتظام، وإلا فلن تكون لهم القدرة على التركيز في دروسهم". وحينما سئلت الوزيرة عن ما هو أهم (المدرسة، أم الدين)، فأجابت: "الصحة والمدرسة تأتيان في المقام الأول".

فبحسب ما رصده اتحاد المعلمين الألماني، فإن كثيرا من التلاميذ المسلمين يتعاملون مع الصيام على محمل الجد تماما حاليا. وقال رئيس الاتحاد هاينتس-بيتر مايدينجر لصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في مسار اليوم الدراسي في المدارس التي يوجد بها عدد كبير من الطلاب ذوي الأصول المهاجرة.

وأضاف أن الأمر يكون صعبا عندما تتسبب الأمور الدينية في تقييد الجميع، موضحا أنه يمكن أن يحدث ذلك مثلا إذا مارس أولياء الأمور ضغطا على إدارات المدارس لعدم إجراء امتحانات أو رحلات خلال فترة صيام، لذا تتراكم الامتحانات في فترة زمنية معينة، وقال: "لا يمكن ذلك".

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)

  • Saudi Arabien | Muslimische Gläubige beten in der Pilgerstätte Mekka (REUTERS/S. Salem)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    مكة

    عدد ساعات الصيام في مكة 14 ساعة و 35 دقيقة.

  • Irak Opferfest Eid al Adha (Reuters/K. Al-Mousily)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بغداد - العراق

    15 ساعة و 30 دقيقة.

  • Ägypten Kairo Ramadan (DW/A. Al Badry)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    القاهرة – مصر

    ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Marokko Ramadan (REUTERS)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    المغرب

    15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Türkei Ramadan in Istanbul (picture-alliance/Anadolu Agency/E. Eladi)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    إسطنبول - تركيا

    16 ساعة و30 دقيقة.

  • Moscheen in Deutschland 2012 Berlin Sehitlik Moschee (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    برلين

    يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.

  • Australien Politik Muslimische Partei (picture-alliance/dpa/D. Lewins)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    سدني - أستراليا

    11 ساعة و 50 دقيقة.

  • China Islamische Frauen lesen den Koran in Yinchuan (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بكين - الصين

    16 ساعة 20 دقيقة.

  • USA Erdogan weiht moschee ein (picture alliance/AP Photo/S. Serkan Gurbuz)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    الولايات المتحدة

    تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.

  • Bildergalerie Putin und Erdogan eröffnen Europas größte Moschee (Getty Images/AFP/V. Maximov)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية

    تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.

  • Bildergalerie Ramadan 2012 (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    أوسلو - النرويج

    20 ساعة و 36 دقيقة.

  • UN-Report: Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien nimmt zu (picture-alliance/PYMCA/Liat Chen)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    لندن - بريطانيا

    عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.

  • Island - Stadtsee Stadtsee Tjoernin und Innenstadt (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    آيسلندا

    22 ساعة.

  • Argentinien Buenos Aires - Muslime beten am Islamic Cultural Center (picture-alliance/AA/M. Sanchez)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بوينس آيرس - الأرجنتين

    11 ساعة و 30 دقيقة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

تختلف ساعات صيام رمضان حسب ساعات النهار للبلدان والتي تتباين حسب الموقع الجغرافي للبلد، لكن أيضا حسب المرجعية التي تقرر أوقات الصيام. فيما يلي نظرة على ساعات الصيام هذا العام في مختلف البلدان، استنادا إلى جداول الإمساك. (15.05.2018)  

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بينما بدأ الكثير من المسلمين في ألمانيا الصيام يوم الأربعاء اعتمادا على الرؤية الفلكية، ارتأى آخرون بدأ الصيام الخميس لعدم ثبوث "رؤية شرعية" للهلال. ويسبب هذا الاختلاف جدلا بين مسلمي ألمانيا، امتد حتى إلى مواقع التواصل.

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